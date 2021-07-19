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20 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da yerli sinema Gırgıriye ile gübe başlayan Kanal D akşam ise kulaklarınızın pasını silecek Sibel Can, Hakan Altuğ ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu program Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle ekrana geliyor. İşte 20 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

20 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 20 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Baht Oyunu ve Aşk-ı Memnu dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...

20 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06.00 Aşkın Tarifi

09:00 Gırgıriye

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

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