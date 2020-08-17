2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında her seneden farklı olarak koronavirüs sebebiyle seyreltilmiş eğitim sistemine geçileceği duyuruldu. Yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağı açıklamasının ardından Okul servisi ücretleri de araştırılmaya başlandı. Peki 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Servis Ücretleri belli oldu mu? Okul servis ücretleri ne kadar?

2020-2021 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

Her yıl okul servis araçlarının tamamını kapsayan okul servis ücretleri kararı illere göre belirlenerek eğitim yılı başlamadan önce açıklanıyor.

Geçtiğimiz yıl için okul servis ücretlerini aşağıdaki tabloda görüntüleyebilirsiniz.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL SERVİS ÜCRETLERİ

Her eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin merakla beklediği servis ücretleri henüz açıklanmadı. 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında çalışacak okul servis araçlarının öğrenci taşıma ücret tarifesinin yakında belirlenmesi bekleniyor.

Okul servis ücretlerinin açıklandıktan sonra tarife listesine haberimizden ulaşabilirsiniz

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Okul Servis Ücret Tarifesi

0-1 kilometrelerdeki servis ücreti 243 lira

1-3 kilometrelerdeki ücret 266 lira

3-5 kilometrelerdeki ücret 289 lira

5-7 kilometrelerdeki ücret 300 lira

7-9 kilometrelerdeki ücret 317 lira

9-11 kilometrelerdeki ücret 367 lira

11-13 kilometrelerdeki ücret 422 lira

13-15 kilometrelerdeki ücret 444 lira

15-17 kilometrelerdeki ücret 478 lira

17-19 kilometrelerdeki ücret 506 lira

19-21 kilometrelerdeki ücret 539 lira

21-23 kilometrelerdeki ücret 561 lira

23-25 kilometrelerdeki ücret 583 lira

25 kilometreyi aşan her kilometre için 5,10 lira.

Ayrıca servis ücretlerine ilave olarak yüzde 35 oranında da hostes ücreti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasına ilişkin olarak,"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek." demişti.