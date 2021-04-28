201910324 | 2021 Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201910324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 377,37649

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 399,85893

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 123706

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201910324

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,37649

Tavan Puan: 399,85893

Başarı Sıralaması: 123706

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,74622

Tavan Puan: 374,14830

Başarı Sıralaması: 106155

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 350,73113

Tavan Puan: 390,44898

Başarı Sıralaması : 91200

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,68773

Tavan Puan: 426,07119

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 53621

Kontenjan 2017 : 8+0

Yerleşen 2017 : 8

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.