20 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da yerli sinema Gırgıriye ile gübe başlayan Kanal D akşam ise kulaklarınızın pasını silecek Sibel Can, Hakan Altuğ ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu program Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle ekrana geliyor. İşte 20 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 20 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Baht Oyunu ve Aşk-ı Memnu dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...
20 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06.00 Aşkın Tarifi
09:00 Gırgıriye
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler