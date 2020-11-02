2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Darıca Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Dumlupınar - Kütahya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Alkan Parsak(hakem), Mustafa Han(1. Yardımcı Hakem), Melih Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Cüneyt Aydın(dördüncü Hakem)

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 12. Ömer Yanık, 88. Aykut Geçmen, 22. Fatih Aydın, 6. Serhat Velioğlu, 61. Ali Han Aydın, 9. Güven Güneri, 7. Enes Nalbantoğlu, 17. Erdem Onur Beytaş, 11. Onur Garip



Yedekler

13. Doğukan Özçimen, 98. Zihni Temelci, 18. Emir Miray Köksal, 77. İsmail Kayalı, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 99. Muhammet Enes Gök, 78. Mustafa Demirel



Teknik Sorumlu

Polat Çetin



Goller

Onur Garip,45+2.dk (f), Enes Nalbantoğlu,61.dk (f), Erdem Onur Beytaş,71.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Serhat Velioğlu 30.dk, Sarı Kart Erdem Onur Beytaş 49.dk, Sarı Kart Muhammet Enes Gök 45+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Güven Güneri 79.dk, Onur Garip 90+1.dk, Serhat Velioğlu 90+1.dk, Aykut Geçmen 79.dk, Erdem Onur Beytaş 72.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Enes Gök 79.dk, İsmail Kayalı 90+1.dk, Mustafa Demirel 90+1.dk, Emir Miray Köksal 79.dk, Adem Hakan Ali Denizer 72.dk

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 10. Ahmet Özer, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 41. Ahmet Kutluer, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı



Yedekler

53. Gürkan Hervenik, 9. Baha Kısacık, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 52. Atakan Aybastı, 54. Furkan Akın, 56. Hüseyin Seylığlı, 97. Nebi Tiryakioğlu



Teknik Sorumlu

Ender Alkan



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Fahrettin Bıyıklı 86.dk, Sarı Kart Berat Eyüpoğlu 81.dk, Sarı Kart Metin Güler 53.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Kutluer 64.dk, Ahmet Özer 68.dk, Berat Eyüpoğlu 68.dk, Emre Alan 79.dk, Erdem Dikbasan 64.dk



Oyuna Girenler

Baha Kısacık 64.dk, Furkan Akın 68.dk, Nebi Tiryakioğlu 68.dk, Atakan Aybastı 79.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 64.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 7 4 1 2 16 6 13 10 2 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 3 İskenderun FK 6 4 1 1 10 6 13 4 4 Kahta 02 Spor 7 3 2 2 8 5 11 3 5 Yomraspor 6 3 2 1 8 5 11 3 6 Çengelköyspor A.Ş. 7 3 2 2 9 8 11 1 7 Ceyhanspor 7 3 2 2 10 13 11 -3 8 Mardin Fosfat Spor 7 3 1 3 10 6 10 4 9 Belediye Kütahyaspor 6 2 2 2 10 7 8 3 10 Tekirdağspor 7 2 2 3 6 9 8 -3 11 Tokatspor 6 2 2 2 5 10 8 -5 12 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 13 Büyükçekmece Tepecikspor 6 1 3 2 4 6 6 -2 14 Darıca Gençlerbirliği 7 1 3 3 5 10 6 -5 15 Halide Edip Adıvar 6 1 2 3 5 8 5 -3 16 Yozgatspor 1959 FK 7 1 2 4 6 14 5 -8 17 Karaman Belediyespor 6 1 1 4 7 9 4 -2

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