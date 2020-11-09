2020-2021 Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray ile 08.11.2020 19:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maç sonucu: Demir Grup Sivasspor Galatasaray 1 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdulkadir Bitigen(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ceyhun Sesigüzel(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Atilla Karaoğlan(var), Emre Kargın(avar)

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 8. Robın Yalçın, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 19. Kubilay Eren Şahin, 20. Kerem Atakan Kesgin, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 10. Younes Belhanda, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 40. Emin Bayram, 90. Mbaye Dıagne

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 17 4 3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 16 5 4 Başakşehir FK 8 4 1 3 11 9 13 2 5 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 12 6 6 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 7 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 8 Gaziantep FK 8 2 5 1 12 11 11 1 9 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 10 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 11 -2 11 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 10 -2 12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 13 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 14 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 15 Sivasspor 7 2 2 3 7 9 8 -2 16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 7 1 2 4 5 9 5 -4 20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 5 -7 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları