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2020-2021 Artvin Hopaspor 2 - 2 Belediye Derince Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Artvin Hopaspor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Artvin Hopaspor 2 - 2 Belediye Derince Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Artvin Hopaspor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Belediye Derince Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Belediye Derince Spor ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. Hopa İlçe - Artvin - Hopa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Artvin Hopaspor - Belediye Derince Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe - Artvin - Hopa stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe - Artvin - Hopa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Demokrat Özgür Güneş(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Giray Şaylan(dördüncü Hakem)

ARTVİN HOPASPORArtvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 3. Yunus Emre Çabuker, 4. Güray Fırat, 5. Dursun Türk, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 22. Oğuzhan Kanmaz, 24. Doğukan Bad, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım

Yedekler
41. Murat Özkan, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 36. Doğan Çamlı, 66. Hüseyin Durak, 70. Mehmet Avcı, 94. Mertcan Arslan

Teknik Sorumlu
Coşkun Öz

Goller
Eray Pazar,68.dk (f), Dursun Türk,76.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Dursun Türk 72.dk, Sarı Kart Güray Fırat 45+2.dk, Sarı Kart Furkan Cinkaya 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Yücel Yıldırım 86.dk, Tugay Yıldırım 66.dk, Oğuzhan Kanmaz 74.dk

Oyuna Girenler
Hüseyin Durak 86.dk, Furkan Cinkaya 66.dk, Berkay Yılmaz 74.dk

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 17. Gökhan Günel, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 52. Doğancan Aynacı, 11. Melih İnan, 61. Mehmet Tosun, 21. Mehmet Bağlı, 28. Muhammed Enes Yılmaz

Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 77. Tayfun Kırca, 45. Mesut Can Tunalı, 99. Kubilay Serbest, 7. Arda Kürşat Kaya, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 8. Rıdvan Aykan

Teknik Sorumlu
Bülent Batırman

Goller
Melih İnan,32.dk (h), Mehmet Bağlı,61.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sinan Morgil 64.dk, Sarı Kart Kubilay Serbest 75.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Bağlı 66.dk, Mehmet Tosun 66.dk, Muhammed Enes Yılmaz 82.dk, Doğancan Aynacı 73.dk

Oyuna Girenler
Rıdvan Aykan 66.dk, Mesut Can Tunalı 66.dk, Muhammet Fatih Yıldırım 82.dk, Kubilay Serbest 73.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor5401124128
2Diyarbekirspor540172125
3Fatsa Belediyespor540173124
4Çankaya FK540185123
5Arnavutköy Belediye532063113
6Belediye Derincespor52217582
7Ofspor52218781
8Yeşilyurt Belediyespor52128672
9Kızılcabölükspor52128771
10Artvin Hopaspor5212677-1
11Edirnespor5203686-2
12Payasspor5113364-3
13Nevşehir Belediyespor5104483-4
141877 Alemdağspor5023282-6
15Kemerspor 200350145101-5
16Manisaspor50143111-8

Fikstür

17.10.20201928 Bucaspor6-1Manisaspor
17.10.2020Fatsa Belediyespor1-0Payasspor
18.10.20201877 Alemdağspor0-1Arnavutköy Belediye
18.10.2020Yeşilyurt Belediyespor3-2Kemerspor 2003
18.10.2020Nevşehir Belediyespor0-1Diyarbekirspor
18.10.2020Kızılcabölükspor2-2Ofspor
18.10.2020Çankaya FK1-0Edirnespor
18.10.2020Artvin Hopaspor2-2Belediye Derincespor


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