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2020-2021 1877 Alemdağ Spor 1 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 1877 Alemdağ Spor 1 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Bucaspor 1928 taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Bucaspor 1928 ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  1877 Alemdağ Spor - Bucaspor 1928 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Akarsu(hakem), Caner Kurt(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)

1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 17. Fırat Aras, 61. Ertuğrul Usta, 25. Metehan Çakal, 52. Erhan Göç, 4. Sertaç Gökaltın, 20. Emre Dalgalıdere, 66. Emirhan Özer, 10. Çağlar Özel, 27. Serhat Enes Çalışan, 19. Alperen Bektaş

Yedekler
99. Ahmet Furkan Ünal, 5. Caner Demircan, 49. Sayim Çelik, 2. Ahmet Taner Çukadar, 75. Rıfat Kara, 9. Anıl Kara, 21. Yusuf Demir

Teknik Sorumlu
Mehmet Kenan Öztürk

Goller
Çağlar Özel,5.dk (f), Metehan Çakal,45+2.dk (k)

Kartlar
Sarı Kart Emre Dalgalıdere 90+2.dk, Sarı Kart Fırat Aras 23.dk, Sarı Kart Serhat Enes Çalışan 45+2.dk, Sarı Kart Ertuğrul Usta 43.dk

Oyundan Çıkanlar
Sertaç Gökaltın 80.dk, Alperen Bektaş 74.dk, Fırat Aras 82.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Taner Çukadar 80.dk, Caner Demircan 74.dk, Sayim Çelik 82.dk

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 8. Osman Işıklı, 54. Alper Kadir Duruk, 11. Cuma Menize, 61. Ahmet Aktaş, 5. Saruhan Fındıkcı, 89. Burak Sürmeli, 10. Oğuz Aydın, 39. Ahmet Aras

Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 6. Özcan Sertgöz, 70. Bartu Gökçen, 71. Sabahattin Destici, 20. Yusuf Can Abay, 33. Enes Alıç, 9. Emre Korkmaz

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ahmet Aras 21.dk, Sarı Kart Yalçın Eycan Kaya 25.dk, Sarı Kart Yusuf Can Abay 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Burak Sürmeli 10.dk, Saruhan Fındıkcı 61.dk, Cuma Menize 84.dk, Oğuz Aydın 84.dk

Oyuna Girenler
Enes Alıç 10.dk, Yusuf Can Abay 61.dk, Sabahattin Destici 84.dk, Emre Korkmaz 84.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor7601103187
21928 Bucaspor7511145169
3Arnavutköy Belediye742196143
4Fatsa Belediyespor741285133
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor724186102
7Edirnespor7313101110-1
8Artvin Hopaspor731391010-1
9Ofspor52218781
10Kızılcabölükspor7223101080
11Yeşilyurt Belediyespor62138771
12Nevşehir Belediyespor7214587-3
131877 Alemdağspor71335106-5
14Kemerspor 200371246105-4
15Payasspor7124595-4
16Manisaspor70164141-10

Fikstür

01.11.00201877 Alemdağspor1-11928 Bucaspor
01.11.0020Yeşilyurt Belediyespor0-1Diyarbekirspor
01.11.0020Nevşehir Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
01.11.0020Kızılcabölükspor1-1Belediye Derincespor
01.11.0020Fatsa Belediyespor0-0Kemerspor 2003
01.11.0020Edirnespor2-2Payasspor
01.11.0020Artvin Hopaspor1-0Manisaspor
02.11.0020Çankaya FKP-POfspor


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