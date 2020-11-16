2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 9. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Tekirdağspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Belediye Kütahyaspor - Tekirdağspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Belediye Kütahyaspor - Tekirdağspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Kaplan(hakem), Sinan Ertinğü(1. Yardımcı Hakem), Berkay Salman(2. Yardımcı Hakem), Uğurcan Şanlı(dördüncü Hakem)
Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 15. Ahmet Üner, 22. Fatih Aydın, 88. Aykut Geçmen, 99. Muhammet Enes Gök
Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 3. Umut Kadir Kiraz, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı, 78. Mustafa Demirel, 98. Zihni Temelci
Teknik Sorumlu
Polat Çetin
Goller
Güven Güneri,56.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emrah Dağ 91.dk, Sarı Kart Osman Mert Göktepe 22.dk, Sarı Kart Murat Demirezen 73.dk, Sarı Kart Enes Nalbantoğlu 28.dk, Kırmızı Kart İsmail Kayalı 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Serhat Velioğlu 70.dk, Fatih Aydın 46.dk, Adem Hakan Ali Denizer 83.dk
Oyuna Girenler
Ali Han Aydın 70.dk, İsmail Kayalı 46.dk, Mustafa Demirel 83.dk
Tekirdağspor İlk 11
12. Cihan Bal, 61. Bülent Kancıoğlu, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 7. Enes Şimşek, 39. Ramazan Üzer, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 96. Semih Küçük, 95. Doğukan Çınar
Yedekler
25. Süleyman Aktaş, 8. Şamil Ünal, 20. Ceyhun Kalıntaş, 11. Ali Arashan Altuntaş, 41. Sercan Şaşmaz, 19. Gökhan Artun, 9. Mehmet Çağlar Çavdar
Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı
Goller
Uğur Erdoğan,23.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Doğukan Çınar 52.dk, Sarı Kart Bülent Kancıoğlu 38.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Erdoğan 73.dk, Semih Küçük 61.dk, Enes Şimşek 61.dk, Ramazan Üzer 46.dk
Oyuna Girenler
Gökhan Artun 73.dk, Ceyhun Kalıntaş 61.dk, Ali Arashan Altuntaş 61.dk, Şamil Ünal 46.dk
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|7
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|13
|3
|Ceyhanspor
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|4
|3
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|16
|17
|15
|-1
|4
|Fethiyespor
|8
|4
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|2
|12
|7
|14
|5
|5
|Çengelköyspor A.Ş.
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|14
|2
|6
|Ağrı 1970 Spor
|8
|4
|1
|3
|6
|7
|13
|-1
|7
|Mardin Fosfat Spor
|9
|3
|3
|3
|13
|9
|12
|4
|8
|Belediye Kütahyaspor
|8
|3
|3
|2
|12
|8
|12
|4
|9
|Kahta 02 Spor
|9
|3
|3
|3
|10
|9
|12
|1
|10
|Yomraspor
|8
|3
|3
|2
|10
|9
|12
|1
|11
|Büyükçekmece Tepecikspor
|8
|2
|4
|2
|9
|9
|10
|0
|12
|Darıca Gençlerbirliği
|9
|2
|4
|3
|8
|12
|10
|-4
|13
|Tekirdağspor
|9
|2
|3
|4
|7
|11
|9
|-4
|14
|Tokatspor
|8
|2
|2
|4
|6
|16
|8
|-10
|15
|Halide Edip Adıvar
|8
|1
|4
|3
|6
|9
|7
|-3
|16
|Karaman Belediyespor
|8
|1
|3
|4
|10
|12
|6
|-2
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|9
|1
|3
|5
|6
|15
|6
|-9
Fikstür
|07.11.2020
|Erzin Spor
|Karaman Belediyespor
|07.11.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Büyükçekmece Tepecikspor
|15.11.2020
|Tokatspor
|1-2
|Darıca Gençlerbirliği
|15.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|15.11.2020
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Nazilli Belediyespor
|15.11.2020
|Ceyhanspor
|2-2
|Fethiyespor
|15.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Tekirdağspor
|15.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|0-0
|Yozgatspor 1959 FK
|15.11.2020
|Kahta 02 Spor
|0-0
|Yomraspor
|15.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|1-1
|Karaman Belediyespor