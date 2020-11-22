2020-2021 Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Demir Grup Sivasspor ile 21.11.2020 13:30'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor 1 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Hüseyin Göçek(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Bahattin Duran(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 22. Fatih Kuruçuk, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 92. Aatıf Chahechouhe

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 28. Ramazan Civelek, 75. Furkan Kara

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Erıc Joseph Lıchaj,44.dk (k), Erik Sabo,86.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Koray Altınay 90+3.dk, Sarı Kart Erik Sabo 90+4.dk, Sarı Kart Alassane Ndao 77.dk, Sarı Kart Lucas Rodrıgo Bıglıa 32.dk

Oyundan Çıkanlar

Aatıf Chahechouhe 75.dk, Jakup Jimmy Durmaz 90+3.dk, Artur Adam Sobıech 58.dk, Jure Balkovec 75.dk

Oyuna Girenler

Zeki Yıldırım 75.dk, Ramazan Civelek 90+3.dk, Mevlüt Erdinç 58.dk, Alparslan Erdem 75.dk

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 8. Robın Yalçın, 10. Yasin Öztekin, 7. Max Alaın Gradel, 2. Arouna Kone

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 26. Barış Yardımcı, 37. Hakan Arslan, 19. Kubilay Eren Şahin, 20. Kerem Atakan Kesgin, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 29. Casımır Rodrıque Nınga

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Isaac Cofıe 82.dk, Sarı Kart Mamadou Samassa 85.dk, Sarı Kart Samba Camara 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Robın Yalçın 82.dk, Arouna Kone 90.dk, Max Alaın Gradel 72.dk

Oyuna Girenler

Hakan Arslan 82.dk, Casımır Rodrıque Nınga 90.dk, Erdoğan Yeşilyurt 72.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 9 6 2 1 17 9 20 8 2 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 16 5 4 Gaziantep FK 9 3 5 1 13 11 14 2 5 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 6 Başakşehir FK 9 4 1 4 13 12 13 1 7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 14 13 -1 8 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 9 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 10 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 11 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 11 -2 12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 13 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 14 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 15 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 8 1 2 5 6 14 5 -8 20 Denizlispor 8 1 2 5 5 13 5 -8 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları