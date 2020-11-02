2020-2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Manisaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Artvin Hopaspor, Manisaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Manisaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Manisaspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Hopa İlçe - Artvin - Hopa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Artvin Hopaspor - Manisaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe - Artvin - Hopa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Hopa İlçe - Artvin - Hopa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Engin Atmaca(hakem), Burak Celep(1. Yardımcı Hakem), Volkan Boz(2. Yardımcı Hakem), Bülent Berkay(dördüncü Hakem)

Artvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11

1. Furkan Keleş, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 22. Oğuzhan Kanmaz, 24. Doğukan Bad, 36. Doğan Çamlı, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 66. Hüseyin Durak, 80. Tugay Yıldırım



Yedekler

41. Murat Özkan, 3. Yunus Emre Çabuker, 4. Güray Fırat, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 17. Furkan Cinkaya, 70. Mehmet Avcı



Teknik Sorumlu

Coşkun Öz



Goller

Eray Pazar,32.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Taner Gürsoy 80.dk, Sarı Kart Ufuk Boncukçu 57.dk, Sarı Kart Doğan Çamlı 30.dk



Oyundan Çıkanlar

Yücel Yıldırım 78.dk, Eray Pazar 53.dk, Hüseyin Durak 46.dk, Oğuzhan Kanmaz 64.dk



Oyuna Girenler

Güray Fırat 78.dk, Feyyaz Aydil 53.dk, Taner Gürsoy 46.dk, Yunus Emre Çabuker 64.dk

Manisaspor

Manisaspor İlk 11

22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 7. Kaan Aşnaz, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 19. Atakan Cidam, 20. Uğur Parlak, 35. Bahtiyar Dolma, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun



Yedekler

61. Kubilay İsmail Zihni, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 10. Vahap Aydemir, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 91. Buğra Tayfur, 77. Berkay Tekin



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Burak Keskin 65.dk, Sarı Kart Murat Torun 34.dk



Oyundan Çıkanlar

Kaan Aşnaz 83.dk, Atakan Cidam 77.dk



Oyuna Girenler

Berkay Tekin 83.dk, Halil İbrahim Yazğılı 77.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 7 6 0 1 10 3 18 7 2 1928 Bucaspor 7 5 1 1 14 5 16 9 3 Arnavutköy Belediye 7 4 2 1 9 6 14 3 4 Fatsa Belediyespor 7 4 1 2 8 5 13 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 7 2 4 1 8 6 10 2 7 Edirnespor 7 3 1 3 10 11 10 -1 8 Artvin Hopaspor 7 3 1 3 9 10 10 -1 9 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 10 Kızılcabölükspor 7 2 2 3 10 10 8 0 11 Yeşilyurt Belediyespor 6 2 1 3 8 7 7 1 12 Nevşehir Belediyespor 7 2 1 4 5 8 7 -3 13 1877 Alemdağspor 7 1 3 3 5 10 6 -5 14 Kemerspor 2003 7 1 2 4 6 10 5 -4 15 Payasspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 16 Manisaspor 7 0 1 6 4 14 1 -10

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