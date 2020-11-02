2020-2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Manisaspor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Artvin Hopaspor, Manisaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Artvin Hopaspor, Manisaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Manisaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Manisaspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Hopa İlçe - Artvin - Hopa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Artvin Hopaspor - Manisaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe - Artvin - Hopa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe - Artvin - Hopa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Engin Atmaca(hakem), Burak Celep(1. Yardımcı Hakem), Volkan Boz(2. Yardımcı Hakem), Bülent Berkay(dördüncü Hakem)
Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 22. Oğuzhan Kanmaz, 24. Doğukan Bad, 36. Doğan Çamlı, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 66. Hüseyin Durak, 80. Tugay Yıldırım
Yedekler
41. Murat Özkan, 3. Yunus Emre Çabuker, 4. Güray Fırat, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 17. Furkan Cinkaya, 70. Mehmet Avcı
Teknik Sorumlu
Coşkun Öz
Goller
Eray Pazar,32.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Taner Gürsoy 80.dk, Sarı Kart Ufuk Boncukçu 57.dk, Sarı Kart Doğan Çamlı 30.dk
Oyundan Çıkanlar
Yücel Yıldırım 78.dk, Eray Pazar 53.dk, Hüseyin Durak 46.dk, Oğuzhan Kanmaz 64.dk
Oyuna Girenler
Güray Fırat 78.dk, Feyyaz Aydil 53.dk, Taner Gürsoy 46.dk, Yunus Emre Çabuker 64.dk
Manisaspor İlk 11
22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 7. Kaan Aşnaz, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 19. Atakan Cidam, 20. Uğur Parlak, 35. Bahtiyar Dolma, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun
Yedekler
61. Kubilay İsmail Zihni, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 10. Vahap Aydemir, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 91. Buğra Tayfur, 77. Berkay Tekin
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Burak Keskin 65.dk, Sarı Kart Murat Torun 34.dk
Oyundan Çıkanlar
Kaan Aşnaz 83.dk, Atakan Cidam 77.dk
Oyuna Girenler
Berkay Tekin 83.dk, Halil İbrahim Yazğılı 77.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|7
|6
|0
|1
|10
|3
|18
|7
|2
|1928 Bucaspor
|7
|5
|1
|1
|14
|5
|16
|9
|3
|Arnavutköy Belediye
|7
|4
|2
|1
|9
|6
|14
|3
|4
|Fatsa Belediyespor
|7
|4
|1
|2
|8
|5
|13
|3
|5
|Çankaya FK
|6
|4
|0
|2
|8
|6
|12
|2
|6
|Belediye Derincespor
|7
|2
|4
|1
|8
|6
|10
|2
|7
|Edirnespor
|7
|3
|1
|3
|10
|11
|10
|-1
|8
|Artvin Hopaspor
|7
|3
|1
|3
|9
|10
|10
|-1
|9
|Ofspor
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|8
|1
|10
|Kızılcabölükspor
|7
|2
|2
|3
|10
|10
|8
|0
|11
|Yeşilyurt Belediyespor
|6
|2
|1
|3
|8
|7
|7
|1
|12
|Nevşehir Belediyespor
|7
|2
|1
|4
|5
|8
|7
|-3
|13
|1877 Alemdağspor
|7
|1
|3
|3
|5
|10
|6
|-5
|14
|Kemerspor 2003
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|5
|-4
|15
|Payasspor
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|5
|-4
|16
|Manisaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|14
|1
|-10
Fikstür
|01.11.0020
|1877 Alemdağspor
|1-1
|1928 Bucaspor
|01.11.0020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|Diyarbekirspor
|01.11.0020
|Nevşehir Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|01.11.0020
|Kızılcabölükspor
|1-1
|Belediye Derincespor
|01.11.0020
|Fatsa Belediyespor
|0-0
|Kemerspor 2003
|01.11.0020
|Edirnespor
|2-2
|Payasspor
|01.11.0020
|Artvin Hopaspor
|1-0
|Manisaspor
|02.11.0020
|Çankaya FK
|P-P
|Ofspor