2020-2021 Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 8. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Demir Grup Sivasspor ile 21.11.2020 13:30'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
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Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Fatih Karagümrük
|Demir Grup Sivasspor
|1
|1
Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Hüseyin Göçek(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Bahattin Duran(avar)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 22. Fatih Kuruçuk, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 92. Aatıf Chahechouhe
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 28. Ramazan Civelek, 75. Furkan Kara
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
Erıc Joseph Lıchaj,44.dk (k), Erik Sabo,86.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Koray Altınay 90+3.dk, Sarı Kart Erik Sabo 90+4.dk, Sarı Kart Alassane Ndao 77.dk, Sarı Kart Lucas Rodrıgo Bıglıa 32.dk
Oyundan Çıkanlar
Aatıf Chahechouhe 75.dk, Jakup Jimmy Durmaz 90+3.dk, Artur Adam Sobıech 58.dk, Jure Balkovec 75.dk
Oyuna Girenler
Zeki Yıldırım 75.dk, Ramazan Civelek 90+3.dk, Mevlüt Erdinç 58.dk, Alparslan Erdem 75.dk
Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 8. Robın Yalçın, 10. Yasin Öztekin, 7. Max Alaın Gradel, 2. Arouna Kone
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 26. Barış Yardımcı, 37. Hakan Arslan, 19. Kubilay Eren Şahin, 20. Kerem Atakan Kesgin, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 29. Casımır Rodrıque Nınga
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Isaac Cofıe 82.dk, Sarı Kart Mamadou Samassa 85.dk, Sarı Kart Samba Camara 45+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Robın Yalçın 82.dk, Arouna Kone 90.dk, Max Alaın Gradel 72.dk
Oyuna Girenler
Hakan Arslan 82.dk, Casımır Rodrıque Nınga 90.dk, Erdoğan Yeşilyurt 72.dk
Süper Lig 8. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|20
|8
|2
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|17
|13
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|16
|5
|4
|Gaziantep FK
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|14
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|6
|Başakşehir FK
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|13
|1
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|13
|-1
|8
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|12
|2
|9
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|11
|2
|10
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|11
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|11
|-2
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|9
|3
|13
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|14
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|9
|-3
|15
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|8
|3
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|8
|-3
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|6
|-5
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|6
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|5
|-8
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|2
|-5
Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları
|06.11.0020
|Gaziantep FK
|3-1
|Beşiktaş
|07.11.0020
|Kasımpaşa
|2-2
|Antalyaspor
|07.11.0020
|Fenerbahçe
|0-2
|Konyaspor
|07.11.0020
|BB Erzurumspor
|1-1
|Göztepe
|07.11.0020
|Alanyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|08.11.0020
|MKE Ankaragücü
|2-2
|Fatih Karagümrük
|08.11.0020
|Sivasspor
|1-2
|Galatasaray
|08.11.0020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Denizlispor
|08.11.0020
|Başakşehir FK
|2-1
|Gençlerbirliği
|08.11.0020
|Kayserispor
|0-1
|Hatayspor