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2020-2021 Belediye Derince Spor 1 - 1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Belediye Derince Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Belediye Derince Spor 1 - 1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Belediye Derince Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Belediye Derince Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Belediye Derince Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hakan Basık(hakem), Tolga Dede(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Coşar(2. Yardımcı Hakem), Kerim Çataklı(dördüncü Hakem)

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 17. Gökhan Günel, 53. Sinan Morgil, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 5. Sercan Uslu, 11. Melih İnan, 52. Doğancan Aynacı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 61. Mehmet Tosun, 21. Mehmet Bağlı

Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 45. Mesut Can Tunalı, 10. Bertuğ Başdemir, 99. Kubilay Serbest, 39. Tayfur Emre Yılmaz

Teknik Sorumlu
Bülent Batırman

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPORMalatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır, 14. Gökhan Payal, 70. Halil Çelik, 80. Sıddık Çelik, 4. Yasin Elmas, 16. İzlem Anıl Balakkız, 10. Emre Gemici

Yedekler
25. Mustafa Gürbüz, 32. Berkehan Biçer, 29. Cihad Ateş, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 17. Ali Kemal Başaran

Teknik Sorumlu
Nihat Balan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor8701113218
21928 Bucaspor86111761911
3Arnavutköy Belediye8521106174
4Edirnespor84131211131
5Fatsa Belediyespor841398131
6Çankaya FK740387121
7Ofspor6321118113
8Belediye Derincespor825197112
9Artvin Hopaspor8314101310-3
10Yeşilyurt Belediyespor72239881
11Kızılcabölükspor822410118-1
12Payasspor8224898-1
13Nevşehir Belediyespor8224588-3
141877 Alemdağspor81345136-8
15Kemerspor 200381256125-6
16Manisaspor80264142-10

Fikstür

12.11.20201928 Bucaspor3-1Artvin Hopaspor
12.11.2020Payasspor3-01877 Alemdağspor
12.11.2020Ofspor3-1Fatsa Belediyespor
12.11.2020Manisaspor0-0Nevşehir Belediyespor
12.11.2020Kemerspor 20030-2Edirnespor
12.11.2020Diyarbekirspor1-0Çankaya FK
12.11.2020Belediye Derincespor1-1Yeşilyurt Belediyespor
12.11.2020Arnavutköy Belediye1-0Kızılcabölükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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