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2020-2021 Bucaspor 1928 3 - 1 Artvin Hopaspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Bucaspor 1928, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bucaspor 1928 3 - 1 Artvin Hopaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Bucaspor 1928, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Artvin Hopaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Artvin Hopaspor ile 12.11.2020 12:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 12:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Metehan Alpat(hakem), Yasin Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Burak Aksak(dördüncü Hakem)

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 54. Alper Kadir Duruk, 61. Ahmet Aktaş, 8. Osman Işıklı, 10. Oğuz Aydın, 33. Enes Alıç, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay, 39. Ahmet Aras

Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 7. Berke Bıyık, 4. Ufuk Er, 71. Sabahattin Destici, 5. Saruhan Fındıkcı, 17. Tunç Murat Behram, 6. Özcan Sertgöz

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu

Goller
Cuma Menize,14.dk (f), Oğuz Aydın,62.dk (f), Tunç Murat Behram,63.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Oğuz Aydın 76.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Aras 56.dk, Ahmet Aktaş 71.dk, Yusuf Can Abay 78.dk, Cuma Menize 78.dk

Oyuna Girenler
Tunç Murat Behram 56.dk, Berke Bıyık 71.dk, Saruhan Fındıkcı 78.dk, Özcan Sertgöz 78.dk

ARTVİN HOPASPORArtvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 3. Yunus Emre Çabuker, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 17. Furkan Cinkaya, 24. Doğukan Bad, 36. Doğan Çamlı, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım

Yedekler
41. Murat Özkan, 11. Feyyaz Aydil, 22. Oğuzhan Kanmaz, 53. Ufuk Boncukçu, 66. Hüseyin Durak, 70. Mehmet Avcı, 94. Mertcan Arslan

Teknik Sorumlu
Coşkun Öz

Goller
Taner Gürsoy,53.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Furkan Keleş 63.dk, Sarı Kart Eray Pazar 92.dk, Sarı Kart Doğan Çamlı 15.dk

Oyundan Çıkanlar
Taner Gürsoy 78.dk, Yücel Yıldırım 67.dk, Doğan Çamlı 46.dk, Furkan Cinkaya 46.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Avcı 78.dk, Feyyaz Aydil 67.dk, Mertcan Arslan 46.dk, Oğuzhan Kanmaz 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor8701113218
21928 Bucaspor86111761911
3Arnavutköy Belediye8521106174
4Edirnespor84131211131
5Fatsa Belediyespor841398131
6Çankaya FK740387121
7Ofspor6321118113
8Belediye Derincespor825197112
9Artvin Hopaspor8314101310-3
10Yeşilyurt Belediyespor72239881
11Kızılcabölükspor822410118-1
12Payasspor8224898-1
13Nevşehir Belediyespor8224588-3
141877 Alemdağspor81345136-8
15Kemerspor 200381256125-6
16Manisaspor80264142-10

Fikstür

12.11.20201928 Bucaspor3-1Artvin Hopaspor
12.11.2020Payasspor3-01877 Alemdağspor
12.11.2020Ofspor3-1Fatsa Belediyespor
12.11.2020Manisaspor0-0Nevşehir Belediyespor
12.11.2020Kemerspor 20030-2Edirnespor
12.11.2020Diyarbekirspor1-0Çankaya FK
12.11.2020Belediye Derincespor1-1Yeşilyurt Belediyespor
12.11.2020Arnavutköy Belediye1-0Kızılcabölükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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