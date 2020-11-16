2020-2021 Artvin Hopaspor 4 - 3 1877 Alemdağ Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Artvin Hopaspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. Artvin Hopaspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Hopa İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Artvin Hopaspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe stadyumunda oynanan maç 4-3 sona erdi. Artvin Hopaspor - 1877 Alemdağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Hopa İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Efe Tanrıverdi(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Tansu Doğan Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Burak Kamalak(dördüncü Hakem)

Artvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11

1. Furkan Keleş, 3. Yunus Emre Çabuker, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 24. Doğukan Bad, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım, 94. Mertcan Arslan



Yedekler

41. Murat Özkan, 11. Feyyaz Aydil, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 22. Oğuzhan Kanmaz, 53. Ufuk Boncukçu, 66. Hüseyin Durak



Teknik Sorumlu

Coşkun Öz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

99. Ahmet Furkan Ünal, 17. Fırat Aras, 3. Cenkay Akdoğan, 52. Erhan Göç, 61. Ertuğrul Usta, 5. Caner Demircan, 4. Sertaç Gökaltın, 20. Emre Dalgalıdere, 66. Emirhan Özer, 10. Çağlar Özel, 21. Yusuf Demir



Yedekler

97. Armağan Önür, 25. Metehan Çakal, 49. Sayim Çelik, 81. Oğuzhan Çimen, 27. Serhat Enes Çalışan, 9. Anıl Kara, 19. Alperen Bektaş



Teknik Sorumlu

Mehmet Kenan Öztürk



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 9 7 1 1 11 3 22 8 2 1928 Bucaspor 9 6 1 2 18 8 19 10 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Edirnespor 9 5 1 3 15 12 16 3 5 Belediye Derincespor 9 3 5 1 10 7 14 3 6 Fatsa Belediyespor 9 4 2 3 9 8 14 1 7 Artvin Hopaspor 9 4 1 4 14 16 13 -2 8 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 9 Yeşilyurt Belediyespor 8 3 2 3 10 8 11 2 10 Ofspor 7 3 2 2 12 11 11 1 11 Nevşehir Belediyespor 9 3 2 4 7 9 11 -2 12 Kızılcabölükspor 9 2 3 4 11 12 9 -1 13 Payasspor 9 2 3 4 10 11 9 -1 14 Antalya Kemerspor 9 1 3 5 8 14 6 -6 15 1877 Alemdağspor 9 1 3 5 8 17 6 -9 16 Manisaspor 9 0 3 6 5 15 3 -10

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