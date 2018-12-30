2019 Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı 2019'da Türkiye'de düzenlenecek

Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de düzenlenecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihlerinde Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında varılan anlaşmalar sonucu oluşturulan Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliği Konseyi, iki ülke arasındaki işbirliğini ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan turizme her alanda daha da güçlendirmeyi ve stratejik ortaklığın altyapısını daha da geliştirmeyi hedefliyor.