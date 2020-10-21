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2020-2021 Bucaspor 1928 6 - 1 Manisaspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Bucaspor 1928, Manisaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Bucaspor 1928 6 - 1 Manisaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Bucaspor 1928, Manisaspor ile karşılaştı. maç 6-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Manisaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Manisaspor ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bucaspor 1928 - Manisaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadyumunda oynanan maç 6-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Feridun Daldaş(hakem), Harun Öztekin(1. Yardımcı Hakem), Ersin Erbay(2. Yardımcı Hakem), Şeyma Haşlak(dördüncü Hakem)

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 4. Ufuk Er, 7. Berke Bıyık, 8. Osman Işıklı, 10. Oğuz Aydın, 11. Cuma Menize, 17. Tunç Murat Behram, 28. Gökhan Köseoğlu, 35. Yalçın Eycan Kaya, 61. Ahmet Aktaş, 89. Burak Sürmeli

Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 5. Saruhan Fındıkcı, 20. Yusuf Can Abay, 39. Ahmet Aras, 54. Alper Kadir Duruk, 70. Bartu Gökçen, 71. Sabahattin Destici

Teknik Sorumlu
İbrahim Nadir Arıkan

Goller
Tunç Murat Behram,13.dk (p), Tunç Murat Behram,22.dk (h), Cuma Menize,32.dk (f), Oğuz Aydın,43.dk (f), Ahmet Aras,76.dk (p), Sabahattin Destici,90+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ahmet Aras 90+1.dk, Sarı Kart Osman Işıklı 53.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Aktaş 81.dk, Ufuk Er 81.dk, Berke Bıyık 66.dk, Cuma Menize 46.dk, Oğuz Aydın 89.dk

Oyuna Girenler
Yusuf Can Abay 81.dk, Alper Kadir Duruk 81.dk, Ahmet Aras 66.dk, Saruhan Fındıkcı 46.dk, Sabahattin Destici 89.dk

MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
29. Ahmet Önal, 4. Muammer Umut Kezgin, 7. Kaan Aşnaz, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 25. Mehmet İncebacak, 35. Bahtiyar Dolma, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun

Yedekler
22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 20. Uğur Parlak, 97. Gökhan Yılmaz

Teknik Sorumlu
Ahmet Seçgin

Goller
Murat Torun,45+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Lider Koç 76.dk, Çift Sarı Kart Gökhan Dincer 13.dk, Sarı Kart Mehmet İncebacak 16.dk, Sarı Kart Çağrı Gülcü 82.dk, Sarı Kart Bahtiyar Dolma 34.dk, Sarı Kart Anıl Bozkurt 74.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet İncebacak 56.dk, Kaan Aşnaz 68.dk, Murat Torun 68.dk, Bahtiyar Dolma 37.dk, Muammer Umut Kezgin 56.dk

Oyuna Girenler
Yusuf Tekin 56.dk, Gökhan Yılmaz 68.dk, Anıl Bozkurt 68.dk, Uğur Parlak 37.dk, Halil İbrahim Yazğılı 56.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor5401124128
2Diyarbekirspor540172125
3Fatsa Belediyespor540173124
4Çankaya FK540185123
5Arnavutköy Belediye532063113
6Belediye Derincespor52217582
7Ofspor52218781
8Yeşilyurt Belediyespor52128672
9Kızılcabölükspor52128771
10Artvin Hopaspor5212677-1
11Edirnespor5203686-2
12Payasspor5113364-3
13Nevşehir Belediyespor5104483-4
141877 Alemdağspor5023282-6
15Kemerspor 200350145101-5
16Manisaspor50143111-8

Fikstür

17.10.20201928 Bucaspor6-1Manisaspor
17.10.2020Fatsa Belediyespor1-0Payasspor
18.10.20201877 Alemdağspor0-1Arnavutköy Belediye
18.10.2020Yeşilyurt Belediyespor3-2Kemerspor 2003
18.10.2020Nevşehir Belediyespor0-1Diyarbekirspor
18.10.2020Kızılcabölükspor2-2Ofspor
18.10.2020Çankaya FK1-0Edirnespor
18.10.2020Artvin Hopaspor2-2Belediye Derincespor


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