2020-2021 Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Atakaş Hatayspor ile 08.11.2020 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maç sonucu: Hes Kablo Kayserispor Atakaş Hatayspor 0 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Bayarslan(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Burak Pakkan(avar)

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 8. Hasan Hüseyin Acar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 5. Oğuzhan Çapar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 32. Karahan Yasir Subaşı, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 90. Strahıl Venkov Popov, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 16. Mesut Çaytemel, 28. Adama Traore, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 10. Selim Ilgaz, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 4. Soner Örnek, 55. Yusuf Abdioğlu, 2. Burak Can Çamoğlu, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 9. Aaron Salem Boupendza, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 11. Gökhan Karadeniz, 3. Alexandros Katranıs

Teknik Sorumlu

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 17 4 3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 13 4 4 Başakşehir FK 8 4 1 3 11 9 13 2 5 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 12 6 6 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 7 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 8 Gaziantep FK 8 2 5 1 12 11 11 1 9 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 10 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 11 -2 11 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 10 -2 12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 13 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 14 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 15 Sivasspor 6 2 2 2 6 7 8 -1 16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 7 1 2 4 5 9 5 -4 20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 5 -7 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları