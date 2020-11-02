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2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Darıca Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  7. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Alkan Parsak(hakem), Mustafa Han(1. Yardımcı Hakem), Melih Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Cüneyt Aydın(dördüncü Hakem)

BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 12. Ömer Yanık, 88. Aykut Geçmen, 22. Fatih Aydın, 6. Serhat Velioğlu, 61. Ali Han Aydın, 9. Güven Güneri, 7. Enes Nalbantoğlu, 17. Erdem Onur Beytaş, 11. Onur Garip

Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 98. Zihni Temelci, 18. Emir Miray Köksal, 77. İsmail Kayalı, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 99. Muhammet Enes Gök, 78. Mustafa Demirel

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Goller
Onur Garip,45+2.dk (f), Enes Nalbantoğlu,61.dk (f), Erdem Onur Beytaş,71.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Serhat Velioğlu 30.dk, Sarı Kart Erdem Onur Beytaş 49.dk, Sarı Kart Muhammet Enes Gök 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Güven Güneri 79.dk, Onur Garip 90+1.dk, Serhat Velioğlu 90+1.dk, Aykut Geçmen 79.dk, Erdem Onur Beytaş 72.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Enes Gök 79.dk, İsmail Kayalı 90+1.dk, Mustafa Demirel 90+1.dk, Emir Miray Köksal 79.dk, Adem Hakan Ali Denizer 72.dk

DARICA GENÇLERBİRLİĞİDarıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 10. Ahmet Özer, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 41. Ahmet Kutluer, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı

Yedekler
53. Gürkan Hervenik, 9. Baha Kısacık, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 52. Atakan Aybastı, 54. Furkan Akın, 56. Hüseyin Seylığlı, 97. Nebi Tiryakioğlu

Teknik Sorumlu
Ender Alkan

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Fahrettin Bıyıklı 86.dk, Sarı Kart Berat Eyüpoğlu 81.dk, Sarı Kart Metin Güler 53.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kutluer 64.dk, Ahmet Özer 68.dk, Berat Eyüpoğlu 68.dk, Emre Alan 79.dk, Erdem Dikbasan 64.dk

Oyuna Girenler
Baha Kısacık 64.dk, Furkan Akın 68.dk, Nebi Tiryakioğlu 68.dk, Atakan Aybastı 79.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 64.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor74121661310
2Fethiyespor7412105135
3İskenderun FK6411106134
4Kahta 02 Spor732285113
5Yomraspor632185113
6Çengelköyspor A.Ş.732298111
7Ceyhanspor7322101311-3
8Mardin Fosfat Spor7313106104
9Belediye Kütahyaspor622210783
10Tekirdağspor7223698-3
11Tokatspor62225108-5
12Ağrı 1970 Spor5212467-2
13Büyükçekmece Tepecikspor6132466-2
14Darıca Gençlerbirliği71335106-5
15Halide Edip Adıvar6123585-3
16Yozgatspor 1959 FK71246145-8
17Karaman Belediyespor6114794-2

Fikstür

25.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Tekirdağspor
25.10.2020Erzin Spor Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Kahta 02 Spor1-0Karaman Belediyespor
01.11.2020Fethiyespor1-0Yomraspor
01.11.2020Halide Edip Adıvar1-2Nazilli Belediyespor
01.11.2020Ceyhanspor0-0Büyükçekmece Tepecikspor
01.11.2020Belediye Kütahyaspor3-0Darıca Gençlerbirliği
01.11.2020İskenderun Futbol Kulübü4-1Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Tokatspor2-1Çengelköyspor A.Ş.
01.11.2020Mardin Fosfat Spor1-0Tekirdağspor

 



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