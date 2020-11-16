2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 9. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Tekirdağspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Belediye Kütahyaspor - Tekirdağspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor - Tekirdağspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Dumlupınar - Kütahya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Kaplan(hakem), Sinan Ertinğü(1. Yardımcı Hakem), Berkay Salman(2. Yardımcı Hakem), Uğurcan Şanlı(dördüncü Hakem)

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 15. Ahmet Üner, 22. Fatih Aydın, 88. Aykut Geçmen, 99. Muhammet Enes Gök



Yedekler

13. Doğukan Özçimen, 3. Umut Kadir Kiraz, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı, 78. Mustafa Demirel, 98. Zihni Temelci



Teknik Sorumlu

Polat Çetin



Goller

Güven Güneri,56.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emrah Dağ 91.dk, Sarı Kart Osman Mert Göktepe 22.dk, Sarı Kart Murat Demirezen 73.dk, Sarı Kart Enes Nalbantoğlu 28.dk, Kırmızı Kart İsmail Kayalı 89.dk



Oyundan Çıkanlar

Serhat Velioğlu 70.dk, Fatih Aydın 46.dk, Adem Hakan Ali Denizer 83.dk



Oyuna Girenler

Ali Han Aydın 70.dk, İsmail Kayalı 46.dk, Mustafa Demirel 83.dk

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

12. Cihan Bal, 61. Bülent Kancıoğlu, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 7. Enes Şimşek, 39. Ramazan Üzer, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 96. Semih Küçük, 95. Doğukan Çınar



Yedekler

25. Süleyman Aktaş, 8. Şamil Ünal, 20. Ceyhun Kalıntaş, 11. Ali Arashan Altuntaş, 41. Sercan Şaşmaz, 19. Gökhan Artun, 9. Mehmet Çağlar Çavdar



Teknik Sorumlu

Kaya Tevfik Saygılı



Goller

Uğur Erdoğan,23.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Doğukan Çınar 52.dk, Sarı Kart Bülent Kancıoğlu 38.dk



Oyundan Çıkanlar

Uğur Erdoğan 73.dk, Semih Küçük 61.dk, Enes Şimşek 61.dk, Ramazan Üzer 46.dk



Oyuna Girenler

Gökhan Artun 73.dk, Ceyhun Kalıntaş 61.dk, Ali Arashan Altuntaş 61.dk, Şamil Ünal 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İskenderun FK 9 5 2 2 12 8 17 4 2 Nazilli Belediyespor 9 5 1 3 20 7 16 13 3 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 4 Fethiyespor 8 4 2 2 12 7 14 5 5 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 6 Ağrı 1970 Spor 8 4 1 3 6 7 13 -1 7 Mardin Fosfat Spor 9 3 3 3 13 9 12 4 8 Belediye Kütahyaspor 8 3 3 2 12 8 12 4 9 Kahta 02 Spor 9 3 3 3 10 9 12 1 10 Yomraspor 8 3 3 2 10 9 12 1 11 Büyükçekmece Tepecikspor 8 2 4 2 9 9 10 0 12 Darıca Gençlerbirliği 9 2 4 3 8 12 10 -4 13 Tekirdağspor 9 2 3 4 7 11 9 -4 14 Tokatspor 8 2 2 4 6 16 8 -10 15 Halide Edip Adıvar 8 1 4 3 6 9 7 -3 16 Karaman Belediyespor 8 1 3 4 10 12 6 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 9 1 3 5 6 15 6 -9

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