2020-2021 Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray ile 08.11.2020 19:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
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Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Galatasaray
|1
|2
Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Abdulkadir Bitigen(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ceyhun Sesigüzel(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Atilla Karaoğlan(var), Emre Kargın(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 8. Robın Yalçın, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 19. Kubilay Eren Şahin, 20. Kerem Atakan Kesgin, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Galatasaray İlk 11
34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 10. Younes Belhanda, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı
Yedekler
99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 40. Emin Bayram, 90. Mbaye Dıagne
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Süper Lig 8. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|17
|13
|2
|Fenerbahçe
|8
|5
|2
|1
|12
|8
|17
|4
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|16
|5
|4
|Başakşehir FK
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|13
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|8
|3
|3
|2
|16
|10
|12
|6
|6
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|12
|2
|7
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|11
|2
|8
|Gaziantep FK
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|11
|1
|9
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|10
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|11
|-2
|11
|Beşiktaş
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|10
|-2
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|9
|3
|13
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|9
|-3
|14
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|8
|3
|15
|Sivasspor
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|8
|-2
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|8
|-3
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|6
|-5
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|6
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|5
|-4
|20
|Denizlispor
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|5
|-7
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|2
|-5
Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları
|06.11.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Beşiktaş
|07.11.2020
|Kasımpaşa
|2-2
|Antalyaspor
|07.11.2020
|Fenerbahçe
|0-2
|Konyaspor
|07.11.2020
|BB Erzurumspor
|1-1
|Göztepe
|07.11.2020
|Alanyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|08.11.2020
|Başakşehir FK
|2-1
|Gençlerbirliği
|08.11.2020
|Kayserispor
|0-1
|Hatayspor
|08.11.2020
|MKE Ankaragücü
|2-2
|Fatih Karagümrük
|08.11.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Denizlispor
|08.11.2020
|Sivasspor
|1-2
|Galatasaray