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  3. 2005'ten beri sadece üç kez meydana gelen gezegen hizalanması tekrar geliyor!

2005'ten beri sadece üç kez meydana gelen gezegen hizalanması tekrar geliyor!

Çok nadir görülen 2005'ten itibaren sadece üç kere olan gezegen hizalanması nisan ayının ortalarında tekrar olacak. Güneş Sistemi'nin gezegenleri bir çizgide hizalanmış görülecek.

2005'ten beri sadece üç kez meydana gelen gezegen hizalanması tekrar geliyor!

Nisan ayının ortasından itibaren, Kuzey Yarımküre'den bakıldığında, gökyüzünde Satürn, Mars , Venüs ve Jüpiter`in muhteşem bir hizada sıralandığını görebileceksiniz.

Hizalanmayı izleyebilmek için şafak vaktinden önce gökyüzünü izlemek gerekir.

2005'ten beri sadece üç kez meydana gelen gezegen hizalanması tekrar geliyor!Hizalanma 17 Nisan civarında oluşmaya başlıyor, ancak en fazla 20 Nisan sabahı görüntülenebilir olacak.

2005'ten beri sadece üç kez meydana gelen gezegen hizalanması tekrar geliyor!İnsan gözüyle görülebilen bunun gibi büyük gezegensel hizalanmalar çok nadir ve 2005`ten beri sadece üç kez meydana geldi.

2005'ten beri sadece üç kez meydana gelen gezegen hizalanması tekrar geliyor!Ufukta, görüş koşullarının iyi olmasıyla, Jüpiter`in ufka yakınlığıyla göksel sırada hizalanmış dört gezegen de seçilebilecek.

2005'ten beri sadece üç kez meydana gelen gezegen hizalanması tekrar geliyor!

Yıldız gözlemcilerinin açıklamasına göre, "Satürn, Mars ve Venüs aslında mart ayının sonundan beri bir araya geliyorlar, ancak Jüpiter`in çizgiye katılması nisan ortasına kadar olmayacak."

2005'ten beri sadece üç kez meydana gelen gezegen hizalanması tekrar geliyor!Birkaç gün sonra 23 Nisan civarında uydumuz Ay da hizalanmaya katılacak.

2005'ten beri sadece üç kez meydana gelen gezegen hizalanması tekrar geliyor!24 Haziran`da, Güneş Sistemi`nin diğer tüm gezegenleri Merkür , Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs daha büyük bir gezegensel hizalamada bir araya gelecekler, ancak bunu izlemek dürbün veya teleskopla mümkün olacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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