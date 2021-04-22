2020-2021 Gölcükspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Gölcükspor, Cizre Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Gölcükspor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gölcükspor ve Cizre Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Gölcükspor sahasında Cizre Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Gölcükspor - Cizre Spor maçının skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Gölcükspor Cizre Spor Maçının Hakemleri
Sezer Yalçın(hakem), Şenol Bektaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Talha Karakuş(dördüncü Hakem)
Gölcükspor İlk 11
95. Gürkan Arıkan, 22. Ali Mert Işık, 77. Berkan Durdu, 66. Bilal Yener Arıca, 39. Furkan Yiğit, 3. Kadir Öge, 29. Sefa Tunç, 8. Furkan Özyapı, 55. Selçuk Çalışır, 2. Miran Avcı, 11. Ferhat Aras
Yedekler
16. Gökhan Yenigün, 88. Fatih Adıgüzel, 59. Tunahan Köse, 70. Emirhan Atilla, 71. Coşkun Güner, 72. Abdurrahman Üce, 17. Barış Şen
Teknik Sorumlu
Goller
Bilal Yener Arıca,89.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Kadir Öge 15.dk, Sarı Kart Furkan Yiğit 28.dk, Sarı Kart Ali Mert Işık 67.dk, Sarı Kart Miran Avcı 90+4.dk, Sarı Kart Furkan Özyapı 20.dk
Oyundan Çıkanlar
Kadir Öge 70.dk, Furkan Yiğit 70.dk, Ferhat Aras 82.dk, Bilal Yener Arıca 90.dk
Oyuna Girenler
Barış Şen 70.dk, Coşkun Güner 70.dk, Abdurrahman Üce 82.dk, Emirhan Atilla 90.dk
Cizre Spor İlk 11
59. Alp Arda, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 77. Serhat Bütün, 22. Kağan Kayalı, 24. Burak Koçer, 26. Furkan Özdemir, 30. Emre İşçiler, 33. Emrah Çalışlar, 95. Burak Yılmaz
Yedekler
1. Murat Günal, 6. Emre Şahin, 37. Ahmet Güney, 53. Alperen Ayvaz, 70. Ahmet Demir, 14. Hasan Üstübücü, 99. Hüseyin Arabacıoğlu
Teknik Sorumlu
İbrahim Baş
Goller
Burak Koçer,86.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emre İşçiler 5.dk, Sarı Kart Burak Koçer 86.dk, Kırmızı Kart Alp Arda 90+4.dk, Kırmızı Kart Furkan Özdemir 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre İşçiler 63.dk, Özgür Kedikli 90.dk, Emrah Çalışlar 90+4.dk, Burak Yılmaz 63.dk, Serhat Bütün 90.dk
Oyuna Girenler
Hasan Üstübücü 63.dk, Hüseyin Arabacıoğlu 90.dk, Murat Günal 90+4.dk, Ahmet Güney 63.dk, Ahmet Demir 90.dk
Puan Durumu
|Takım
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|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|30
|19
|9
|2
|60
|27
|66
|33
|2
|Esenler Erokspor
|30
|18
|7
|5
|56
|23
|61
|33
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|30
|14
|9
|7
|39
|24
|51
|15
|4
|Çatalcaspor
|30
|12
|10
|8
|33
|29
|46
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|30
|12
|8
|10
|45
|34
|44
|11
|6
|Çarşambaspor
|30
|11
|11
|8
|37
|27
|44
|10
|7
|Şile Yıldızspor
|31
|11
|9
|11
|37
|38
|42
|-1
|8
|Karşıyaka
|30
|11
|7
|12
|34
|38
|40
|-4
|9
|Erbaaspor
|30
|11
|6
|13
|28
|31
|39
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|30
|9
|12
|9
|23
|26
|39
|-3
|11
|Osmaniyespor FK
|30
|11
|8
|11
|32
|30
|41
|2
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|30
|8
|13
|9
|31
|34
|37
|-3
|13
|Altındağspor
|30
|9
|10
|11
|28
|32
|37
|-4
|14
|Cizrespor
|30
|6
|12
|12
|26
|51
|30
|-25
|15
|Arhavispor
|30
|6
|9
|15
|20
|42
|27
|-22
|16
|Gölcükspor
|30
|7
|5
|18
|22
|39
|26
|-17
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|18.04.2021
|Elazığ Belediyespor
|Yalovaspor
|18.04.2021
|Erokspor
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Yalovaspor
|21.04.2021
|Altındağspor
|4-2
|Karşıyaka
|21.04.2021
|Osmaniyespor FK
|1-1
|Somaspor
|21.04.2021
|Erbaaspor
|0-0
|Çarşambaspor
|21.04.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Gölcükspor
|1-1
|Cizrespor
|21.04.2021
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Arhavispor
|21.04.2021
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Batman Petrolspor