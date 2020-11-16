2020-2021 Antalya Kemerspor 2 - 2 Payasspor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Antalya Kemerspor, Payasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Antalya Kemerspor, Payasspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Antalya Kemerspor ve Payasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Antalya Kemerspor sahasında Payasspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemer İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Antalya Kemerspor - Payasspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemer İlçe stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Antalya Kemerspor - Payasspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kemer İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Gökhan Alkayalar(hakem), Mehmet Vargün(1. Yardımcı Hakem), Tahir Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Emre Koç(dördüncü Hakem)
Antalya Kemerspor İlk 11
22. Fatih Öztürk, 3. Berkay Sizer, 10. Deniz Ataç, 11. Yasin Poyraz, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 72. Mehmet Bayram, 34. Mehmet Kılıç, 7. Mustafa İnan
Yedekler
70. Osman Tepe, 40. Alper Yıldız, 4. Erdin Üzer, 80. Gökhan Çamur, 9. Cem Ünal, 35. Hasan Türk, 88. Talha Bulut
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 3. Ekrem Çalışanlar, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 14. Hakkı Yıldız, 35. Berkant Taşkıran, 61. Tevfik Şanver, 5. Süleyman Ergün, 4. Doğukan Ateş
Yedekler
28. Erkan Anapa, 19. Ercan Dişkaya, 10. Ertaç Bağcı, 16. Eren Köroğlu, 17. Yasin Çakaloğlu, 33. Ferhat Şahan Uçar, 59. Vedat Saygı
Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|9
|7
|1
|1
|11
|3
|22
|8
|2
|1928 Bucaspor
|9
|6
|1
|2
|18
|8
|19
|10
|3
|Arnavutköy Belediye
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|17
|3
|4
|Edirnespor
|9
|5
|1
|3
|15
|12
|16
|3
|5
|Belediye Derincespor
|9
|3
|5
|1
|10
|7
|14
|3
|6
|Fatsa Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|9
|8
|14
|1
|7
|Artvin Hopaspor
|9
|4
|1
|4
|14
|16
|13
|-2
|8
|Çankaya FK
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|12
|0
|9
|Yeşilyurt Belediyespor
|8
|3
|2
|3
|10
|8
|11
|2
|10
|Ofspor
|7
|3
|2
|2
|12
|11
|11
|1
|11
|Nevşehir Belediyespor
|9
|3
|2
|4
|7
|9
|11
|-2
|12
|Kızılcabölükspor
|9
|2
|3
|4
|11
|12
|9
|-1
|13
|Payasspor
|9
|2
|3
|4
|10
|11
|9
|-1
|14
|Antalya Kemerspor
|9
|1
|3
|5
|8
|14
|6
|-6
|15
|1877 Alemdağspor
|9
|1
|3
|5
|8
|17
|6
|-9
|16
|Manisaspor
|9
|0
|3
|6
|5
|15
|3
|-10
Fikstür
|15.11.2020
|Antalya Kemerspor
|2-2
|Payasspor
|15.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|15.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|2-1
|1928 Bucaspor
|15.11.2020
|Kızılcabölükspor
|1-1
|Manisaspor
|15.11.2020
|Kemerspor 2003
|0-1
|Payasspor
|15.11.2020
|Artvin Hopaspor
|4-3
|1877 Alemdağspor
|15.11.2020
|Çankaya FK
|0-1
|Belediye Derincespor
|15.11.2020
|Edirnespor
|3-1
|Ofspor
|15.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|0-0
|Diyarbekirspor