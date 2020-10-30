2020-2021 Diyarbekir Spor 2 - 1 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Diyarbekir Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 29.10.2020 19:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Diyarbekir Spor - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 19:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Efe Tanrıverdi(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Serdar Osman Akarsu(2. Yardımcı Hakem), Mahir Emre Herdem(dördüncü Hakem)

Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 19. Reşo Akın, 55. Ethem Ercan Pülgir, 36. Ferhat Çoban, 94. Mustafa Emre Can, 21. Okan Dernek, 22. İbrahim Has, 14. Emir Can Sayar, 20. Mustafa Pınar, 67. Murathan Buruş, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 9. Muhammed Turantaylak, 10. Alpay Cin, 30. Onur Okan, 37. Fatih Cin, 53. Maksut Birben



Teknik Sorumlu

Şenol Demir



Goller

Okan Dernek,27.dk (f), Mehmet Fuat Gölbaşı,37.dk (f)



Kartlar

Çift Sarı Kart Mustafa Emre Can 90+5.dk, Sarı Kart Okan Dernek 63.dk



Oyundan Çıkanlar

Murathan Buruş 76.dk, Okan Dernek 89.dk, Mustafa Pınar 66.dk, İbrahim Has 66.dk



Oyuna Girenler

Alpay Cin 76.dk, Enes Keskin 89.dk, Onur Okan 66.dk, Maksut Birben 66.dk

Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

45. Asil Kaan Güler, 3. Hüseyin Solaklı, 94. Erdem Korkmaz Güner, 14. Semih Mustafa Usta, 55. Atalay Gürel, 20. Yunus Emre Karakaya, 19. Ümit Hatipoğlu, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 6. Mustafa Altun, 49. Kıvanç Salihoğlu, 42. Berkan Afşarlı



Yedekler

41. İlyas Türengül, 23. Yasin Yılmaz, 17. Abdullah Çinar, 11. Hayrettin Cengiz, 87. Abdullah Altıntaş, 21. Murathan Sütcü, 18. Can Bayırkan



Teknik Sorumlu

Ali Yalçın



Goller

Berkan Afşarlı,30.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Mustafa Altun 32.dk, Sarı Kart Ümit Hatipoğlu 86.dk



Oyundan Çıkanlar

Semih Mustafa Usta 73.dk, Ömürcan Yıldırımlı 89.dk, Atalay Gürel 73.dk, Hüseyin Solaklı 84.dk, Berkan Afşarlı 84.dk



Oyuna Girenler

Can Bayırkan 73.dk, Hayrettin Cengiz 89.dk, Murathan Sütcü 73.dk, Abdullah Çinar 84.dk, Abdullah Altıntaş 84.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 6 5 0 1 13 4 15 9 2 Diyarbekirspor 6 5 0 1 9 3 15 6 3 Arnavutköy Belediye 6 4 2 0 9 5 14 4 4 Fatsa Belediyespor 6 4 0 2 8 5 12 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 6 2 3 1 7 5 9 2 7 Edirnespor 6 3 0 3 8 9 9 -1 8 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 9 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 10 Kızılcabölükspor 6 2 1 3 9 9 7 0 11 Artvin Hopaspor 6 2 1 3 8 10 7 -2 12 1877 Alemdağspor 6 1 2 3 4 9 5 -5 13 Kemerspor 2003 6 1 1 4 6 10 4 -4 14 Nevşehir Belediyespor 6 1 1 4 4 8 4 -4 15 Payasspor 6 1 1 4 3 7 4 -4 16 Manisaspor 6 0 1 5 4 13 1 -9

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