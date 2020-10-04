2020-2021 Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Atakaş Hatayspor ile 04.10.2020 16:00'da karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maç sonucu: Aytemiz Alanyaspor Atakaş Hatayspor 6 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Bahçeşehir Okulları Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Atilla Karaoğlan(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 10. Selim Ilgaz, 11. Gökhan Karadeniz, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 4. Soner Örnek, 6. Jean Claude Bıllong, 3. Alexandros Katranıs, 2. Burak Can Çamoğlu, 23. Abdurrahman Canlı, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 20. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 4 3 1 0 11 1 10 10 2 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 8 2 3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 7 4 4 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 7 4 5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 2 7 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 8 Göztepe 4 1 3 0 8 4 6 4 9 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 6 -2 10 Konyaspor 3 1 2 0 4 1 5 3 11 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 5 0 12 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 13 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 4 -1 14 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 15 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 4 -4 16 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 17 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 18 Çaykur Rizespor 4 0 2 2 2 5 2 -3 19 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 2 -5 20 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 1 -2 21 Başakşehir FK 4 0 1 3 0 6 1 -6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları