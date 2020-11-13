Emrah Serbes, ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olduğu şahsa 95 bin liralık icra takibi başlattı3. kattan aşağıya düşen kadını sünger kurtardı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplara kalan son takımlar belli oldu!e Okul giriş yap: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci girişi nasıl yapılır? 1. dönem sınav sonuçları öğrenmeEfecan Şenolsun’un cinsel saldırıdan yargılandığı dava tekrar ertelendiİzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran şahıs intihar ettiAltın fiyatları düşmeye devam ediyor! İşte 13 Kasım Cuma altın fiyatları...Elektrik kesintisi 13 Kasım Cuma 2020 AYEDAŞKocaeli’de aile faciası: 3 ölüTürkiye U21 - Avusturya U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Diyarbekir Spor 1 - 0 Çankaya / Maç Özeti

2020-2021 Diyarbekir Spor 1 - 0 Çankaya / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Diyarbekir Spor, Çankaya ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Diyarbekir Spor 1 - 0 Çankaya / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Diyarbekir Spor, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Çankaya taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Çankaya ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Diyarbekir Spor - Çankaya maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Diyarbekir Spor - Çankaya Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Bilal Köseoğlu(hakem), Emre Aslan(1. Yardımcı Hakem), Aykut Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Serkan Yücel(dördüncü Hakem)

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 19. Reşo Akın, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 94. Mustafa Emre Can, 22. İbrahim Has, 21. Okan Dernek, 20. Mustafa Pınar, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı, 14. Emir Can Sayar, 93. Ömer Faruk Ermeç

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 10. Alpay Cin, 53. Maksut Birben, 6. Enes Keskin, 67. Murathan Buruş, 9. Muhammed Turantaylak, 37. Fatih Cin

Teknik Sorumlu
Şenol Demir

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

ÇANKAYAÇankaya

Çankaya İlk 11
72. Muhammed Geylani Özturan, 13. Volkan Kesim, 9. Bekir Turaç Böke, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 19. Sergen Yakupçebioğlu, 22. Ramazan Özcan, 51. Yasin Öztop, 54. Bilal Hallaçlar, 61. Cemre Atmaca, 3. Emre Çoban, 20. Yaser Yüce

Yedekler
1. Beycan Kaya, 23. Kamil Çakmak, 45. Ahmet Hakan Sevinç, 4. Kerem Ali Seymen, 97. Hüseyin Mert Kurt, 55. Emir Kaan Erik, 53. Furkan Safi

Teknik Sorumlu
Yahya Aydın

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor8701113218
21928 Bucaspor86111761911
3Arnavutköy Belediye8521106174
4Edirnespor84131211131
5Fatsa Belediyespor841398131
6Çankaya FK740387121
7Ofspor6321118113
8Belediye Derincespor825197112
9Artvin Hopaspor8314101310-3
10Yeşilyurt Belediyespor72239881
11Kızılcabölükspor822410118-1
12Payasspor8224898-1
13Nevşehir Belediyespor8224588-3
141877 Alemdağspor81345136-8
15Kemerspor 200381256125-6
16Manisaspor80264142-10

Fikstür

12.11.20201928 Bucaspor3-1Artvin Hopaspor
12.11.2020Payasspor3-01877 Alemdağspor
12.11.2020Ofspor3-1Fatsa Belediyespor
12.11.2020Manisaspor0-0Nevşehir Belediyespor
12.11.2020Kemerspor 20030-2Edirnespor
12.11.2020Diyarbekirspor1-0Çankaya FK
12.11.2020Belediye Derincespor1-1Yeşilyurt Belediyespor
12.11.2020Arnavutköy Belediye1-0Kızılcabölükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT