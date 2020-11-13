2020-2021 Diyarbekir Spor 1 - 0 Çankaya / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Diyarbekir Spor, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Çankaya taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Çankaya ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Diyarbekir Spor - Çankaya maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Diyarbekir Spor - Çankaya Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Bilal Köseoğlu(hakem), Emre Aslan(1. Yardımcı Hakem), Aykut Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Serkan Yücel(dördüncü Hakem)

Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 19. Reşo Akın, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 94. Mustafa Emre Can, 22. İbrahim Has, 21. Okan Dernek, 20. Mustafa Pınar, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı, 14. Emir Can Sayar, 93. Ömer Faruk Ermeç



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 10. Alpay Cin, 53. Maksut Birben, 6. Enes Keskin, 67. Murathan Buruş, 9. Muhammed Turantaylak, 37. Fatih Cin



Teknik Sorumlu

Şenol Demir



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Çankaya

Çankaya İlk 11

72. Muhammed Geylani Özturan, 13. Volkan Kesim, 9. Bekir Turaç Böke, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 19. Sergen Yakupçebioğlu, 22. Ramazan Özcan, 51. Yasin Öztop, 54. Bilal Hallaçlar, 61. Cemre Atmaca, 3. Emre Çoban, 20. Yaser Yüce



Yedekler

1. Beycan Kaya, 23. Kamil Çakmak, 45. Ahmet Hakan Sevinç, 4. Kerem Ali Seymen, 97. Hüseyin Mert Kurt, 55. Emir Kaan Erik, 53. Furkan Safi



Teknik Sorumlu

Yahya Aydın



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 8 7 0 1 11 3 21 8 2 1928 Bucaspor 8 6 1 1 17 6 19 11 3 Arnavutköy Belediye 8 5 2 1 10 6 17 4 4 Edirnespor 8 4 1 3 12 11 13 1 5 Fatsa Belediyespor 8 4 1 3 9 8 13 1 6 Çankaya FK 7 4 0 3 8 7 12 1 7 Ofspor 6 3 2 1 11 8 11 3 8 Belediye Derincespor 8 2 5 1 9 7 11 2 9 Artvin Hopaspor 8 3 1 4 10 13 10 -3 10 Yeşilyurt Belediyespor 7 2 2 3 9 8 8 1 11 Kızılcabölükspor 8 2 2 4 10 11 8 -1 12 Payasspor 8 2 2 4 8 9 8 -1 13 Nevşehir Belediyespor 8 2 2 4 5 8 8 -3 14 1877 Alemdağspor 8 1 3 4 5 13 6 -8 15 Kemerspor 2003 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Manisaspor 8 0 2 6 4 14 2 -10

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