2008'de cennet manzaralı mezar satıyordu, 2019'da CHP'li belediyeye başkanvekili oldu

Şefaattin Sağdış Atakum Belediyesi'ne başkanvekili olarak atanınca yıllar önce çektiği video gündeme geldi. Cemil Deveci’nin başkanvekili olarak atanan Şefaattin Sağdış, 2018 yılında çektiği videoda, ‘krediye uygun cennet manzaralı mezar yeri’ satmasıyla gündeme gelmişti.

"SATMIŞ OLDUĞUMUZ MEZARLARDA HERKES ÇOK RAHAT"

Sağdıç, tartışma yaratan videoda şu ifadeleri kullanıyordu: Mezar yerlerimiz krediye uygun. Cennet gören mezarlıklarımızda elektrik, su, her şey var. Bazı arkadaşlar mezarlıkların cehenneme baktığını söylüyor. Orası öyle değil. Mezarlıklar güney cehpesine baktığı için onlar cehennem sıcağı zannediyorlar. Satmış olduğumuz mezarlarda herkes çok rahat. Giden geri gelmiyor. İnsan bir arar biz mutsusuz der. Hiç öyle bir şey yok.

"KİŞİLER CEHENNEM MANZARALI MEZARLIK İSTİYOR"

En büyük garanti, gidip gelmiyorlar. Emin olun siz de gidince geri gelmeyeceksiniz. Bizim mezarlıklarımızın konsepti çok farklı. Merdivenli ya da pencereli olanlar mezarlarımız var. Denizi alttan gören, üstten görenler var. Tapu masrafı yok, mezar başına 1500 lira + KDV. Toplu olarak gelinirse yüzde 20 indirimli. Yurt dışından gelen kişiler cehennem manzaralı mezarlık istiyor. Türkiye’den de böyle bir talebin olması halinde bu konseptte çalışma yapabiliriz.