2020-2021 Bucaspor 1928 6 - 1 Manisaspor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Bucaspor 1928, Manisaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Bucaspor 1928, Manisaspor ile karşılaştı. maç 6-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Manisaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Manisaspor ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bucaspor 1928 - Manisaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca stadyumunda oynanan maç 6-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Feridun Daldaş(hakem), Harun Öztekin(1. Yardımcı Hakem), Ersin Erbay(2. Yardımcı Hakem), Şeyma Haşlak(dördüncü Hakem)
Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 4. Ufuk Er, 7. Berke Bıyık, 8. Osman Işıklı, 10. Oğuz Aydın, 11. Cuma Menize, 17. Tunç Murat Behram, 28. Gökhan Köseoğlu, 35. Yalçın Eycan Kaya, 61. Ahmet Aktaş, 89. Burak Sürmeli
Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 5. Saruhan Fındıkcı, 20. Yusuf Can Abay, 39. Ahmet Aras, 54. Alper Kadir Duruk, 70. Bartu Gökçen, 71. Sabahattin Destici
Teknik Sorumlu
İbrahim Nadir Arıkan
Goller
Tunç Murat Behram,13.dk (p), Tunç Murat Behram,22.dk (h), Cuma Menize,32.dk (f), Oğuz Aydın,43.dk (f), Ahmet Aras,76.dk (p), Sabahattin Destici,90+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ahmet Aras 90+1.dk, Sarı Kart Osman Işıklı 53.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Aktaş 81.dk, Ufuk Er 81.dk, Berke Bıyık 66.dk, Cuma Menize 46.dk, Oğuz Aydın 89.dk
Oyuna Girenler
Yusuf Can Abay 81.dk, Alper Kadir Duruk 81.dk, Ahmet Aras 66.dk, Saruhan Fındıkcı 46.dk, Sabahattin Destici 89.dk
Manisaspor İlk 11
29. Ahmet Önal, 4. Muammer Umut Kezgin, 7. Kaan Aşnaz, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 25. Mehmet İncebacak, 35. Bahtiyar Dolma, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun
Yedekler
22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 20. Uğur Parlak, 97. Gökhan Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ahmet Seçgin
Goller
Murat Torun,45+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Lider Koç 76.dk, Çift Sarı Kart Gökhan Dincer 13.dk, Sarı Kart Mehmet İncebacak 16.dk, Sarı Kart Çağrı Gülcü 82.dk, Sarı Kart Bahtiyar Dolma 34.dk, Sarı Kart Anıl Bozkurt 74.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet İncebacak 56.dk, Kaan Aşnaz 68.dk, Murat Torun 68.dk, Bahtiyar Dolma 37.dk, Muammer Umut Kezgin 56.dk
Oyuna Girenler
Yusuf Tekin 56.dk, Gökhan Yılmaz 68.dk, Anıl Bozkurt 68.dk, Uğur Parlak 37.dk, Halil İbrahim Yazğılı 56.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|5
|4
|0
|1
|12
|4
|12
|8
|2
|Diyarbekirspor
|5
|4
|0
|1
|7
|2
|12
|5
|3
|Fatsa Belediyespor
|5
|4
|0
|1
|7
|3
|12
|4
|4
|Çankaya FK
|5
|4
|0
|1
|8
|5
|12
|3
|5
|Arnavutköy Belediye
|5
|3
|2
|0
|6
|3
|11
|3
|6
|Belediye Derincespor
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|8
|2
|7
|Ofspor
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|8
|1
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|7
|2
|9
|Kızılcabölükspor
|5
|2
|1
|2
|8
|7
|7
|1
|10
|Artvin Hopaspor
|5
|2
|1
|2
|6
|7
|7
|-1
|11
|Edirnespor
|5
|2
|0
|3
|6
|8
|6
|-2
|12
|Payasspor
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|4
|-3
|13
|Nevşehir Belediyespor
|5
|1
|0
|4
|4
|8
|3
|-4
|14
|1877 Alemdağspor
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|2
|-6
|15
|Kemerspor 2003
|5
|0
|1
|4
|5
|10
|1
|-5
|16
|Manisaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|11
|1
|-8
Fikstür
|17.10.2020
|1928 Bucaspor
|6-1
|Manisaspor
|17.10.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Payasspor
|18.10.2020
|1877 Alemdağspor
|0-1
|Arnavutköy Belediye
|18.10.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|3-2
|Kemerspor 2003
|18.10.2020
|Nevşehir Belediyespor
|0-1
|Diyarbekirspor
|18.10.2020
|Kızılcabölükspor
|2-2
|Ofspor
|18.10.2020
|Çankaya FK
|1-0
|Edirnespor
|18.10.2020
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Belediye Derincespor