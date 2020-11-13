2020-2021 Belediye Derince Spor 1 - 1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Belediye Derince Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Belediye Derince Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Belediye Derince Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hakan Basık(hakem), Tolga Dede(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Coşar(2. Yardımcı Hakem), Kerim Çataklı(dördüncü Hakem)

Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

1. Yunus Emre Genç, 17. Gökhan Günel, 53. Sinan Morgil, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 5. Sercan Uslu, 11. Melih İnan, 52. Doğancan Aynacı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 61. Mehmet Tosun, 21. Mehmet Bağlı



Yedekler

23. Volkan Mert Korkmaz, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 45. Mesut Can Tunalı, 10. Bertuğ Başdemir, 99. Kubilay Serbest, 39. Tayfur Emre Yılmaz



Teknik Sorumlu

Bülent Batırman



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11

69. İsmail Cengiz, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır, 14. Gökhan Payal, 70. Halil Çelik, 80. Sıddık Çelik, 4. Yasin Elmas, 16. İzlem Anıl Balakkız, 10. Emre Gemici



Yedekler

25. Mustafa Gürbüz, 32. Berkehan Biçer, 29. Cihad Ateş, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 17. Ali Kemal Başaran



Teknik Sorumlu

Nihat Balan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 8 7 0 1 11 3 21 8 2 1928 Bucaspor 8 6 1 1 17 6 19 11 3 Arnavutköy Belediye 8 5 2 1 10 6 17 4 4 Edirnespor 8 4 1 3 12 11 13 1 5 Fatsa Belediyespor 8 4 1 3 9 8 13 1 6 Çankaya FK 7 4 0 3 8 7 12 1 7 Ofspor 6 3 2 1 11 8 11 3 8 Belediye Derincespor 8 2 5 1 9 7 11 2 9 Artvin Hopaspor 8 3 1 4 10 13 10 -3 10 Yeşilyurt Belediyespor 7 2 2 3 9 8 8 1 11 Kızılcabölükspor 8 2 2 4 10 11 8 -1 12 Payasspor 8 2 2 4 8 9 8 -1 13 Nevşehir Belediyespor 8 2 2 4 5 8 8 -3 14 1877 Alemdağspor 8 1 3 4 5 13 6 -8 15 Kemerspor 2003 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Manisaspor 8 0 2 6 4 14 2 -10

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