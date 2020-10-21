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2020-2021 Fatsa Belediyespor 1 - 0 Payasspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Payasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fatsa Belediyespor 1 - 0 Payasspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Payasspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve Payasspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Payasspor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Fatsa Belediyespor - Payasspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Fatsa İlçe Stadı - Ordu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Demirkıran(hakem), Azad İlhan(1. Yardımcı Hakem), Faruk Yağlı(2. Yardımcı Hakem), Umut Kılıç(dördüncü Hakem)

FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 11. Mehmet Seçme, 92. Tevfik Doğukan Pala, 77. Sinan Yazıcı, 23. Emre Usta, 88. Rıdvan Sağlam, 7. Haci Şükrü Çiçek, 21. Kemal Bolat, 17. Fatih Arat

Yedekler
75. Kadir Balcı, 14. Doğukan Bulut, 5. Rıdvan Sönmez, 8. Onur Hafızoğlu, 6. Emrah Günaydın, 28. Cevatcan Ekinci, 20. Furkan Tokbaş

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

Goller
Haci Şükrü Çiçek,48.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Tevfik Doğukan Pala 48.dk, Sarı Kart Rıdvan Sağlam 79.dk

Oyundan Çıkanlar
Haci Şükrü Çiçek 75.dk, Mehmet Seçme 89.dk, Emre Usta 75.dk, Sinan Yazıcı 63.dk, Kemal Bolat 63.dk

Oyuna Girenler
Cevatcan Ekinci 75.dk, Rıdvan Sönmez 89.dk, Doğukan Bulut 75.dk, Onur Hafızoğlu 63.dk, Emrah Günaydın 63.dk

PAYASSPORPayasspor

Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 4. Doğukan Ateş, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 17. Yasin Çakaloğlu, 41. Mert Yavuz, 59. Vedat Saygı, 61. Tevfik Şanver, 70. Hamza Türkmen

Yedekler
28. Erkan Anapa, 5. Süleyman Ergün, 14. Hakkı Yıldız, 19. Ercan Dişkaya, 23. Oğuzhan Kuş, 52. Altan Kılıç, 77. Samed Aytekin

Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mert Yavuz 85.dk, Sarı Kart Doğukan Ateş 72.dk, Sarı Kart Hakkı Yıldız 68.dk

Oyundan Çıkanlar
Mert Yavuz 88.dk, Tevfik Şanver 88.dk, Yasin Çakaloğlu 46.dk, Hamza Türkmen 60.dk

Oyuna Girenler
Altan Kılıç 88.dk, Ercan Dişkaya 88.dk, Samed Aytekin 46.dk, Hakkı Yıldız 60.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor5401124128
2Diyarbekirspor540172125
3Fatsa Belediyespor540173124
4Çankaya FK540185123
5Arnavutköy Belediye532063113
6Belediye Derincespor52217582
7Ofspor52218781
8Yeşilyurt Belediyespor52128672
9Kızılcabölükspor52128771
10Artvin Hopaspor5212677-1
11Edirnespor5203686-2
12Payasspor5113364-3
13Nevşehir Belediyespor5104483-4
141877 Alemdağspor5023282-6
15Kemerspor 200350145101-5
16Manisaspor50143111-8

Fikstür

17.10.20201928 Bucaspor6-1Manisaspor
17.10.2020Fatsa Belediyespor1-0Payasspor
18.10.20201877 Alemdağspor0-1Arnavutköy Belediye
18.10.2020Yeşilyurt Belediyespor3-2Kemerspor 2003
18.10.2020Nevşehir Belediyespor0-1Diyarbekirspor
18.10.2020Kızılcabölükspor2-2Ofspor
18.10.2020Çankaya FK1-0Edirnespor
18.10.2020Artvin Hopaspor2-2Belediye Derincespor


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