2020-2021 Gaziantep, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Gaziantep, Trabzonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Gaziantep, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gaziantep ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 4. hafta maçında Gaziantep sahasında Trabzonspor ile 02.10.2020 20:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Gaziantep, Trabzonspor maç sonucu:
|Gaziantep
|Trabzonspor
|1
|1
Gaziantep, Trabzonspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu - Gaziantep
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.10.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Fırat Aydınus(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Mustafa Kürşad Filiz(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 7. Kenan Özer, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 20. Zvonımır Kozulj, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
Alexandru Iulıan Maxım,90+3.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Oğuz Ceylan 45+3.dk, Sarı Kart Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 62.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 50.dk, Sarı Kart Zvonımır Kozulj 68.dk
Oyundan Çıkanlar
Güray Vural 65.dk, Muhammet Demir 10.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 65.dk, Alın Dorınel Toşca 84.dk
Oyuna Girenler
Kenan Özer 65.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 10.dk, Zvonımır Kozulj 65.dk, Enver Cenk Şahin 84.dk
Trabzonspor İlk 11
16. Erce Kardeşler, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 4. Hüseyin Türkmen, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 18. Caleb Ansah Ekuban, 79. Benık Tunanı Afobe, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra
Yedekler
13. Arda Akbulut, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 28. Salih Kavrazlı, 99. Serkan Asan, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 45. Bilal Başacıkoğlu, 17. Foussenı Dıabate
Teknik Sorumlu
Edward John Ikem Newton
Goller
Gaston Matıas Campı,64.dk (h)
Kartlar
Çift Sarı Kart Flavıo Medeıros Da Sılva 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Joao Pedro Da Sılva Pereıra 81.dk, Anthony Nnaduzor Nwakaeme 74.dk, Caleb Ansah Ekuban 74.dk, Edgar Mıguel Ie 27.dk
Oyuna Girenler
Serkan Asan 81.dk, Bilal Başacıkoğlu 74.dk, Foussenı Dıabate 74.dk, Gaston Matıas Campı 27.dk
Süper Lig 4. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|3
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|4
|Antalyaspor
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|7
|3
|5
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|6
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2
|7
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|6
|-2
|8
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|5
|4
|9
|Fenerbahçe
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|5
|1
|10
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|5
|0
|11
|Konyaspor
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|3
|12
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|4
|-1
|13
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|14
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|15
|Gaziantep FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|3
|-2
|16
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|-2
|17
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|18
|Çaykur Rizespor
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|1
|-3
|19
|Yeni Malatyaspor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|-5
|20
|Denizlispor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|-5
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları
|02.10.2020
|Gaziantep FK
|1-1
|Trabzonspor
|02.10.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Kayserispor
|03.10.2020
|Fenerbahçe
|Fatih Karagümrük
|03.10.2020
|BB Erzurumspor
|Çaykur Rizespor
|03.10.2020
|Başakşehir FK
|Göztepe
|03.10.2020
|Yeni Malatyaspor
|Antalyaspor
|04.10.2020
|Beşiktaş
|Gençlerbirliği
|04.10.2020
|Denizlispor
|Konyaspor
|04.10.2020
|Alanyaspor
|Hatayspor
|04.10.2020
|Kasımpaşa
|Galatasaray