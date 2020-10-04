2020-2021 Beşiktaş, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Beşiktaş ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile 04.10.2020 16:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?
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Beşiktaş, Gençlerbirliği maç sonucu:
|Beşiktaş
|Gençlerbirliği
|0
|1
Beşiktaş, Gençlerbirliği maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mete Kalkavan(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Kemal Yılmaz(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 11. Tyler Domınıc Boyd, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 20. Necip Uysal, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 70. Gökhan Töre
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 24. Domagoj Vıda, 27. Hüseyin Atakan Üner, 43. Bernard Mensah
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Rıdvan Yılmaz 40.dk, Sarı Kart Güven Yalçın 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Töre 77.dk, Dorukhan Toköz 46.dk, Vıncent Aboubakar 63.dk, Welınton Souza Sılva 77.dk, Tyler Domınıc Boyd 63.dk
Oyuna Girenler
Ajdın Hasıc 77.dk, Bernard Mensah 46.dk, Güven Yalçın 63.dk, Adem Ljajıc 77.dk, Cyle Chrıstopher Ların 63.dk
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 17. İlker Karakaş, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Sorumlu
Mete Işık
Goller
Sorin Bogdan Stancu,8.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 50.dk, Sarı Kart Gıovannı-guy Yann Sıo 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Sorin Bogdan Stancu 77.dk, Sefa Yılmaz 68.dk, Pıerre Yves Nıcolas Polomat 83.dk, Domınık Grzegorz Furman 68.dk
Oyuna Girenler
Gıovannı-guy Yann Sıo 77.dk, Mustafa Çeçenoğlu 68.dk, Halil İbrahim Pehlivan 83.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 68.dk
Süper Lig 4. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|8
|2
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|7
|4
|4
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|7
|2
|7
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|8
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|6
|4
|9
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|6
|-2
|10
|Konyaspor
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|5
|3
|11
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|5
|0
|12
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|13
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|4
|-1
|14
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|-2
|15
|Yeni Malatyaspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|4
|-4
|16
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|17
|Gaziantep FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|3
|-2
|18
|Çaykur Rizespor
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|2
|-3
|19
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|2
|-5
|20
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|-2
|21
|Başakşehir FK
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|1
|-6
Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları
|02.10.2020
|Gaziantep FK
|1-1
|Trabzonspor
|02.10.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Kayserispor
|03.10.2020
|Fenerbahçe
|2-1
|Fatih Karagümrük
|03.10.2020
|BB Erzurumspor
|0-0
|Çaykur Rizespor
|03.10.2020
|Başakşehir FK
|0-0
|Göztepe
|03.10.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-0
|Antalyaspor
|04.10.2020
|Beşiktaş
|0-1
|Gençlerbirliği
|04.10.2020
|Denizlispor
|0-0
|Konyaspor
|04.10.2020
|Alanyaspor
|6-0
|Hatayspor
|04.10.2020
|Kasımpaşa
|0-0
|Galatasaray