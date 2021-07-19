20 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de20 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı özel bölümüyle Star TV'de20 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'de20 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de20 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Konser Zamanı TRT 2'de20 Temmuz 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari TV'de ilk kez FOX TV'deEcrin bebek bulundu mu? | Minik Ecrin son durum | Kayıp Ecrin bebek öldü mü?Son dakika | Minik Ecrin'den kahreden haberDSÖ'den flaş açıklama: 30’dan fazla ülkede tespit edildi!Son dakika | Bağdat'ta pazar yerinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 20 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Konser Zamanı TRT 2'de

20 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Konser Zamanı TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 20 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Konser Zamanı izleyici karşısına çıkıyor...

20 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Konser Zamanı TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Konser Zamanı TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 20 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

20 TEMMUZ 2021 SALITRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Aramızda Müzik Var

05:45 Yeryüzleri

06:00 Belgesel: Para

06:30 Hayat Sanat

07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

07:30 Bizim Resmimiz

08:00 Evliya Çelebi

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

10:30 Bir Yeşilçam Hikayesi

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Aramızda Müzik Var

15:15 Karalama Defteri

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Mim

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Konser Zamanı

21:30 Yabancı Sinema: Gece Vurgunu (Nightcrawler)

23:30 Tarih Söyleşileri 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT