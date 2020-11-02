2020-2021 İskenderun, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında İskenderun, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. İskenderun ve Yozgatspor 1959 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında İskenderun sahasında Yozgatspor 1959 ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki İskenderun - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı - Hatay



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Serhad Ürkmez(hakem), Efe Kurtuluş(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Ufuk Demircioğlu(dördüncü Hakem)

İskenderun

İskenderun İlk 11

23. Onur Muhammet Parlar, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 9. Uğur Uğur, 10. Buğra Temel, 12. Mutlu İlengöz, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 31. Murat Şimşek, 70. Burak Temir



Yedekler

1. Enes Akgün, 27. Yeldar Yamaç, 34. Engin Berk Nebioğlu, 49. Mert Özdestici, 55. Fadıl Kocaoğlu, 88. Ömer Turan, 97. Sefa Aktepe



Teknik Sorumlu

Taylan Temel



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11

25. Bilal Karataş, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 60. Kasım Ulus, 20. Metin İlhan, 81. Mehmet Fırat Demir, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 10. Selim Öztürk, 97. Fatih Emircan, 11. Ahmet Güney



Yedekler

38. Uğurcan Gülay, 66. Seyit Ali Altın, 78. Arif Bostancı, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 77. Alihan Öztürk, 79. Baran Berkay Karpuz, 22. Göksal Özkara



Teknik Sorumlu

Harun Dişlitaş



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 7 4 1 2 16 6 13 10 2 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 3 İskenderun FK 6 4 1 1 10 6 13 4 4 Kahta 02 Spor 7 3 2 2 8 5 11 3 5 Yomraspor 6 3 2 1 8 5 11 3 6 Çengelköyspor A.Ş. 7 3 2 2 9 8 11 1 7 Ceyhanspor 7 3 2 2 10 13 11 -3 8 Mardin Fosfat Spor 7 3 1 3 10 6 10 4 9 Belediye Kütahyaspor 6 2 2 2 10 7 8 3 10 Tekirdağspor 7 2 2 3 6 9 8 -3 11 Tokatspor 6 2 2 2 5 10 8 -5 12 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 13 Büyükçekmece Tepecikspor 6 1 3 2 4 6 6 -2 14 Darıca Gençlerbirliği 7 1 3 3 5 10 6 -5 15 Halide Edip Adıvar 6 1 2 3 5 8 5 -3 16 Yozgatspor 1959 FK 7 1 2 4 6 14 5 -8 17 Karaman Belediyespor 6 1 1 4 7 9 4 -2

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