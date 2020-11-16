2020-2021 Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Gölcükspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çarşambaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucuSarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu2020-2021 Kahta 02 Spor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve Diyarbekir Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Diyarbekir Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Fatsa Belediyespor - Diyarbekir Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Fatsa Belediyespor - Diyarbekir Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Fatsa İlçe Stadı - Ordu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Şeref Taştan(hakem), Kerem İlitangil(1. Yardımcı Hakem), Kadir Akıllı(2. Yardımcı Hakem), Feyyaz Arıcı(dördüncü Hakem)

FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 3. Gökhan Açıkgöz, 4. Enver Yıldız, 5. Rıdvan Sönmez, 10. İsmail Bulut, 11. Mehmet Seçme, 17. Fatih Arat, 23. Emre Usta, 47. Muhammed Burak Çelik, 88. Rıdvan Sağlam, 99. Bilal Can İner

Yedekler
75. Kadir Balcı, 6. Emrah Günaydın, 7. Haci Şükrü Çiçek, 14. Doğukan Bulut, 21. Kemal Bolat, 77. Sinan Yazıcı, 92. Tevfik Doğukan Pala

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 19. Reşo Akın, 94. Mustafa Emre Can, 22. İbrahim Has, 53. Maksut Birben, 30. Onur Okan, 93. Ömer Faruk Ermeç, 67. Murathan Buruş, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 4. Bilal Özhan, 9. Muhammed Turantaylak, 6. Enes Keskin, 10. Alpay Cin, 37. Fatih Cin, 20. Mustafa Pınar

Teknik Sorumlu
Şenol Demir

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor9711113228
21928 Bucaspor96121881910
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Edirnespor95131512163
5Belediye Derincespor9351107143
6Fatsa Belediyespor942398141
7Artvin Hopaspor9414141613-2
8Çankaya FK840488120
9Yeşilyurt Belediyespor8323108112
10Ofspor73221211111
11Nevşehir Belediyespor93247911-2
12Kızılcabölükspor923411129-1
13Payasspor923410119-1
14Antalya Kemerspor91358146-6
151877 Alemdağspor91358176-9
16Manisaspor90365153-10

Fikstür

15.11.2020Antalya Kemerspor2-2Payasspor
15.11.2020Yeşilyurt Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
15.11.2020Nevşehir Belediyespor2-11928 Bucaspor
15.11.2020Kızılcabölükspor1-1Manisaspor
15.11.2020Kemerspor 20030-1Payasspor
15.11.2020Artvin Hopaspor4-31877 Alemdağspor
15.11.2020Çankaya FK0-1Belediye Derincespor
15.11.2020Edirnespor3-1Ofspor
15.11.2020Fatsa Belediyespor0-0Diyarbekirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT