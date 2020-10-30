2020-2021 Ağrı 1970 Spor, Tokatspor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 6. hafta maçında Ağrı 1970 Spor sahasında Tokatspor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ağrı 1970 Spor - Tokatspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hüseyin Gökberk Arslan(hakem), Gökhan Özkan(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Oğuz Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Berk Sipahi(dördüncü Hakem)

Ağrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11

1. Burak Kapan, 33. Emrah Çalışlar, 3. Cuma Ali Üzüm, 20. Safa Yıldırım, 23. Saffet Gurur Yazar, 5. Can Morgül, 24. Mert Yıldırım, 4. Mehmet Şirin Soydan, 9. Önder Selimoğlu, 10. Emrah Tacir, 77. Seyit Gazanfer



Yedekler

13. Halil İbrahim Teski, 21. Ferat Yaşar, 61. Hamdi Dereli, 14. Ziya İnday, 28. Egecan Çevir, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 47. Devran Çamurdaş



Goller

Önder Selimoğlu,75.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Cuma Ali Üzüm 73.dk, Sarı Kart Mert Yıldırım 16.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrah Çalışlar 73.dk, Emrah Tacir 89.dk, Mert Yıldırım 73.dk, Önder Selimoğlu 89.dk, Mehmet Şirin Soydan 46.dk



Oyuna Girenler

Ziya İnday 73.dk, Ferat Yaşar 89.dk, Egecan Çevir 73.dk, Hamdi Dereli 89.dk, Muhammed Şükrü Arslan 46.dk

Tokatspor

Tokatspor İlk 11

1. Mikail Keskin, 4. Ali Kemal Yükseker, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 2. Berkcan Aytaç, 52. Sabrican Nazlı, 35. Kağan Topçu, 45. Eren Açıkgöz, 59. Deniz Bağlan, 14. Vedat Budak, 77. Eser Yayla, 23. Eray Uysal



Yedekler

55. Cüneyt Çelik, 30. Ulaş Girgin, 72. Bayram Büstaç, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 44. Mert Güney, 29. Abdulaziz Tanyeri, 19. Furkan Kaya



Teknik Sorumlu

Hakan Alpay



Kartlar

Sarı Kart Mehmet Menderes Önkuzu 45.dk, Sarı Kart Deniz Bağlan 21.dk, Sarı Kart Furkan Kaya 90+3.dk



Oyundan Çıkanlar

Eser Yayla 60.dk, Mehmet Menderes Önkuzu 68.dk, Vedat Budak 60.dk, Berkcan Aytaç 78.dk, Eray Uysal 78.dk



Oyuna Girenler

Ulaş Girgin 60.dk, Ahmet Talha Yılmaz 68.dk, Furkan Kaya 60.dk, Bayram Büstaç 78.dk, Abdulaziz Tanyeri 78.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 6 3 2 1 8 6 11 2 3 Nazilli Belediyespor 6 3 1 2 14 5 10 9 4 Fethiyespor 6 3 1 2 9 5 10 4 5 İskenderun FK 5 3 1 1 6 5 10 1 6 Ceyhanspor 6 3 1 2 10 13 10 -3 7 Kahta 02 Spor 6 2 2 2 7 5 8 2 8 Tekirdağspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 9 Mardin Fosfat Spor 6 2 1 3 9 6 7 3 10 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 11 Darıca Gençlerbirliği 6 1 3 2 5 7 6 -2 12 Belediye Kütahyaspor 5 1 2 2 7 7 5 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 5 1 2 2 4 6 5 -2 14 Halide Edip Adıvar 5 1 2 2 4 6 5 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 6 1 2 3 5 10 5 -5 16 Tokatspor 5 1 2 2 3 9 5 -6 17 Karaman Belediyespor 5 1 1 3 7 8 4 -1

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