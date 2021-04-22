2020-2021 Gölcükspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Gölcükspor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gölcükspor ve Cizre Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Gölcükspor sahasında Cizre Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Gölcükspor - Cizre Spor maçının skoru ne oldu? Gölcükspor, Cizre Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gölcükspor Cizre Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Gölcükspor Cizre Spor Maçının Hakemleri

Sezer Yalçın(hakem), Şenol Bektaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Talha Karakuş(dördüncü Hakem)

Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

95. Gürkan Arıkan, 22. Ali Mert Işık, 77. Berkan Durdu, 66. Bilal Yener Arıca, 39. Furkan Yiğit, 3. Kadir Öge, 29. Sefa Tunç, 8. Furkan Özyapı, 55. Selçuk Çalışır, 2. Miran Avcı, 11. Ferhat Aras



Yedekler

16. Gökhan Yenigün, 88. Fatih Adıgüzel, 59. Tunahan Köse, 70. Emirhan Atilla, 71. Coşkun Güner, 72. Abdurrahman Üce, 17. Barış Şen



Teknik Sorumlu





Goller

Bilal Yener Arıca,89.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Kadir Öge 15.dk, Sarı Kart Furkan Yiğit 28.dk, Sarı Kart Ali Mert Işık 67.dk, Sarı Kart Miran Avcı 90+4.dk, Sarı Kart Furkan Özyapı 20.dk



Oyundan Çıkanlar

Kadir Öge 70.dk, Furkan Yiğit 70.dk, Ferhat Aras 82.dk, Bilal Yener Arıca 90.dk



Oyuna Girenler

Barış Şen 70.dk, Coşkun Güner 70.dk, Abdurrahman Üce 82.dk, Emirhan Atilla 90.dk

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

59. Alp Arda, 5. Özgür Kedikli, 9. Hakan Doğan, 10. Ekrem Sütçü, 77. Serhat Bütün, 22. Kağan Kayalı, 24. Burak Koçer, 26. Furkan Özdemir, 30. Emre İşçiler, 33. Emrah Çalışlar, 95. Burak Yılmaz



Yedekler

1. Murat Günal, 6. Emre Şahin, 37. Ahmet Güney, 53. Alperen Ayvaz, 70. Ahmet Demir, 14. Hasan Üstübücü, 99. Hüseyin Arabacıoğlu



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş



Goller

Burak Koçer,86.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emre İşçiler 5.dk, Sarı Kart Burak Koçer 86.dk, Kırmızı Kart Alp Arda 90+4.dk, Kırmızı Kart Furkan Özdemir 90+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre İşçiler 63.dk, Özgür Kedikli 90.dk, Emrah Çalışlar 90+4.dk, Burak Yılmaz 63.dk, Serhat Bütün 90.dk



Oyuna Girenler

Hasan Üstübücü 63.dk, Hüseyin Arabacıoğlu 90.dk, Murat Günal 90+4.dk, Ahmet Güney 63.dk, Ahmet Demir 90.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 30 19 9 2 60 27 66 33 2 Esenler Erokspor 30 18 7 5 56 23 61 33 3 İçel İdmanyurdu Spor 30 14 9 7 39 24 51 15 4 Çatalcaspor 30 12 10 8 33 29 46 4 5 Isparta 32 Spor 30 12 8 10 45 34 44 11 6 Çarşambaspor 30 11 11 8 37 27 44 10 7 Şile Yıldızspor 31 11 9 11 37 38 42 -1 8 Karşıyaka 30 11 7 12 34 38 40 -4 9 Erbaaspor 30 11 6 13 28 31 39 -3 10 Batman Petrolspor 30 9 12 9 23 26 39 -3 11 Osmaniyespor FK 30 11 8 11 32 30 41 2 12 Elazığ Karakoçan FK 30 8 13 9 31 34 37 -3 13 Altındağspor 30 9 10 11 28 32 37 -4 14 Cizrespor 30 6 12 12 26 51 30 -25 15 Arhavispor 30 6 9 15 20 42 27 -22 16 Gölcükspor 30 7 5 18 22 39 26 -17 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

Fikstür