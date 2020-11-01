2020-2021 Galatasaray, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Galatasaray ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 7. hafta maçında Galatasaray sahasında Mke Ankaragücü ile 31.10.2020 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Galatasaray, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
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Galatasaray, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|Galatasaray
|Mke Ankaragücü
|1
|0
Galatasaray, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ali Şansalan(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Özgüç Türkalp(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 90. Mbaye Dıagne
Yedekler
99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 66. Arda Turan, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Sofıane Feghoulı
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mke Ankaragücü İlk 11
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 89. Atila Turan, 4. Erdi Dikmen, 2. Mıchal Pazdan, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 77. Emre Güral, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 11. Saba Lobjanıdze, 22. Torgeır Borven
Yedekler
99. Furkan Bekleviç, 80. Anıl Dikmen, 61. Yusuf Eren Göktaş, 35. Danıel Lukasık, 42. Idrız Voca, 21. Berke Gürbüz, 10. Orkan Çınar, 7. Luka Adzıc, 26. Mücahit Can Akçay, 66. Mert Topuz
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 7. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|16
|13
|2
|Fenerbahçe
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|14
|5
|3
|Galatasaray
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|13
|4
|4
|Fatih Karagümrük
|7
|3
|2
|2
|14
|8
|11
|6
|5
|Kasımpaşa
|7
|3
|2
|2
|8
|6
|11
|2
|6
|Çaykur Rizespor
|6
|2
|2
|2
|9
|8
|8
|1
|7
|Gaziantep FK
|7
|1
|5
|1
|9
|10
|8
|-1
|8
|Antalyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|8
|-2
|9
|Yeni Malatyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|9
|8
|-3
|10
|Göztepe
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|7
|3
|11
|Başakşehir FK
|6
|2
|1
|3
|7
|7
|7
|0
|12
|Beşiktaş
|5
|2
|1
|2
|8
|9
|7
|-1
|13
|Sivasspor
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|7
|-1
|14
|BB Erzurumspor
|6
|2
|1
|3
|8
|11
|7
|-3
|15
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|16
|Konyaspor
|5
|1
|3
|1
|5
|3
|6
|2
|17
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|6
|-4
|18
|Gençlerbirliği
|6
|1
|2
|3
|4
|7
|5
|-3
|19
|Trabzonspor
|7
|1
|2
|4
|9
|14
|5
|-5
|20
|Denizlispor
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|5
|-5
|21
|MKE Ankaragücü
|5
|0
|1
|4
|4
|9
|1
|-5
Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları
|30.10.2020
|Fatih Karagümrük
|5-1
|BB Erzurumspor
|30.10.2020
|Trabzonspor
|3-4
|Kasımpaşa
|31.10.2020
|Gençlerbirliği
|1-1
|Gaziantep FK
|31.10.2020
|Galatasaray
|1-0
|MKE Ankaragücü
|31.10.2020
|Göztepe
|P-P
|Alanyaspor
|01.11.2020
|Beşiktaş
|Yeni Malatyaspor
|01.11.2020
|Çaykur Rizespor
|Kayserispor
|01.11.2020
|Konyaspor
|Başakşehir FK
|02.11.2020
|Hatayspor
|Sivasspor
|02.11.2020
|Antalyaspor
|Fenerbahçe