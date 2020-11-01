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2020-2021 Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 7. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 01.11.2020 13:30'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR HES KABLO KAYSERİSPOR
Çaykur Rizespor Hes Kablo Kayserispor
1 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Koray Gençerler(hakem), Gökmen Baltacı(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Bahattin Duran(avar)

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 21. Mılan Skoda, 26. Onur Bulut, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 5. Oğuzhan Çapar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe, 32. Karahan Yasir Subaşı, 77. Denıs Alıbec, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Bayram Kadir Bektaş

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 7. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor65101521613
2Fenerbahçe6420105145
3Galatasaray741295134
4Fatih Karagümrük7322148116
5Çaykur Rizespor7322108112
6Kasımpaşa732286112
7Gaziantep FK71519108-1
8Antalyaspor6222688-2
9Yeni Malatyaspor6222698-3
10Göztepe614110773
11Başakşehir FK62137770
12Beşiktaş5212897-1
13Sivasspor5212567-1
14BB Erzurumspor62138117-3
15Hatayspor4211367-3
16Konyaspor51315362
17Kayserispor6204496-5
18Gençlerbirliği6123475-3
19Trabzonspor71249145-5
20Denizlispor61235105-5
21MKE Ankaragücü5014491-5

Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları

30.10.2020Fatih Karagümrük5-1BB Erzurumspor
30.10.2020Trabzonspor3-4Kasımpaşa
31.10.2020Gençlerbirliği1-1Gaziantep FK
31.10.2020Galatasaray1-0MKE Ankaragücü
31.10.2020GöztepeP-PAlanyaspor
01.11.2020Beşiktaş Yeni Malatyaspor
01.11.2020Çaykur Rizespor1-0Kayserispor
01.11.2020Konyaspor Başakşehir FK
02.11.2020Hatayspor Sivasspor
02.11.2020Antalyaspor Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü


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