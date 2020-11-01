2020-2021 Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 7. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 01.11.2020 13:30'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Çaykur Rizespor Hes Kablo Kayserispor 1 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Koray Gençerler(hakem), Gökmen Baltacı(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Bahattin Duran(avar)

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 21. Mılan Skoda, 26. Onur Bulut, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 5. Oğuzhan Çapar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe, 32. Karahan Yasir Subaşı, 77. Denıs Alıbec, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Bayram Kadir Bektaş

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 7. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 16 13 2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 14 5 3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 13 4 4 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11 6 5 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 6 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 11 2 7 Gaziantep FK 7 1 5 1 9 10 8 -1 8 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 9 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3 10 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 11 Başakşehir FK 6 2 1 3 7 7 7 0 12 Beşiktaş 5 2 1 2 8 9 7 -1 13 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 7 -1 14 BB Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 7 -3 15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 16 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 6 2 17 Kayserispor 6 2 0 4 4 9 6 -5 18 Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 5 -3 19 Trabzonspor 7 1 2 4 9 14 5 -5 20 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 5 -5 21 MKE Ankaragücü 5 0 1 4 4 9 1 -5

Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları