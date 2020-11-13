2020-2021 Belediye Derince Spor 1 - 1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Belediye Derince Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Belediye Derince Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Belediye Derince Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Belediye Derince Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Hakan Basık(hakem), Tolga Dede(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Coşar(2. Yardımcı Hakem), Kerim Çataklı(dördüncü Hakem)
Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 17. Gökhan Günel, 53. Sinan Morgil, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 5. Sercan Uslu, 11. Melih İnan, 52. Doğancan Aynacı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 61. Mehmet Tosun, 21. Mehmet Bağlı
Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 45. Mesut Can Tunalı, 10. Bertuğ Başdemir, 99. Kubilay Serbest, 39. Tayfur Emre Yılmaz
Teknik Sorumlu
Bülent Batırman
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır, 14. Gökhan Payal, 70. Halil Çelik, 80. Sıddık Çelik, 4. Yasin Elmas, 16. İzlem Anıl Balakkız, 10. Emre Gemici
Yedekler
25. Mustafa Gürbüz, 32. Berkehan Biçer, 29. Cihad Ateş, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 17. Ali Kemal Başaran
Teknik Sorumlu
Nihat Balan
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|8
|7
|0
|1
|11
|3
|21
|8
|2
|1928 Bucaspor
|8
|6
|1
|1
|17
|6
|19
|11
|3
|Arnavutköy Belediye
|8
|5
|2
|1
|10
|6
|17
|4
|4
|Edirnespor
|8
|4
|1
|3
|12
|11
|13
|1
|5
|Fatsa Belediyespor
|8
|4
|1
|3
|9
|8
|13
|1
|6
|Çankaya FK
|7
|4
|0
|3
|8
|7
|12
|1
|7
|Ofspor
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|11
|3
|8
|Belediye Derincespor
|8
|2
|5
|1
|9
|7
|11
|2
|9
|Artvin Hopaspor
|8
|3
|1
|4
|10
|13
|10
|-3
|10
|Yeşilyurt Belediyespor
|7
|2
|2
|3
|9
|8
|8
|1
|11
|Kızılcabölükspor
|8
|2
|2
|4
|10
|11
|8
|-1
|12
|Payasspor
|8
|2
|2
|4
|8
|9
|8
|-1
|13
|Nevşehir Belediyespor
|8
|2
|2
|4
|5
|8
|8
|-3
|14
|1877 Alemdağspor
|8
|1
|3
|4
|5
|13
|6
|-8
|15
|Kemerspor 2003
|8
|1
|2
|5
|6
|12
|5
|-6
|16
|Manisaspor
|8
|0
|2
|6
|4
|14
|2
|-10
Fikstür
|12.11.2020
|1928 Bucaspor
|3-1
|Artvin Hopaspor
|12.11.2020
|Payasspor
|3-0
|1877 Alemdağspor
|12.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Fatsa Belediyespor
|12.11.2020
|Manisaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|12.11.2020
|Kemerspor 2003
|0-2
|Edirnespor
|12.11.2020
|Diyarbekirspor
|1-0
|Çankaya FK
|12.11.2020
|Belediye Derincespor
|1-1
|Yeşilyurt Belediyespor
|12.11.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-0
|Kızılcabölükspor