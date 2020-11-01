İstanbul’da evinde çıkan patlama sonucu hayatını kaybettiEski Başbakan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandıSeda Dinçer kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Kurtarıldı mı?Enkazdan 4 kişilik ailenin cansız bedenini çıkarırken göz yaşlarını durduramadıMasterchef'te elenen isim yine ifşa oldu! Masterchef'te kim elendi?Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı CANLI İZLEÇaykur Rizespor - Kayserispor maçı CANLI İZLECumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdiYaşlı adamın cesedi başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu!2020-2021 Galatasaray, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Galatasaray, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Galatasaray, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Galatasaray, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Galatasaray ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 7. hafta maçında Galatasaray sahasında Mke Ankaragücü ile 31.10.2020 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Galatasaray, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Galatasaray, Mke Ankaragücü maç sonucu:

GALATASARAY MKE ANKARAGÜCÜ
Galatasaray Mke Ankaragücü
1 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Şansalan(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Özgüç Türkalp(avar)

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 66. Arda Turan, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 89. Atila Turan, 4. Erdi Dikmen, 2. Mıchal Pazdan, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 77. Emre Güral, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 11. Saba Lobjanıdze, 22. Torgeır Borven

Yedekler

99. Furkan Bekleviç, 80. Anıl Dikmen, 61. Yusuf Eren Göktaş, 35. Danıel Lukasık, 42. Idrız Voca, 21. Berke Gürbüz, 10. Orkan Çınar, 7. Luka Adzıc, 26. Mücahit Can Akçay, 66. Mert Topuz

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 7. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor65101521613
2Fenerbahçe6420105145
3Galatasaray741295134
4Fatih Karagümrük7322148116
5Kasımpaşa732286112
6Çaykur Rizespor62229881
7Gaziantep FK71519108-1
8Antalyaspor6222688-2
9Yeni Malatyaspor6222698-3
10Göztepe614110773
11Başakşehir FK62137770
12Beşiktaş5212897-1
13Sivasspor5212567-1
14BB Erzurumspor62138117-3
15Hatayspor4211367-3
16Konyaspor51315362
17Kayserispor5203486-4
18Gençlerbirliği6123475-3
19Trabzonspor71249145-5
20Denizlispor61235105-5
21MKE Ankaragücü5014491-5

Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları

30.10.2020Fatih Karagümrük5-1BB Erzurumspor
30.10.2020Trabzonspor3-4Kasımpaşa
31.10.2020Gençlerbirliği1-1Gaziantep FK
31.10.2020Galatasaray1-0MKE Ankaragücü
31.10.2020GöztepeP-PAlanyaspor
01.11.2020Beşiktaş Yeni Malatyaspor
01.11.2020Çaykur Rizespor Kayserispor
01.11.2020Konyaspor Başakşehir FK
02.11.2020Hatayspor Sivasspor
02.11.2020Antalyaspor Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT