2020-2021 Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Gölcükspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çarşambaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucuSarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu2020-2021 Kahta 02 Spor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Artvin Hopaspor 4 - 3 1877 Alemdağ Spor / Maç Özeti

2020-2021 Artvin Hopaspor 4 - 3 1877 Alemdağ Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Artvin Hopaspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Artvin Hopaspor 4 - 3 1877 Alemdağ Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Artvin Hopaspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. Artvin Hopaspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Hopa İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Artvin Hopaspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hopa İlçe stadyumunda oynanan maç 4-3 sona erdi.

Artvin Hopaspor - 1877 Alemdağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Efe Tanrıverdi(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Tansu Doğan Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Burak Kamalak(dördüncü Hakem)

ARTVİN HOPASPORArtvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 3. Yunus Emre Çabuker, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 24. Doğukan Bad, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım, 94. Mertcan Arslan

Yedekler
41. Murat Özkan, 11. Feyyaz Aydil, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 22. Oğuzhan Kanmaz, 53. Ufuk Boncukçu, 66. Hüseyin Durak

Teknik Sorumlu
Coşkun Öz

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
99. Ahmet Furkan Ünal, 17. Fırat Aras, 3. Cenkay Akdoğan, 52. Erhan Göç, 61. Ertuğrul Usta, 5. Caner Demircan, 4. Sertaç Gökaltın, 20. Emre Dalgalıdere, 66. Emirhan Özer, 10. Çağlar Özel, 21. Yusuf Demir

Yedekler
97. Armağan Önür, 25. Metehan Çakal, 49. Sayim Çelik, 81. Oğuzhan Çimen, 27. Serhat Enes Çalışan, 9. Anıl Kara, 19. Alperen Bektaş

Teknik Sorumlu
Mehmet Kenan Öztürk

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor9711113228
21928 Bucaspor96121881910
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Edirnespor95131512163
5Belediye Derincespor9351107143
6Fatsa Belediyespor942398141
7Artvin Hopaspor9414141613-2
8Çankaya FK840488120
9Yeşilyurt Belediyespor8323108112
10Ofspor73221211111
11Nevşehir Belediyespor93247911-2
12Kızılcabölükspor923411129-1
13Payasspor923410119-1
14Antalya Kemerspor91358146-6
151877 Alemdağspor91358176-9
16Manisaspor90365153-10

Fikstür

15.11.2020Antalya Kemerspor2-2Payasspor
15.11.2020Yeşilyurt Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
15.11.2020Nevşehir Belediyespor2-11928 Bucaspor
15.11.2020Kızılcabölükspor1-1Manisaspor
15.11.2020Kemerspor 20030-1Payasspor
15.11.2020Artvin Hopaspor4-31877 Alemdağspor
15.11.2020Çankaya FK0-1Belediye Derincespor
15.11.2020Edirnespor3-1Ofspor
15.11.2020Fatsa Belediyespor0-0Diyarbekirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT