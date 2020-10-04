2020-2021 Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 4. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Atakaş Hatayspor ile 04.10.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
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Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maç sonucu:
|Aytemiz Alanyaspor
|Atakaş Hatayspor
|6
|0
Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Atilla Karaoğlan(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 75. Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 10. Selim Ilgaz, 11. Gökhan Karadeniz, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 4. Soner Örnek, 6. Jean Claude Bıllong, 3. Alexandros Katranıs, 2. Burak Can Çamoğlu, 23. Abdurrahman Canlı, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 20. Mirkan Aydın
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|8
|2
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|7
|4
|4
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|7
|2
|7
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|8
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|6
|4
|9
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|6
|-2
|10
|Konyaspor
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|5
|3
|11
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|5
|0
|12
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|13
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|4
|-1
|14
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|-2
|15
|Yeni Malatyaspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|4
|-4
|16
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|17
|Gaziantep FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|3
|-2
|18
|Çaykur Rizespor
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|2
|-3
|19
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|2
|-5
|20
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|-2
|21
|Başakşehir FK
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|1
|-6
Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları
|02.10.2020
|Gaziantep FK
|1-1
|Trabzonspor
|02.10.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Kayserispor
|03.10.2020
|Fenerbahçe
|2-1
|Fatih Karagümrük
|03.10.2020
|BB Erzurumspor
|0-0
|Çaykur Rizespor
|03.10.2020
|Başakşehir FK
|0-0
|Göztepe
|03.10.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-0
|Antalyaspor
|04.10.2020
|Beşiktaş
|0-1
|Gençlerbirliği
|04.10.2020
|Denizlispor
|0-0
|Konyaspor
|04.10.2020
|Alanyaspor
|6-0
|Hatayspor
|04.10.2020
|Kasımpaşa
|0-0
|Galatasaray