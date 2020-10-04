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2020-2021 Beşiktaş, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Beşiktaş, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Beşiktaş ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile 04.10.2020 16:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maç sonucu:

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ
Beşiktaş Gençlerbirliği
0 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mete Kalkavan(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Kemal Yılmaz(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 11. Tyler Domınıc Boyd, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 20. Necip Uysal, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 70. Gökhan Töre

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 24. Domagoj Vıda, 27. Hüseyin Atakan Üner, 43. Bernard Mensah

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Rıdvan Yılmaz 40.dk, Sarı Kart Güven Yalçın 87.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Töre 77.dk, Dorukhan Toköz 46.dk, Vıncent Aboubakar 63.dk, Welınton Souza Sılva 77.dk, Tyler Domınıc Boyd 63.dk

Oyuna Girenler

Ajdın Hasıc 77.dk, Bernard Mensah 46.dk, Güven Yalçın 63.dk, Adem Ljajıc 77.dk, Cyle Chrıstopher Ların 63.dk

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 17. İlker Karakaş, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mete Işık

Goller

Sorin Bogdan Stancu,8.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 50.dk, Sarı Kart Gıovannı-guy Yann Sıo 87.dk

Oyundan Çıkanlar

Sorin Bogdan Stancu 77.dk, Sefa Yılmaz 68.dk, Pıerre Yves Nıcolas Polomat 83.dk, Domınık Grzegorz Furman 68.dk

Oyuna Girenler

Gıovannı-guy Yann Sıo 77.dk, Mustafa Çeçenoğlu 68.dk, Halil İbrahim Pehlivan 83.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 68.dk

Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor43101111010
2Fenerbahçe42204282
3Fatih Karagümrük42118474
4Galatasaray32105174
5BB Erzurumspor42116472
6Antalyaspor42114272
7Hatayspor4211367-3
8Göztepe41308464
9Kayserispor4202356-2
10Konyaspor31204153
11Trabzonspor41215550
12Sivasspor3111234-1
13Gençlerbirliği3111124-1
14Beşiktaş4112574-2
15Yeni Malatyaspor4112374-4
16Kasımpaşa31022230
17Gaziantep FK4031683-2
18Çaykur Rizespor4022252-3
19Denizlispor4022162-5
20MKE Ankaragücü3012131-2
21Başakşehir FK4013061-6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları

02.10.2020Gaziantep FK1-1Trabzonspor
02.10.2020MKE Ankaragücü0-1Kayserispor
03.10.2020Fenerbahçe2-1Fatih Karagümrük
03.10.2020BB Erzurumspor0-0Çaykur Rizespor
03.10.2020Başakşehir FK0-0Göztepe
03.10.2020Yeni Malatyaspor1-0Antalyaspor
04.10.2020Beşiktaş0-1Gençlerbirliği
04.10.2020Denizlispor0-0Konyaspor
04.10.2020Alanyaspor6-0Hatayspor
04.10.2020Kasımpaşa0-0Galatasaray


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