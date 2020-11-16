2020-2021 Artvin Hopaspor 4 - 3 1877 Alemdağ Spor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Artvin Hopaspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Artvin Hopaspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. Artvin Hopaspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Hopa İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Artvin Hopaspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe stadyumunda oynanan maç 4-3 sona erdi.
Artvin Hopaspor - 1877 Alemdağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Efe Tanrıverdi(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Tansu Doğan Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Burak Kamalak(dördüncü Hakem)
Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 3. Yunus Emre Çabuker, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 24. Doğukan Bad, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım, 94. Mertcan Arslan
Yedekler
41. Murat Özkan, 11. Feyyaz Aydil, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 22. Oğuzhan Kanmaz, 53. Ufuk Boncukçu, 66. Hüseyin Durak
Teknik Sorumlu
Coşkun Öz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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1877 Alemdağ Spor İlk 11
99. Ahmet Furkan Ünal, 17. Fırat Aras, 3. Cenkay Akdoğan, 52. Erhan Göç, 61. Ertuğrul Usta, 5. Caner Demircan, 4. Sertaç Gökaltın, 20. Emre Dalgalıdere, 66. Emirhan Özer, 10. Çağlar Özel, 21. Yusuf Demir
Yedekler
97. Armağan Önür, 25. Metehan Çakal, 49. Sayim Çelik, 81. Oğuzhan Çimen, 27. Serhat Enes Çalışan, 9. Anıl Kara, 19. Alperen Bektaş
Teknik Sorumlu
Mehmet Kenan Öztürk
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|9
|7
|1
|1
|11
|3
|22
|8
|2
|1928 Bucaspor
|9
|6
|1
|2
|18
|8
|19
|10
|3
|Arnavutköy Belediye
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|17
|3
|4
|Edirnespor
|9
|5
|1
|3
|15
|12
|16
|3
|5
|Belediye Derincespor
|9
|3
|5
|1
|10
|7
|14
|3
|6
|Fatsa Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|9
|8
|14
|1
|7
|Artvin Hopaspor
|9
|4
|1
|4
|14
|16
|13
|-2
|8
|Çankaya FK
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|12
|0
|9
|Yeşilyurt Belediyespor
|8
|3
|2
|3
|10
|8
|11
|2
|10
|Ofspor
|7
|3
|2
|2
|12
|11
|11
|1
|11
|Nevşehir Belediyespor
|9
|3
|2
|4
|7
|9
|11
|-2
|12
|Kızılcabölükspor
|9
|2
|3
|4
|11
|12
|9
|-1
|13
|Payasspor
|9
|2
|3
|4
|10
|11
|9
|-1
|14
|Antalya Kemerspor
|9
|1
|3
|5
|8
|14
|6
|-6
|15
|1877 Alemdağspor
|9
|1
|3
|5
|8
|17
|6
|-9
|16
|Manisaspor
|9
|0
|3
|6
|5
|15
|3
|-10
Fikstür
|15.11.2020
|Antalya Kemerspor
|2-2
|Payasspor
|15.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|15.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|2-1
|1928 Bucaspor
|15.11.2020
|Kızılcabölükspor
|1-1
|Manisaspor
|15.11.2020
|Kemerspor 2003
|0-1
|Payasspor
|15.11.2020
|Artvin Hopaspor
|4-3
|1877 Alemdağspor
|15.11.2020
|Çankaya FK
|0-1
|Belediye Derincespor
|15.11.2020
|Edirnespor
|3-1
|Ofspor
|15.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|0-0
|Diyarbekirspor