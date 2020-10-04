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2020-2021 Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Atakaş Hatayspor ile 04.10.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maç sonucu:

AYTEMİZ ALANYASPOR ATAKAŞ HATAYSPOR
Aytemiz Alanyaspor Atakaş Hatayspor
6 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Atilla Karaoğlan(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 10. Selim Ilgaz, 11. Gökhan Karadeniz, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 4. Soner Örnek, 6. Jean Claude Bıllong, 3. Alexandros Katranıs, 2. Burak Can Çamoğlu, 23. Abdurrahman Canlı, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 20. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor43101111010
2Fenerbahçe42204282
3Fatih Karagümrük42118474
4Galatasaray32105174
5BB Erzurumspor42116472
6Antalyaspor42114272
7Hatayspor4211367-3
8Göztepe41308464
9Kayserispor4202356-2
10Konyaspor31204153
11Trabzonspor41215550
12Sivasspor3111234-1
13Gençlerbirliği3111124-1
14Beşiktaş4112574-2
15Yeni Malatyaspor4112374-4
16Kasımpaşa31022230
17Gaziantep FK4031683-2
18Çaykur Rizespor4022252-3
19Denizlispor4022162-5
20MKE Ankaragücü3012131-2
21Başakşehir FK4013061-6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları

02.10.2020Gaziantep FK1-1Trabzonspor
02.10.2020MKE Ankaragücü0-1Kayserispor
03.10.2020Fenerbahçe2-1Fatih Karagümrük
03.10.2020BB Erzurumspor0-0Çaykur Rizespor
03.10.2020Başakşehir FK0-0Göztepe
03.10.2020Yeni Malatyaspor1-0Antalyaspor
04.10.2020Beşiktaş0-1Gençlerbirliği
04.10.2020Denizlispor0-0Konyaspor
04.10.2020Alanyaspor6-0Hatayspor
04.10.2020Kasımpaşa0-0Galatasaray


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