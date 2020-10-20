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2020-2021 Eskişehirspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Eskişehirspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Eskişehirspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Eskişehirspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Eskişehirspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Yılport Samsunspor ile 20.10.2020 19:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Eskişehirspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Eskişehirspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yasin Kol(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 5. Sezgin Coşkun, 66. Kıvanç Karakaş, 8. Onur Bayramoğlu, 41. Mehmet Özcan, 9. İbrahim Halil Öner, 7. Bedirhan Altunbaş, 22. Bilal Ceylan, 3. Muhammet Yahya Akbulut, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 70. Hamed Abodun Sholaja

Yedekler

45. Melih Ağa, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 50. Sezgin Çolpan, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 11. Kaan Gül, 24. Arda Okumuş, 10. Talha Erdoğan, 90. Onur Arı

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 5. Ercan Yazıcı, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 33. Rahman Buğra Çağıran, 24. Burak Çalık, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen, 48. Erhan Kartal, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo

Yedekler

40. Ahmet Altın, 2. Caner Arıcı, 8. Oğuz Gürbulak, 7. Guıdo Koçer, 77. Enes İslam İlkin, 19. Ahmethan Köse, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü641162134
2İstanbulspor5401104126
3Tuzlaspor5320116115
4Samsunspor632175112
5Altay531192107
6Adanaspor52306294
7Altınordu53028890
8Adana Demirspor52217483
9Giresunspor52217780
10Bursaspor521210971
11Balıkesirspor5203686-2
12Akhisarspor51222250
13Bandırmaspor6123685-2
14Ümraniyespor51135104-5
15Ankaraspor5113384-5
16Eskişehirspor60332103-8
17Menemenspor50234102-6
18Boluspor5014481-4

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
18.10.2020Bursaspor3-1Balıkesirspor
18.10.2020Boluspor1-2Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor1-1Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FKGiresunspor
19.10.2020Akhisarspor0-0Menemenspor


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