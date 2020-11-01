2020-2021 Galatasaray, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Galatasaray ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 7. hafta maçında Galatasaray sahasında Mke Ankaragücü ile 31.10.2020 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Galatasaray, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Galatasaray, Mke Ankaragücü maç sonucu: Galatasaray Mke Ankaragücü 1 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Galatasaray, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Şansalan(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Özgüç Türkalp(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 66. Arda Turan, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 89. Atila Turan, 4. Erdi Dikmen, 2. Mıchal Pazdan, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 77. Emre Güral, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 11. Saba Lobjanıdze, 22. Torgeır Borven

Yedekler

99. Furkan Bekleviç, 80. Anıl Dikmen, 61. Yusuf Eren Göktaş, 35. Danıel Lukasık, 42. Idrız Voca, 21. Berke Gürbüz, 10. Orkan Çınar, 7. Luka Adzıc, 26. Mücahit Can Akçay, 66. Mert Topuz

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 7. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 16 13 2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 14 5 3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 13 4 4 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11 6 5 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 11 2 6 Çaykur Rizespor 6 2 2 2 9 8 8 1 7 Gaziantep FK 7 1 5 1 9 10 8 -1 8 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 9 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3 10 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 11 Başakşehir FK 6 2 1 3 7 7 7 0 12 Beşiktaş 5 2 1 2 8 9 7 -1 13 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 7 -1 14 BB Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 7 -3 15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 16 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 6 2 17 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 18 Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 5 -3 19 Trabzonspor 7 1 2 4 9 14 5 -5 20 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 5 -5 21 MKE Ankaragücü 5 0 1 4 4 9 1 -5

Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları