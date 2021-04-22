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2020-2021 Gölcükspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Gölcükspor, Cizre Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Gölcükspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Gölcükspor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gölcükspor ve Cizre Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  32. hafta maçında Gölcükspor sahasında Cizre Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Gölcükspor - Cizre Spor maçının skoru ne oldu?

Gölcükspor, Cizre Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Gölcükspor Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Gölcükspor Cizre Spor Maçının Hakemleri
Sezer Yalçın(hakem), Şenol Bektaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Talha Karakuş(dördüncü Hakem)

GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
95. Gürkan Arıkan, 22. Ali Mert Işık, 77. Berkan Durdu, 66. Bilal Yener Arıca, 39. Furkan Yiğit, 3. Kadir Öge, 29. Sefa Tunç, 8. Furkan Özyapı, 55. Selçuk Çalışır, 2. Miran Avcı, 11. Ferhat Aras

Yedekler
16. Gökhan Yenigün, 88. Fatih Adıgüzel, 59. Tunahan Köse, 70. Emirhan Atilla, 71. Coşkun Güner, 72. Abdurrahman Üce, 17. Barış Şen

Teknik Sorumlu


Goller
Bilal Yener Arıca,89.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Kadir Öge 15.dk, Sarı Kart Furkan Yiğit 28.dk, Sarı Kart Ali Mert Işık 67.dk, Sarı Kart Miran Avcı 90+4.dk, Sarı Kart Furkan Özyapı 20.dk

Oyundan Çıkanlar
Kadir Öge 70.dk, Furkan Yiğit 70.dk, Ferhat Aras 82.dk, Bilal Yener Arıca 90.dk

Oyuna Girenler
Barış Şen 70.dk, Coşkun Güner 70.dk, Abdurrahman Üce 82.dk, Emirhan Atilla 90.dk

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
59. Alp Arda, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 77. Serhat Bütün, 22. Kağan Kayalı, 24. Burak Koçer, 26. Furkan Özdemir, 30. Emre İşçiler, 33. Emrah Çalışlar, 95. Burak Yılmaz

Yedekler
1. Murat Günal, 6. Emre Şahin, 37. Ahmet Güney, 53. Alperen Ayvaz, 70. Ahmet Demir, 14. Hasan Üstübücü, 99. Hüseyin Arabacıoğlu

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

Goller
Burak Koçer,86.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emre İşçiler 5.dk, Sarı Kart Burak Koçer 86.dk, Kırmızı Kart Alp Arda 90+4.dk, Kırmızı Kart Furkan Özdemir 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre İşçiler 63.dk, Özgür Kedikli 90.dk, Emrah Çalışlar 90+4.dk, Burak Yılmaz 63.dk, Serhat Bütün 90.dk

Oyuna Girenler
Hasan Üstübücü 63.dk, Hüseyin Arabacıoğlu 90.dk, Murat Günal 90+4.dk, Ahmet Güney 63.dk, Ahmet Demir 90.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor30199260276633
2Esenler Erokspor30187556236133
3İçel İdmanyurdu Spor30149739245115
4Çatalcaspor30121083329464
5Isparta 32 Spor301281045344411
6Çarşambaspor301111837274410
7Şile Yıldızspor3111911373842-1
8Karşıyaka3011712343840-4
9Erbaaspor3011613283139-3
10Batman Petrolspor309129232639-3
11Osmaniyespor FK30118113230412
12Elazığ Karakoçan FK308139313437-3
13Altındağspor3091011283237-4
14Cizrespor3061212265130-25
15Arhavispor306915204227-22
16Gölcükspor307518223926-17
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

18.04.2021Elazığ Belediyespor Yalovaspor
18.04.2021Erokspor Çatalcaspor
21.04.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Yalovaspor
21.04.2021Altındağspor4-2Karşıyaka
21.04.2021Osmaniyespor FK1-1Somaspor
21.04.2021Erbaaspor0-0Çarşambaspor
21.04.2021Esenler Erokspor3-1Çatalcaspor
21.04.2021Gölcükspor1-1Cizrespor
21.04.2021Isparta 32 Spor4-0Arhavispor
21.04.2021Şile Yıldızspor0-1Batman Petrolspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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