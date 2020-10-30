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2020-2021 Diyarbekir Spor 2 - 1 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Diyarbekir Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Diyarbekir Spor 2 - 1 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Diyarbekir Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 29.10.2020 19:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Diyarbekir Spor - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Efe Tanrıverdi(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Serdar Osman Akarsu(2. Yardımcı Hakem), Mahir Emre Herdem(dördüncü Hakem)

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 19. Reşo Akın, 55. Ethem Ercan Pülgir, 36. Ferhat Çoban, 94. Mustafa Emre Can, 21. Okan Dernek, 22. İbrahim Has, 14. Emir Can Sayar, 20. Mustafa Pınar, 67. Murathan Buruş, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 9. Muhammed Turantaylak, 10. Alpay Cin, 30. Onur Okan, 37. Fatih Cin, 53. Maksut Birben

Teknik Sorumlu
Şenol Demir

Goller
Okan Dernek,27.dk (f), Mehmet Fuat Gölbaşı,37.dk (f)

Kartlar
Çift Sarı Kart Mustafa Emre Can 90+5.dk, Sarı Kart Okan Dernek 63.dk

Oyundan Çıkanlar
Murathan Buruş 76.dk, Okan Dernek 89.dk, Mustafa Pınar 66.dk, İbrahim Has 66.dk

Oyuna Girenler
Alpay Cin 76.dk, Enes Keskin 89.dk, Onur Okan 66.dk, Maksut Birben 66.dk

KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
45. Asil Kaan Güler, 3. Hüseyin Solaklı, 94. Erdem Korkmaz Güner, 14. Semih Mustafa Usta, 55. Atalay Gürel, 20. Yunus Emre Karakaya, 19. Ümit Hatipoğlu, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 6. Mustafa Altun, 49. Kıvanç Salihoğlu, 42. Berkan Afşarlı

Yedekler
41. İlyas Türengül, 23. Yasin Yılmaz, 17. Abdullah Çinar, 11. Hayrettin Cengiz, 87. Abdullah Altıntaş, 21. Murathan Sütcü, 18. Can Bayırkan

Teknik Sorumlu
Ali Yalçın

Goller
Berkan Afşarlı,30.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Mustafa Altun 32.dk, Sarı Kart Ümit Hatipoğlu 86.dk

Oyundan Çıkanlar
Semih Mustafa Usta 73.dk, Ömürcan Yıldırımlı 89.dk, Atalay Gürel 73.dk, Hüseyin Solaklı 84.dk, Berkan Afşarlı 84.dk

Oyuna Girenler
Can Bayırkan 73.dk, Hayrettin Cengiz 89.dk, Murathan Sütcü 73.dk, Abdullah Çinar 84.dk, Abdullah Altıntaş 84.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor6501134159
2Diyarbekirspor650193156
3Arnavutköy Belediye642095144
4Fatsa Belediyespor640285123
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor62317592
7Edirnespor6303899-1
8Ofspor52218781
9Yeşilyurt Belediyespor52128672
10Kızılcabölükspor62139970
11Artvin Hopaspor62138107-2
121877 Alemdağspor6123495-5
13Kemerspor 200361146104-4
14Nevşehir Belediyespor6114484-4
15Payasspor6114374-4
16Manisaspor60154131-9

Fikstür

28.10.2020Payasspor0-11928 Bucaspor
29.10.2020OfsporP-PYeşilyurt Belediyespor
29.10.2020Manisaspor1-21877 Alemdağspor
29.10.2020Kemerspor 20031-0Çankaya FK
29.10.2020Edirnespor2-1Fatsa Belediyespor
29.10.2020Diyarbekirspor2-1Kızılcabölükspor
29.10.2020Belediye Derincespor0-0Nevşehir Belediyespor
29.10.2020Arnavutköy Belediye3-2Artvin Hopaspor


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