2019 Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı 2019'da Türkiye'de düzenlenecek
Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de düzenlenecek.
Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de düzenlenecek.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında 2019'da Türkiye'de gerçekleştirileceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihlerinde Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında varılan anlaşmalar sonucu oluşturulan Türkiye-Özbekistan Stratejik İşbirliği Konseyi, iki ülke arasındaki işbirliğini ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan turizme her alanda daha da güçlendirmeyi ve stratejik ortaklığın altyapısını daha da geliştirmeyi hedefliyor.
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