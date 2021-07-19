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20 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı özel bölümüyle Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Geniş Aile ve Medcezir dizileri ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Ada Masalı dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 20 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı...

20 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı özel bölümüyle Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 07:00'da Medcezir ekranlarda olurken 13.30'da Aramızda Kalsın dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Nevruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisi özel bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İşte 20 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı...

20 TEMMUZ 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

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