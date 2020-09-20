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2020 - 2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 - 2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 20.09.2020 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR DEMİR GRUP SİVASSPOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Demir Grup Sivasspor
1 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Serkan Tokat(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Yakup Özhan(avar)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 6. Kaan Kanak, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 5. Hasan Hatipoğlu, 13. Petrus Boumal Mayega, 19. İbrahim Akdağ, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 17. Emrah Başsan, 9. Rashad Muhammed

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 20. Mitchell Glenn Donald, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 53. Mucahit Albayrak, 3. İbrahim Sıssoko, 10. Jugurtha Hamroun, 88. Osman Çelik, 12. Mahamadou Ba, 72. Muhammed Gönülaçar

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 58. Ziya Erdal, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 7. Max Alaın Gradel, 10. Yasin Öztekin, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 20. Kerem Atakan Kesgin, 8. Robın Yalçın, 26. Barış Yardımcı, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor22004064
2Göztepe21106244
3Beşiktaş21104242
4Antalyaspor21103142
5Fatih Karagümrük11003033
6Galatasaray11003132
7Hatayspor11002032
8Fenerbahçe11002131
9BB Erzurumspor21013330
10Sivasspor2101233-1
11Kayserispor2101123-1
12Konyaspor10100010
13Trabzonspor2011131-2
14Gençlerbirliği2011021-2
15Yeni Malatyaspor2011141-3
16Denizlispor2011151-4
17Çaykur Rizespor1001120-1
18MKE Ankaragücü1001120-1
19Kasımpaşa1001010-1
20Gaziantep FK1001130-2
21Başakşehir FK1001020-2

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları

18.09.2020Yeni Malatyaspor1-1Göztepe
19.09.2020Alanyaspor2-0Kayserispor
19.09.2020Denizlispor0-0Trabzonspor
19.09.2020Gençlerbirliği0-0Konyaspor
19.09.2020Beşiktaş1-1Antalyaspor
20.09.2020BB Erzurumspor1-2Sivasspor
20.09.2020Kasımpaşa1-0Çaykur Rizespor
20.09.2020Başakşehir FK Galatasaray
20.09.2020Gaziantep FK Fatih Karagümrük
21.09.2020Fenerbahçe Hatayspor


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