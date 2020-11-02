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2020-2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Manisaspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Artvin Hopaspor, Manisaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Manisaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Artvin Hopaspor, Manisaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Manisaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Manisaspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Hopa İlçe - Artvin - Hopa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Artvin Hopaspor - Manisaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe - Artvin - Hopa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe - Artvin - Hopa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Engin Atmaca(hakem), Burak Celep(1. Yardımcı Hakem), Volkan Boz(2. Yardımcı Hakem), Bülent Berkay(dördüncü Hakem)

ARTVİN HOPASPORArtvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 22. Oğuzhan Kanmaz, 24. Doğukan Bad, 36. Doğan Çamlı, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 66. Hüseyin Durak, 80. Tugay Yıldırım

Yedekler
41. Murat Özkan, 3. Yunus Emre Çabuker, 4. Güray Fırat, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 17. Furkan Cinkaya, 70. Mehmet Avcı

Teknik Sorumlu
Coşkun Öz

Goller
Eray Pazar,32.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Taner Gürsoy 80.dk, Sarı Kart Ufuk Boncukçu 57.dk, Sarı Kart Doğan Çamlı 30.dk

Oyundan Çıkanlar
Yücel Yıldırım 78.dk, Eray Pazar 53.dk, Hüseyin Durak 46.dk, Oğuzhan Kanmaz 64.dk

Oyuna Girenler
Güray Fırat 78.dk, Feyyaz Aydil 53.dk, Taner Gürsoy 46.dk, Yunus Emre Çabuker 64.dk

MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 7. Kaan Aşnaz, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 19. Atakan Cidam, 20. Uğur Parlak, 35. Bahtiyar Dolma, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun

Yedekler
61. Kubilay İsmail Zihni, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 10. Vahap Aydemir, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 91. Buğra Tayfur, 77. Berkay Tekin

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Burak Keskin 65.dk, Sarı Kart Murat Torun 34.dk

Oyundan Çıkanlar
Kaan Aşnaz 83.dk, Atakan Cidam 77.dk

Oyuna Girenler
Berkay Tekin 83.dk, Halil İbrahim Yazğılı 77.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor7601103187
21928 Bucaspor7511145169
3Arnavutköy Belediye742196143
4Fatsa Belediyespor741285133
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor724186102
7Edirnespor7313101110-1
8Artvin Hopaspor731391010-1
9Ofspor52218781
10Kızılcabölükspor7223101080
11Yeşilyurt Belediyespor62138771
12Nevşehir Belediyespor7214587-3
131877 Alemdağspor71335106-5
14Kemerspor 200371246105-4
15Payasspor7124595-4
16Manisaspor70164141-10

Fikstür

01.11.00201877 Alemdağspor1-11928 Bucaspor
01.11.0020Yeşilyurt Belediyespor0-1Diyarbekirspor
01.11.0020Nevşehir Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
01.11.0020Kızılcabölükspor1-1Belediye Derincespor
01.11.0020Fatsa Belediyespor0-0Kemerspor 2003
01.11.0020Edirnespor2-2Payasspor
01.11.0020Artvin Hopaspor1-0Manisaspor
02.11.0020Çankaya FKP-POfspor


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