2020-2021 Fatsa Belediyespor 1 - 0 Payasspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Payasspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve Payasspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Payasspor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Fatsa Belediyespor - Payasspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Fatsa İlçe Stadı - Ordu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Demirkıran(hakem), Azad İlhan(1. Yardımcı Hakem), Faruk Yağlı(2. Yardımcı Hakem), Umut Kılıç(dördüncü Hakem)

Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 11. Mehmet Seçme, 92. Tevfik Doğukan Pala, 77. Sinan Yazıcı, 23. Emre Usta, 88. Rıdvan Sağlam, 7. Haci Şükrü Çiçek, 21. Kemal Bolat, 17. Fatih Arat



Yedekler

75. Kadir Balcı, 14. Doğukan Bulut, 5. Rıdvan Sönmez, 8. Onur Hafızoğlu, 6. Emrah Günaydın, 28. Cevatcan Ekinci, 20. Furkan Tokbaş



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl



Goller

Haci Şükrü Çiçek,48.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Tevfik Doğukan Pala 48.dk, Sarı Kart Rıdvan Sağlam 79.dk



Oyundan Çıkanlar

Haci Şükrü Çiçek 75.dk, Mehmet Seçme 89.dk, Emre Usta 75.dk, Sinan Yazıcı 63.dk, Kemal Bolat 63.dk



Oyuna Girenler

Cevatcan Ekinci 75.dk, Rıdvan Sönmez 89.dk, Doğukan Bulut 75.dk, Onur Hafızoğlu 63.dk, Emrah Günaydın 63.dk

Payasspor

Payasspor İlk 11

1. Suphi Dağ, 4. Doğukan Ateş, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 17. Yasin Çakaloğlu, 41. Mert Yavuz, 59. Vedat Saygı, 61. Tevfik Şanver, 70. Hamza Türkmen



Yedekler

28. Erkan Anapa, 5. Süleyman Ergün, 14. Hakkı Yıldız, 19. Ercan Dişkaya, 23. Oğuzhan Kuş, 52. Altan Kılıç, 77. Samed Aytekin



Teknik Sorumlu

Mehmet Seçkin



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Mert Yavuz 85.dk, Sarı Kart Doğukan Ateş 72.dk, Sarı Kart Hakkı Yıldız 68.dk



Oyundan Çıkanlar

Mert Yavuz 88.dk, Tevfik Şanver 88.dk, Yasin Çakaloğlu 46.dk, Hamza Türkmen 60.dk



Oyuna Girenler

Altan Kılıç 88.dk, Ercan Dişkaya 88.dk, Samed Aytekin 46.dk, Hakkı Yıldız 60.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 5 4 0 1 12 4 12 8 2 Diyarbekirspor 5 4 0 1 7 2 12 5 3 Fatsa Belediyespor 5 4 0 1 7 3 12 4 4 Çankaya FK 5 4 0 1 8 5 12 3 5 Arnavutköy Belediye 5 3 2 0 6 3 11 3 6 Belediye Derincespor 5 2 2 1 7 5 8 2 7 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 9 Kızılcabölükspor 5 2 1 2 8 7 7 1 10 Artvin Hopaspor 5 2 1 2 6 7 7 -1 11 Edirnespor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Payasspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Nevşehir Belediyespor 5 1 0 4 4 8 3 -4 14 1877 Alemdağspor 5 0 2 3 2 8 2 -6 15 Kemerspor 2003 5 0 1 4 5 10 1 -5 16 Manisaspor 5 0 1 4 3 11 1 -8

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