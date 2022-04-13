2005'ten beri sadece üç kez meydana gelen gezegen hizalanması tekrar geliyor!

Nisan ayının ortasından itibaren, Kuzey Yarımküre'den bakıldığında, gökyüzünde Satürn, Mars , Venüs ve Jüpiter`in muhteşem bir hizada sıralandığını görebileceksiniz.

Hizalanmayı izleyebilmek için şafak vaktinden önce gökyüzünü izlemek gerekir.

Hizalanma 17 Nisan civarında oluşmaya başlıyor, ancak en fazla 20 Nisan sabahı görüntülenebilir olacak.

İnsan gözüyle görülebilen bunun gibi büyük gezegensel hizalanmalar çok nadir ve 2005`ten beri sadece üç kez meydana geldi.

Ufukta, görüş koşullarının iyi olmasıyla, Jüpiter`in ufka yakınlığıyla göksel sırada hizalanmış dört gezegen de seçilebilecek.

Yıldız gözlemcilerinin açıklamasına göre, "Satürn, Mars ve Venüs aslında mart ayının sonundan beri bir araya geliyorlar, ancak Jüpiter`in çizgiye katılması nisan ortasına kadar olmayacak."

Birkaç gün sonra 23 Nisan civarında uydumuz Ay da hizalanmaya katılacak.

24 Haziran`da, Güneş Sistemi`nin diğer tüm gezegenleri Merkür , Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs daha büyük bir gezegensel hizalamada bir araya gelecekler, ancak bunu izlemek dürbün veya teleskopla mümkün olacak.