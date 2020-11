2020-2021 1877 Alemdağ Spor 1 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Bucaspor 1928 taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Bucaspor 1928 ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 1877 Alemdağ Spor - Bucaspor 1928 maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Akarsu(hakem), Caner Kurt(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)

1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

53. Muzaffer Sarıibrahim, 17. Fırat Aras, 61. Ertuğrul Usta, 25. Metehan Çakal, 52. Erhan Göç, 4. Sertaç Gökaltın, 20. Emre Dalgalıdere, 66. Emirhan Özer, 10. Çağlar Özel, 27. Serhat Enes Çalışan, 19. Alperen Bektaş



Yedekler

99. Ahmet Furkan Ünal, 5. Caner Demircan, 49. Sayim Çelik, 2. Ahmet Taner Çukadar, 75. Rıfat Kara, 9. Anıl Kara, 21. Yusuf Demir



Teknik Sorumlu

Mehmet Kenan Öztürk



Goller

Çağlar Özel,5.dk (f), Metehan Çakal,45+2.dk (k)



Kartlar

Sarı Kart Emre Dalgalıdere 90+2.dk, Sarı Kart Fırat Aras 23.dk, Sarı Kart Serhat Enes Çalışan 45+2.dk, Sarı Kart Ertuğrul Usta 43.dk



Oyundan Çıkanlar

Sertaç Gökaltın 80.dk, Alperen Bektaş 74.dk, Fırat Aras 82.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Taner Çukadar 80.dk, Caner Demircan 74.dk, Sayim Çelik 82.dk

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 8. Osman Işıklı, 54. Alper Kadir Duruk, 11. Cuma Menize, 61. Ahmet Aktaş, 5. Saruhan Fındıkcı, 89. Burak Sürmeli, 10. Oğuz Aydın, 39. Ahmet Aras



Yedekler

77. Kıvanç Küçükkarış, 6. Özcan Sertgöz, 70. Bartu Gökçen, 71. Sabahattin Destici, 20. Yusuf Can Abay, 33. Enes Alıç, 9. Emre Korkmaz



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu



Goller

Kartlar

Sarı Kart Ahmet Aras 21.dk, Sarı Kart Yalçın Eycan Kaya 25.dk, Sarı Kart Yusuf Can Abay 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Burak Sürmeli 10.dk, Saruhan Fındıkcı 61.dk, Cuma Menize 84.dk, Oğuz Aydın 84.dk



Oyuna Girenler

Enes Alıç 10.dk, Yusuf Can Abay 61.dk, Sabahattin Destici 84.dk, Emre Korkmaz 84.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 7 6 0 1 10 3 18 7 2 1928 Bucaspor 7 5 1 1 14 5 16 9 3 Arnavutköy Belediye 7 4 2 1 9 6 14 3 4 Fatsa Belediyespor 7 4 1 2 8 5 13 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 7 2 4 1 8 6 10 2 7 Edirnespor 7 3 1 3 10 11 10 -1 8 Artvin Hopaspor 7 3 1 3 9 10 10 -1 9 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 10 Kızılcabölükspor 7 2 2 3 10 10 8 0 11 Yeşilyurt Belediyespor 6 2 1 3 8 7 7 1 12 Nevşehir Belediyespor 7 2 1 4 5 8 7 -3 13 1877 Alemdağspor 7 1 3 3 5 10 6 -5 14 Kemerspor 2003 7 1 2 4 6 10 5 -4 15 Payasspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 16 Manisaspor 7 0 1 6 4 14 1 -10

Fikstür