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2020-2021 Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray ile 08.11.2020 19:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maç sonucu:

DEMİR GRUP SİVASSPOR GALATASARAY
Demir Grup Sivasspor Galatasaray
1 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdulkadir Bitigen(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ceyhun Sesigüzel(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Atilla Karaoğlan(var), Emre Kargın(avar)

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 8. Robın Yalçın, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 5. Isaac Cofıe, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 19. Kubilay Eren Şahin, 20. Kerem Atakan Kesgin, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 10. Younes Belhanda, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 40. Emin Bayram, 90. Mbaye Dıagne

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor75201631713
2Fenerbahçe8521128174
3Galatasaray8512116165
4Başakşehir FK8413119132
5Fatih Karagümrük83321610126
6Kasımpaşa8332108122
7Çaykur Rizespor7322108112
8Gaziantep FK82511211111
9Yeni Malatyaspor832381011-2
10Hatayspor63215711-2
11Beşiktaş7313101210-2
12Konyaspor72328593
13Antalyaspor82339129-3
14Göztepe715111883
15Sivasspor7223798-2
16BB Erzurumspor72239128-3
17Trabzonspor813410156-5
18Kayserispor72054106-6
19Gençlerbirliği7124595-4
20Denizlispor71245125-7
21MKE Ankaragücü60246112-5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları

06.11.2020Gaziantep FK3-1Beşiktaş
07.11.2020Kasımpaşa2-2Antalyaspor
07.11.2020Fenerbahçe0-2Konyaspor
07.11.2020BB Erzurumspor1-1Göztepe
07.11.2020Alanyaspor1-1Trabzonspor
08.11.2020Başakşehir FK2-1Gençlerbirliği
08.11.2020Kayserispor0-1Hatayspor
08.11.2020MKE Ankaragücü2-2Fatih Karagümrük
08.11.2020Yeni Malatyaspor2-0Denizlispor
08.11.2020Sivasspor1-2Galatasaray
Berna Akkaya
Editör


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