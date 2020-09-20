2020 - 2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 20.09.2020 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|Demir Grup Sivasspor
|1
|2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Erzurum Kazım Karabekir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.09.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Tokat(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Yakup Özhan(avar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
85. Fabien Ceddy Farnolle, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 6. Kaan Kanak, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 5. Hasan Hatipoğlu, 13. Petrus Boumal Mayega, 19. İbrahim Akdağ, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 17. Emrah Başsan, 9. Rashad Muhammed
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 20. Mitchell Glenn Donald, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 53. Mucahit Albayrak, 3. İbrahim Sıssoko, 10. Jugurtha Hamroun, 88. Osman Çelik, 12. Mahamadou Ba, 72. Muhammed Gönülaçar
Teknik Sorumlu
Mehmet Özdilek
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 58. Ziya Erdal, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 7. Max Alaın Gradel, 10. Yasin Öztekin, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 20. Kerem Atakan Kesgin, 8. Robın Yalçın, 26. Barış Yardımcı, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|4
|2
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|4
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|6
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|8
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|9
|BB Erzurumspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|10
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|-1
|11
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|12
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|13
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|14
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|15
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|16
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|17
|Çaykur Rizespor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|18
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|19
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|20
|Gaziantep FK
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|21
|Başakşehir FK
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları
|18.09.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Göztepe
|19.09.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Kayserispor
|19.09.2020
|Denizlispor
|0-0
|Trabzonspor
|19.09.2020
|Gençlerbirliği
|0-0
|Konyaspor
|19.09.2020
|Beşiktaş
|1-1
|Antalyaspor
|20.09.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Sivasspor
|20.09.2020
|Kasımpaşa
|1-0
|Çaykur Rizespor
|20.09.2020
|Başakşehir FK
|Galatasaray
|20.09.2020
|Gaziantep FK
|Fatih Karagümrük
|21.09.2020
|Fenerbahçe
|Hatayspor