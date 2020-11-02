2020-2021 İskenderun, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında İskenderun, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında İskenderun, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. İskenderun ve Yozgatspor 1959 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında İskenderun sahasında Yozgatspor 1959 ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki İskenderun - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Serhad Ürkmez(hakem), Efe Kurtuluş(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Ufuk Demircioğlu(dördüncü Hakem)
İskenderun İlk 11
23. Onur Muhammet Parlar, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 9. Uğur Uğur, 10. Buğra Temel, 12. Mutlu İlengöz, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 31. Murat Şimşek, 70. Burak Temir
Yedekler
1. Enes Akgün, 27. Yeldar Yamaç, 34. Engin Berk Nebioğlu, 49. Mert Özdestici, 55. Fadıl Kocaoğlu, 88. Ömer Turan, 97. Sefa Aktepe
Teknik Sorumlu
Taylan Temel
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 60. Kasım Ulus, 20. Metin İlhan, 81. Mehmet Fırat Demir, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 10. Selim Öztürk, 97. Fatih Emircan, 11. Ahmet Güney
Yedekler
38. Uğurcan Gülay, 66. Seyit Ali Altın, 78. Arif Bostancı, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 77. Alihan Öztürk, 79. Baran Berkay Karpuz, 22. Göksal Özkara
Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|7
|4
|1
|2
|16
|6
|13
|10
|2
|Fethiyespor
|7
|4
|1
|2
|10
|5
|13
|5
|3
|İskenderun FK
|6
|4
|1
|1
|10
|6
|13
|4
|4
|Kahta 02 Spor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|5
|Yomraspor
|6
|3
|2
|1
|8
|5
|11
|3
|6
|Çengelköyspor A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|11
|1
|7
|Ceyhanspor
|7
|3
|2
|2
|10
|13
|11
|-3
|8
|Mardin Fosfat Spor
|7
|3
|1
|3
|10
|6
|10
|4
|9
|Belediye Kütahyaspor
|6
|2
|2
|2
|10
|7
|8
|3
|10
|Tekirdağspor
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|8
|-3
|11
|Tokatspor
|6
|2
|2
|2
|5
|10
|8
|-5
|12
|Ağrı 1970 Spor
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|7
|-2
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|6
|-2
|14
|Darıca Gençlerbirliği
|7
|1
|3
|3
|5
|10
|6
|-5
|15
|Halide Edip Adıvar
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|5
|-3
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|7
|1
|2
|4
|6
|14
|5
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
Fikstür
|25.10.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Tekirdağspor
|25.10.2020
|Erzin Spor
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Kahta 02 Spor
|1-0
|Karaman Belediyespor
|01.11.2020
|Fethiyespor
|1-0
|Yomraspor
|01.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|01.11.2020
|Ceyhanspor
|0-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|01.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|3-0
|Darıca Gençlerbirliği
|01.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|4-1
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Tokatspor
|2-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|01.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-0
|Tekirdağspor