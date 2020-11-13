2020-2021 Bucaspor 1928 3 - 1 Artvin Hopaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Bucaspor 1928, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Artvin Hopaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Artvin Hopaspor ile 12.11.2020 12:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi. Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 12:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Metehan Alpat(hakem), Yasin Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Burak Aksak(dördüncü Hakem)

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 54. Alper Kadir Duruk, 61. Ahmet Aktaş, 8. Osman Işıklı, 10. Oğuz Aydın, 33. Enes Alıç, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay, 39. Ahmet Aras



Yedekler

77. Kıvanç Küçükkarış, 7. Berke Bıyık, 4. Ufuk Er, 71. Sabahattin Destici, 5. Saruhan Fındıkcı, 17. Tunç Murat Behram, 6. Özcan Sertgöz



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu



Goller

Cuma Menize,14.dk (f), Oğuz Aydın,62.dk (f), Tunç Murat Behram,63.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Oğuz Aydın 76.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Aras 56.dk, Ahmet Aktaş 71.dk, Yusuf Can Abay 78.dk, Cuma Menize 78.dk



Oyuna Girenler

Tunç Murat Behram 56.dk, Berke Bıyık 71.dk, Saruhan Fındıkcı 78.dk, Özcan Sertgöz 78.dk

Artvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11

1. Furkan Keleş, 3. Yunus Emre Çabuker, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 17. Furkan Cinkaya, 24. Doğukan Bad, 36. Doğan Çamlı, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım



Yedekler

41. Murat Özkan, 11. Feyyaz Aydil, 22. Oğuzhan Kanmaz, 53. Ufuk Boncukçu, 66. Hüseyin Durak, 70. Mehmet Avcı, 94. Mertcan Arslan



Teknik Sorumlu

Coşkun Öz



Goller

Taner Gürsoy,53.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Furkan Keleş 63.dk, Sarı Kart Eray Pazar 92.dk, Sarı Kart Doğan Çamlı 15.dk



Oyundan Çıkanlar

Taner Gürsoy 78.dk, Yücel Yıldırım 67.dk, Doğan Çamlı 46.dk, Furkan Cinkaya 46.dk



Oyuna Girenler

Mehmet Avcı 78.dk, Feyyaz Aydil 67.dk, Mertcan Arslan 46.dk, Oğuzhan Kanmaz 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 8 7 0 1 11 3 21 8 2 1928 Bucaspor 8 6 1 1 17 6 19 11 3 Arnavutköy Belediye 8 5 2 1 10 6 17 4 4 Edirnespor 8 4 1 3 12 11 13 1 5 Fatsa Belediyespor 8 4 1 3 9 8 13 1 6 Çankaya FK 7 4 0 3 8 7 12 1 7 Ofspor 6 3 2 1 11 8 11 3 8 Belediye Derincespor 8 2 5 1 9 7 11 2 9 Artvin Hopaspor 8 3 1 4 10 13 10 -3 10 Yeşilyurt Belediyespor 7 2 2 3 9 8 8 1 11 Kızılcabölükspor 8 2 2 4 10 11 8 -1 12 Payasspor 8 2 2 4 8 9 8 -1 13 Nevşehir Belediyespor 8 2 2 4 5 8 8 -3 14 1877 Alemdağspor 8 1 3 4 5 13 6 -8 15 Kemerspor 2003 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Manisaspor 8 0 2 6 4 14 2 -10

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