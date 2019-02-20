2019 Şırnak Belediye başkan adayları belli oldu – 2019 Şırnak yerel seçim adayları

2019 Belediye başkan adayları yerel seçimleri için merak ediliyor. Peki AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP Şırnak Belediye başkan adayları kim oldu?

2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları açıklandı.Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

2019 Şırnak yerel seçim adayları

Tüm siyasi partiler, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. Bu bağlamda her parti kendi adayını belirledi.

AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK AK PARTİ BAHATTİN AKTUĞ ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP AK PARTİ HABİP AŞAN ŞIRNAK İDİL AK PARTİ İSMAİL GENÇ ŞIRNAK CİZRE AK PARTİ EŞRAF MÜJDE ŞIRNAK SİLOPİ AK PARTİ İBRAHİM TAYŞUN ŞIRNAK ULUDERE AK PARTİ SAİT ÜREK ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ AK PARTİ MEHMET YARKA

CHP Şırnak Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

ŞIRNAK İDİL CHP FİKRET AĞIRMAN ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP CHP ZAHİT AYKUT ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ CHP OSMAN CAN ŞIRNAK CİZRE CHP RIDVAN ÇİÇEK ŞIRNAK ULUDERE CHP SALİH TANIK

MHP Şırnak Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

ŞIRNAK İDİL MHP MEHMET ALİ DAĞ ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK MHP YASEMİN NAS ŞIRNAK SİLOPİ MHP DOĞAN ÖKTEN

İYİ Parti Şırnak Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz bu sayfa güncellenecektir.

HDP Şırnak Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

ŞIRNAK İDİL HDP SONGÜL ERDEN ŞIRNAK SİLOPİ HDP ADALET FİDAN ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK HDP MEHMET EMİN KILIÇ ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ HDP HİŞAR OSAL ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP HDP CAHİT ÖZKAN ŞIRNAK ULUDERE HDP SELEHATTİN ÜRÜN ŞIRNAK CİZRE HDP MEHMET ZIRIĞ

2019 Yerel seçim takvimi

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçim öncesi, seçim takvimi açıklandı. Seçmen kaydı sorgulama Ocak ayının ikinci haftasına başlayacak. Bu seçimde de her seçimde olduğu gibi seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet üzerinden internet ortamında da yayınlanacak.

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak.

SEÇMEN KAYITLARININ SORGULANMASI OCAĞIN İKİNCİ HAFTASI

Açıklanması beklenen seçim takvimine göre, seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

Ardından siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmeleri istenecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması, www.ysk.gov.tr'de de seçmen kayıtlarının sorgulanmasına ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.

Takvime göre, ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.

Aynı gün siyasi partilerin, ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevreleriyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.

YEREL SEÇİMLER ŞUBAT AYI TAKVİMİ

Öngörülen takvime göre, hangi siyasi partinin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları şubat ayı başında ilan edilecek.

Sandık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek seçmen kütükleri şubat ayının ilk haftasında kesinleştirilecek.

Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek ilçe seçim kurullarına şubat ayının ikinci haftasında vermesi gerekecek.

Aday listelerindeki eksiklikleri siyasi partiler şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlayacak. Ertesi gün geçici aday listeleri ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı da bu süreçte yapılacak.

YEREL SEÇİMLER MART AYI SÜRECİ

Planlanan seçim takvimine göre mart ayının ilk günü, aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü olacak. Bu ayın başında, kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de aynı gün başlanacak.

Seçim propaganda ve yasaklarının, seçime 10 gün kala yani 21 Mart'ta başlaması öngörülüyor.

Seçime bir hafta kala seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

Seçim propagandası seçimden bir gün önce, 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta oy vermek için sandık başına gidecek.

2019 yerel seçimlerde kaç doğumlular oy kullanacak?

Kasım 2019'da yapılması beklenen seçimlerin 5 ay geriye çekilerek, 24 Haziran 2018'de yapılacak olması oy kullanmayı bekleyen gençlerin de takvimini değiştirdi. İlk planlara göre örneğin 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerde 3 Kasım 2001'de doğan biri, 18 yaşını tam doldurduğu için sandığa gidebilecekti. Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip. Buna göre 2019 yerel seçimlerinde 2001 doğumlular oy kullanmak için sandığa gidebilecek. Buna göre 2019'da seçilebilecek biri, 18 yaş bandında olması durumunda yaş şartını karşılayamazsa aday olamayacak.