2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve Diyarbekir Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Diyarbekir Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Fatsa Belediyespor - Diyarbekir Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor - Diyarbekir Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Fatsa İlçe Stadı - Ordu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Şeref Taştan(hakem), Kerem İlitangil(1. Yardımcı Hakem), Kadir Akıllı(2. Yardımcı Hakem), Feyyaz Arıcı(dördüncü Hakem)

Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 3. Gökhan Açıkgöz, 4. Enver Yıldız, 5. Rıdvan Sönmez, 10. İsmail Bulut, 11. Mehmet Seçme, 17. Fatih Arat, 23. Emre Usta, 47. Muhammed Burak Çelik, 88. Rıdvan Sağlam, 99. Bilal Can İner



Yedekler

75. Kadir Balcı, 6. Emrah Günaydın, 7. Haci Şükrü Çiçek, 14. Doğukan Bulut, 21. Kemal Bolat, 77. Sinan Yazıcı, 92. Tevfik Doğukan Pala



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 19. Reşo Akın, 94. Mustafa Emre Can, 22. İbrahim Has, 53. Maksut Birben, 30. Onur Okan, 93. Ömer Faruk Ermeç, 67. Murathan Buruş, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 4. Bilal Özhan, 9. Muhammed Turantaylak, 6. Enes Keskin, 10. Alpay Cin, 37. Fatih Cin, 20. Mustafa Pınar



Teknik Sorumlu

Şenol Demir



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 9 7 1 1 11 3 22 8 2 1928 Bucaspor 9 6 1 2 18 8 19 10 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Edirnespor 9 5 1 3 15 12 16 3 5 Belediye Derincespor 9 3 5 1 10 7 14 3 6 Fatsa Belediyespor 9 4 2 3 9 8 14 1 7 Artvin Hopaspor 9 4 1 4 14 16 13 -2 8 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 9 Yeşilyurt Belediyespor 8 3 2 3 10 8 11 2 10 Ofspor 7 3 2 2 12 11 11 1 11 Nevşehir Belediyespor 9 3 2 4 7 9 11 -2 12 Kızılcabölükspor 9 2 3 4 11 12 9 -1 13 Payasspor 9 2 3 4 10 11 9 -1 14 Antalya Kemerspor 9 1 3 5 8 14 6 -6 15 1877 Alemdağspor 9 1 3 5 8 17 6 -9 16 Manisaspor 9 0 3 6 5 15 3 -10

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