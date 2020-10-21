2020-2021 Artvin Hopaspor 2 - 2 Belediye Derince Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Artvin Hopaspor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Belediye Derince Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Belediye Derince Spor ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. Hopa İlçe - Artvin - Hopa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Artvin Hopaspor - Belediye Derince Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe - Artvin - Hopa stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Hopa İlçe - Artvin - Hopa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Demokrat Özgür Güneş(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Giray Şaylan(dördüncü Hakem)

Artvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11

1. Furkan Keleş, 3. Yunus Emre Çabuker, 4. Güray Fırat, 5. Dursun Türk, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 22. Oğuzhan Kanmaz, 24. Doğukan Bad, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım



Yedekler

41. Murat Özkan, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 36. Doğan Çamlı, 66. Hüseyin Durak, 70. Mehmet Avcı, 94. Mertcan Arslan



Teknik Sorumlu

Coşkun Öz



Goller

Eray Pazar,68.dk (f), Dursun Türk,76.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Dursun Türk 72.dk, Sarı Kart Güray Fırat 45+2.dk, Sarı Kart Furkan Cinkaya 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Yücel Yıldırım 86.dk, Tugay Yıldırım 66.dk, Oğuzhan Kanmaz 74.dk



Oyuna Girenler

Hüseyin Durak 86.dk, Furkan Cinkaya 66.dk, Berkay Yılmaz 74.dk

Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

1. Yunus Emre Genç, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 17. Gökhan Günel, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 52. Doğancan Aynacı, 11. Melih İnan, 61. Mehmet Tosun, 21. Mehmet Bağlı, 28. Muhammed Enes Yılmaz



Yedekler

23. Volkan Mert Korkmaz, 77. Tayfun Kırca, 45. Mesut Can Tunalı, 99. Kubilay Serbest, 7. Arda Kürşat Kaya, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 8. Rıdvan Aykan



Teknik Sorumlu

Bülent Batırman



Goller

Melih İnan,32.dk (h), Mehmet Bağlı,61.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Sinan Morgil 64.dk, Sarı Kart Kubilay Serbest 75.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Bağlı 66.dk, Mehmet Tosun 66.dk, Muhammed Enes Yılmaz 82.dk, Doğancan Aynacı 73.dk



Oyuna Girenler

Rıdvan Aykan 66.dk, Mesut Can Tunalı 66.dk, Muhammet Fatih Yıldırım 82.dk, Kubilay Serbest 73.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 5 4 0 1 12 4 12 8 2 Diyarbekirspor 5 4 0 1 7 2 12 5 3 Fatsa Belediyespor 5 4 0 1 7 3 12 4 4 Çankaya FK 5 4 0 1 8 5 12 3 5 Arnavutköy Belediye 5 3 2 0 6 3 11 3 6 Belediye Derincespor 5 2 2 1 7 5 8 2 7 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 9 Kızılcabölükspor 5 2 1 2 8 7 7 1 10 Artvin Hopaspor 5 2 1 2 6 7 7 -1 11 Edirnespor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Payasspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Nevşehir Belediyespor 5 1 0 4 4 8 3 -4 14 1877 Alemdağspor 5 0 2 3 2 8 2 -6 15 Kemerspor 2003 5 0 1 4 5 10 1 -5 16 Manisaspor 5 0 1 4 3 11 1 -8

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