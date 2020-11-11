Koronavirüs salgını hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son olarak 10 Kasım tarihinde açıkladığı Türkiye koronavirüs tablosunda yer alan bilgiye göre 2.529 yeni korona hastası tespit edildi.

Bakan Koca tabloyu açıkladıktan hemen sonra, ''Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın." dedi.

Vaka artışları nedeniyle yeni tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda İstanbul, Ankara başta olmak üzere bir çok ilde 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Hal böyle olunca 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Yetkililerden 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 65 yaş ve üstü vatandaşlar için belirlenen illerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İşte o iller ve kısıtlama saatleri...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

İstanbul'da 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Buna göre başkentte 65 yaş ve üstü saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Bartın'da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.

Son dakika haberler... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan illere İstanbul ve Ankara da eklendi! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak, kısıtlama hangi illerde var?

Kütahya'da son dakika koronavirüs kararı! İl genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Son dakika haberler... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan illere İstanbul ve Ankara da eklendi! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak, kısıtlama hangi illerde var?

Bursa Valiliği tarafından kentte 65 yaş üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri, bu yaş grubuna yönelik denetim yaptı. Denetimde, polisi görünce uzaklaşmaya çalışan yaşlılar, durdurularak, evde kalmaları için uyarıldı. Uygulama sırasında ekmek alacak kimseleri olmadığı için sokağa çıktığını söyleyen yaşlı bir adama ise polis memuru, "Sen bizi ara, ekmeğini ben alıp, geleceğim, sen sağlığını tehlikeye atma" dedi.

Bursa Valiliği tarafından dün alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlıların yoğun olduğu kıraathane, cami avlusu ve meydanlarda uygulama yaptı.

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.