20 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Konser Zamanı TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 20 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Konser Zamanı izleyici karşısına çıkıyor...
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Konser Zamanı TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 20 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
20 TEMMUZ 2021 SALITRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Aramızda Müzik Var
05:45 Yeryüzleri
06:00 Belgesel: Para
06:30 Hayat Sanat
07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
07:30 Bizim Resmimiz
08:00 Evliya Çelebi
08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
09:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
10:30 Bir Yeşilçam Hikayesi
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:30 Aramızda Müzik Var
15:15 Karalama Defteri
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Mim
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Eskici
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Konser Zamanı
21:30 Yabancı Sinema: Gece Vurgunu (Nightcrawler)
23:30 Tarih Söyleşileri