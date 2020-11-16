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2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  9. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Tekirdağspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Belediye Kütahyaspor - Tekirdağspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Belediye Kütahyaspor - Tekirdağspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Kaplan(hakem), Sinan Ertinğü(1. Yardımcı Hakem), Berkay Salman(2. Yardımcı Hakem), Uğurcan Şanlı(dördüncü Hakem)

BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 15. Ahmet Üner, 22. Fatih Aydın, 88. Aykut Geçmen, 99. Muhammet Enes Gök

Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 3. Umut Kadir Kiraz, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı, 78. Mustafa Demirel, 98. Zihni Temelci

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Goller
Güven Güneri,56.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emrah Dağ 91.dk, Sarı Kart Osman Mert Göktepe 22.dk, Sarı Kart Murat Demirezen 73.dk, Sarı Kart Enes Nalbantoğlu 28.dk, Kırmızı Kart İsmail Kayalı 89.dk

Oyundan Çıkanlar
Serhat Velioğlu 70.dk, Fatih Aydın 46.dk, Adem Hakan Ali Denizer 83.dk

Oyuna Girenler
Ali Han Aydın 70.dk, İsmail Kayalı 46.dk, Mustafa Demirel 83.dk

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
12. Cihan Bal, 61. Bülent Kancıoğlu, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 7. Enes Şimşek, 39. Ramazan Üzer, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 96. Semih Küçük, 95. Doğukan Çınar

Yedekler
25. Süleyman Aktaş, 8. Şamil Ünal, 20. Ceyhun Kalıntaş, 11. Ali Arashan Altuntaş, 41. Sercan Şaşmaz, 19. Gökhan Artun, 9. Mehmet Çağlar Çavdar

Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı

Goller
Uğur Erdoğan,23.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Doğukan Çınar 52.dk, Sarı Kart Bülent Kancıoğlu 38.dk

Oyundan Çıkanlar
Uğur Erdoğan 73.dk, Semih Küçük 61.dk, Enes Şimşek 61.dk, Ramazan Üzer 46.dk

Oyuna Girenler
Gökhan Artun 73.dk, Ceyhun Kalıntaş 61.dk, Ali Arashan Altuntaş 61.dk, Şamil Ünal 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İskenderun FK9522128174
2Nazilli Belediyespor95132071613
3Ceyhanspor9432161715-1
4Fethiyespor8422127145
5Çengelköyspor A.Ş.8422108142
6Ağrı 1970 Spor84136713-1
7Mardin Fosfat Spor9333139124
8Belediye Kütahyaspor8332128124
9Kahta 02 Spor9333109121
10Yomraspor8332109121
11Büyükçekmece Tepecikspor824299100
12Darıca Gençlerbirliği924381210-4
13Tekirdağspor92347119-4
14Tokatspor82246168-10
15Halide Edip Adıvar8143697-3
16Karaman Belediyespor813410126-2
17Yozgatspor 1959 FK91356156-9

Fikstür

07.11.2020Erzin Spor Karaman Belediyespor
07.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Tokatspor1-2Darıca Gençlerbirliği
15.11.2020Mardin Fosfat Spor1-1Büyükçekmece Tepecikspor
15.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Nazilli Belediyespor
15.11.2020Ceyhanspor2-2Fethiyespor
15.11.2020Belediye Kütahyaspor1-1Tekirdağspor
15.11.2020Halide Edip Adıvar0-0Yozgatspor 1959 FK
15.11.2020Kahta 02 Spor0-0Yomraspor
15.11.2020İskenderun Futbol Kulübü1-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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