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2020-2021 Ağrı 1970 Spor, Tokatspor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Tokatspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ağrı 1970 Spor, Tokatspor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  6. hafta maçında Ağrı 1970 Spor sahasında Tokatspor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ağrı 1970 Spor - Tokatspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hüseyin Gökberk Arslan(hakem), Gökhan Özkan(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Oğuz Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Berk Sipahi(dördüncü Hakem)

AĞRI 1970 SPORAğrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11
1. Burak Kapan, 33. Emrah Çalışlar, 3. Cuma Ali Üzüm, 20. Safa Yıldırım, 23. Saffet Gurur Yazar, 5. Can Morgül, 24. Mert Yıldırım, 4. Mehmet Şirin Soydan, 9. Önder Selimoğlu, 10. Emrah Tacir, 77. Seyit Gazanfer

Yedekler
13. Halil İbrahim Teski, 21. Ferat Yaşar, 61. Hamdi Dereli, 14. Ziya İnday, 28. Egecan Çevir, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 47. Devran Çamurdaş

Goller
Önder Selimoğlu,75.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Cuma Ali Üzüm 73.dk, Sarı Kart Mert Yıldırım 16.dk

Oyundan Çıkanlar
Emrah Çalışlar 73.dk, Emrah Tacir 89.dk, Mert Yıldırım 73.dk, Önder Selimoğlu 89.dk, Mehmet Şirin Soydan 46.dk

Oyuna Girenler
Ziya İnday 73.dk, Ferat Yaşar 89.dk, Egecan Çevir 73.dk, Hamdi Dereli 89.dk, Muhammed Şükrü Arslan 46.dk

TOKATSPORTokatspor

Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 4. Ali Kemal Yükseker, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 2. Berkcan Aytaç, 52. Sabrican Nazlı, 35. Kağan Topçu, 45. Eren Açıkgöz, 59. Deniz Bağlan, 14. Vedat Budak, 77. Eser Yayla, 23. Eray Uysal

Yedekler
55. Cüneyt Çelik, 30. Ulaş Girgin, 72. Bayram Büstaç, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 44. Mert Güney, 29. Abdulaziz Tanyeri, 19. Furkan Kaya

Teknik Sorumlu
Hakan Alpay

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Menderes Önkuzu 45.dk, Sarı Kart Deniz Bağlan 21.dk, Sarı Kart Furkan Kaya 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Eser Yayla 60.dk, Mehmet Menderes Önkuzu 68.dk, Vedat Budak 60.dk, Berkcan Aytaç 78.dk, Eray Uysal 78.dk

Oyuna Girenler
Ulaş Girgin 60.dk, Ahmet Talha Yılmaz 68.dk, Furkan Kaya 60.dk, Bayram Büstaç 78.dk, Abdulaziz Tanyeri 78.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.632186112
3Nazilli Belediyespor6312145109
4Fethiyespor631295104
5İskenderun FK531165101
6Ceyhanspor6312101310-3
7Kahta 02 Spor62227582
8Tekirdağspor6222688-2
9Mardin Fosfat Spor62139673
10Ağrı 1970 Spor5212467-2
11Darıca Gençlerbirliği6132576-2
12Belediye Kütahyaspor51227750
13Büyükçekmece Tepecikspor5122465-2
14Halide Edip Adıvar5122465-2
15Yozgatspor 1959 FK61235105-5
16Tokatspor5122395-6
17Karaman Belediyespor5113784-1

Fikstür

29.10.2020Yozgatspor 1959 FK2-1Mardin BŞ. Başakspor
29.10.2020Tekirdağspor0-1Kahta 02 Spor
29.10.2020Nazilli Belediyespor1-1Belediye Kütahyaspor
29.10.2020Büyükçekmece Tepecikspor0-0Fethiyespor
29.10.2020Çengelköyspor A.Ş.2-2Halide Edip Adıvar
29.10.2020Ağrı 1970 Spor1-0Tokatspor
29.10.2020Karaman Belediyespor5-1Ceyhanspor
29.10.2020Darıca Gençlerbirliği0-2Erzin Spor

 



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