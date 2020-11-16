2020-2021 Antalya Kemerspor 2 - 2 Payasspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Antalya Kemerspor, Payasspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Antalya Kemerspor ve Payasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Antalya Kemerspor sahasında Payasspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemer İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Antalya Kemerspor - Payasspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemer İlçe stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi. Antalya Kemerspor - Payasspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kemer İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Gökhan Alkayalar(hakem), Mehmet Vargün(1. Yardımcı Hakem), Tahir Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Emre Koç(dördüncü Hakem)

Antalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11

22. Fatih Öztürk, 3. Berkay Sizer, 10. Deniz Ataç, 11. Yasin Poyraz, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 72. Mehmet Bayram, 34. Mehmet Kılıç, 7. Mustafa İnan



Yedekler

70. Osman Tepe, 40. Alper Yıldız, 4. Erdin Üzer, 80. Gökhan Çamur, 9. Cem Ünal, 35. Hasan Türk, 88. Talha Bulut



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Payasspor

Payasspor İlk 11

1. Suphi Dağ, 3. Ekrem Çalışanlar, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 14. Hakkı Yıldız, 35. Berkant Taşkıran, 61. Tevfik Şanver, 5. Süleyman Ergün, 4. Doğukan Ateş



Yedekler

28. Erkan Anapa, 19. Ercan Dişkaya, 10. Ertaç Bağcı, 16. Eren Köroğlu, 17. Yasin Çakaloğlu, 33. Ferhat Şahan Uçar, 59. Vedat Saygı



Teknik Sorumlu

Mehmet Seçkin



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 9 7 1 1 11 3 22 8 2 1928 Bucaspor 9 6 1 2 18 8 19 10 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Edirnespor 9 5 1 3 15 12 16 3 5 Belediye Derincespor 9 3 5 1 10 7 14 3 6 Fatsa Belediyespor 9 4 2 3 9 8 14 1 7 Artvin Hopaspor 9 4 1 4 14 16 13 -2 8 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 9 Yeşilyurt Belediyespor 8 3 2 3 10 8 11 2 10 Ofspor 7 3 2 2 12 11 11 1 11 Nevşehir Belediyespor 9 3 2 4 7 9 11 -2 12 Kızılcabölükspor 9 2 3 4 11 12 9 -1 13 Payasspor 9 2 3 4 10 11 9 -1 14 Antalya Kemerspor 9 1 3 5 8 14 6 -6 15 1877 Alemdağspor 9 1 3 5 8 17 6 -9 16 Manisaspor 9 0 3 6 5 15 3 -10

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