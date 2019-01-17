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  3. 2008 Davutpaşa patlaması davasında karar açıklandı

2008 Davutpaşa patlaması davasında karar açıklandı

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık "ihmal suretiyle görevini kötüyle kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2008 Davutpaşa patlaması davasında karar açıklandı

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı.

2 sanık "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi.

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