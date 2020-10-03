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2020-2021 Gaziantep, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Gaziantep, Trabzonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gaziantep, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Gaziantep, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gaziantep ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Gaziantep sahasında Trabzonspor ile 02.10.2020 20:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gaziantep, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gaziantep, Trabzonspor maç sonucu:

GAZİANTEP TRABZONSPOR
Gaziantep Trabzonspor
1 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Gaziantep, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Fırat Aydınus(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Mustafa Kürşad Filiz(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 7. Kenan Özer, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 20. Zvonımır Kozulj, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Alexandru Iulıan Maxım,90+3.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Oğuz Ceylan 45+3.dk, Sarı Kart Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 62.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 50.dk, Sarı Kart Zvonımır Kozulj 68.dk

Oyundan Çıkanlar

Güray Vural 65.dk, Muhammet Demir 10.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 65.dk, Alın Dorınel Toşca 84.dk

Oyuna Girenler

Kenan Özer 65.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 10.dk, Zvonımır Kozulj 65.dk, Enver Cenk Şahin 84.dk

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

16. Erce Kardeşler, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 4. Hüseyin Türkmen, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 18. Caleb Ansah Ekuban, 79. Benık Tunanı Afobe, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra

Yedekler

13. Arda Akbulut, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 28. Salih Kavrazlı, 99. Serkan Asan, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 45. Bilal Başacıkoğlu, 17. Foussenı Dıabate

Teknik Sorumlu

Edward John Ikem Newton

Goller

Gaston Matıas Campı,64.dk (h)

Kartlar

Çift Sarı Kart Flavıo Medeıros Da Sılva 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Joao Pedro Da Sılva Pereıra 81.dk, Anthony Nnaduzor Nwakaeme 74.dk, Caleb Ansah Ekuban 74.dk, Edgar Mıguel Ie 27.dk

Oyuna Girenler

Serkan Asan 81.dk, Bilal Başacıkoğlu 74.dk, Foussenı Dıabate 74.dk, Gaston Matıas Campı 27.dk

Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Alanyaspor32105174
3Galatasaray32105174
4Antalyaspor32104173
5Hatayspor32103073
6BB Erzurumspor32016462
7Kayserispor4202356-2
8Göztepe31208454
9Fenerbahçe31202151
10Trabzonspor41215550
11Konyaspor21104143
12Beşiktaş3111564-1
13Sivasspor3111234-1
14Kasımpaşa31022230
15Gaziantep FK4031683-2
16MKE Ankaragücü3012131-2
17Gençlerbirliği2011021-2
18Çaykur Rizespor3012251-3
19Yeni Malatyaspor3012271-5
20Denizlispor3012161-5
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları

02.10.2020Gaziantep FK1-1Trabzonspor
02.10.2020MKE Ankaragücü0-1Kayserispor
03.10.2020Fenerbahçe Fatih Karagümrük
03.10.2020BB Erzurumspor Çaykur Rizespor
03.10.2020Başakşehir FK Göztepe
03.10.2020Yeni Malatyaspor Antalyaspor
04.10.2020Beşiktaş Gençlerbirliği
04.10.2020Denizlispor Konyaspor
04.10.2020Alanyaspor Hatayspor
04.10.2020Kasımpaşa Galatasaray


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