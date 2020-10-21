2020-2021 Bucaspor 1928 6 - 1 Manisaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Bucaspor 1928, Manisaspor ile karşılaştı. maç 6-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Manisaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Manisaspor ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bucaspor 1928 - Manisaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadyumunda oynanan maç 6-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 19:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Feridun Daldaş(hakem), Harun Öztekin(1. Yardımcı Hakem), Ersin Erbay(2. Yardımcı Hakem), Şeyma Haşlak(dördüncü Hakem)

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

30. Şener Özcan, 4. Ufuk Er, 7. Berke Bıyık, 8. Osman Işıklı, 10. Oğuz Aydın, 11. Cuma Menize, 17. Tunç Murat Behram, 28. Gökhan Köseoğlu, 35. Yalçın Eycan Kaya, 61. Ahmet Aktaş, 89. Burak Sürmeli



Yedekler

77. Kıvanç Küçükkarış, 5. Saruhan Fındıkcı, 20. Yusuf Can Abay, 39. Ahmet Aras, 54. Alper Kadir Duruk, 70. Bartu Gökçen, 71. Sabahattin Destici



Teknik Sorumlu

İbrahim Nadir Arıkan



Goller

Tunç Murat Behram,13.dk (p), Tunç Murat Behram,22.dk (h), Cuma Menize,32.dk (f), Oğuz Aydın,43.dk (f), Ahmet Aras,76.dk (p), Sabahattin Destici,90+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ahmet Aras 90+1.dk, Sarı Kart Osman Işıklı 53.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Aktaş 81.dk, Ufuk Er 81.dk, Berke Bıyık 66.dk, Cuma Menize 46.dk, Oğuz Aydın 89.dk



Oyuna Girenler

Yusuf Can Abay 81.dk, Alper Kadir Duruk 81.dk, Ahmet Aras 66.dk, Saruhan Fındıkcı 46.dk, Sabahattin Destici 89.dk

Manisaspor

Manisaspor İlk 11

29. Ahmet Önal, 4. Muammer Umut Kezgin, 7. Kaan Aşnaz, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 25. Mehmet İncebacak, 35. Bahtiyar Dolma, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun



Yedekler

22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 20. Uğur Parlak, 97. Gökhan Yılmaz



Teknik Sorumlu

Ahmet Seçgin



Goller

Murat Torun,45+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Lider Koç 76.dk, Çift Sarı Kart Gökhan Dincer 13.dk, Sarı Kart Mehmet İncebacak 16.dk, Sarı Kart Çağrı Gülcü 82.dk, Sarı Kart Bahtiyar Dolma 34.dk, Sarı Kart Anıl Bozkurt 74.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet İncebacak 56.dk, Kaan Aşnaz 68.dk, Murat Torun 68.dk, Bahtiyar Dolma 37.dk, Muammer Umut Kezgin 56.dk



Oyuna Girenler

Yusuf Tekin 56.dk, Gökhan Yılmaz 68.dk, Anıl Bozkurt 68.dk, Uğur Parlak 37.dk, Halil İbrahim Yazğılı 56.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 5 4 0 1 12 4 12 8 2 Diyarbekirspor 5 4 0 1 7 2 12 5 3 Fatsa Belediyespor 5 4 0 1 7 3 12 4 4 Çankaya FK 5 4 0 1 8 5 12 3 5 Arnavutköy Belediye 5 3 2 0 6 3 11 3 6 Belediye Derincespor 5 2 2 1 7 5 8 2 7 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 9 Kızılcabölükspor 5 2 1 2 8 7 7 1 10 Artvin Hopaspor 5 2 1 2 6 7 7 -1 11 Edirnespor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Payasspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Nevşehir Belediyespor 5 1 0 4 4 8 3 -4 14 1877 Alemdağspor 5 0 2 3 2 8 2 -6 15 Kemerspor 2003 5 0 1 4 5 10 1 -5 16 Manisaspor 5 0 1 4 3 11 1 -8

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