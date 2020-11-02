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2020-2021 İskenderun, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında İskenderun, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İskenderun, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında İskenderun, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. İskenderun ve Yozgatspor 1959 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  7. hafta maçında İskenderun sahasında Yozgatspor 1959 ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  İskenderun - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Serhad Ürkmez(hakem), Efe Kurtuluş(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Ufuk Demircioğlu(dördüncü Hakem)

İSKENDERUNİskenderun

İskenderun İlk 11
23. Onur Muhammet Parlar, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 9. Uğur Uğur, 10. Buğra Temel, 12. Mutlu İlengöz, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 31. Murat Şimşek, 70. Burak Temir

Yedekler
1. Enes Akgün, 27. Yeldar Yamaç, 34. Engin Berk Nebioğlu, 49. Mert Özdestici, 55. Fadıl Kocaoğlu, 88. Ömer Turan, 97. Sefa Aktepe

Teknik Sorumlu
Taylan Temel

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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YOZGATSPOR 1959Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 60. Kasım Ulus, 20. Metin İlhan, 81. Mehmet Fırat Demir, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 10. Selim Öztürk, 97. Fatih Emircan, 11. Ahmet Güney

Yedekler
38. Uğurcan Gülay, 66. Seyit Ali Altın, 78. Arif Bostancı, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 77. Alihan Öztürk, 79. Baran Berkay Karpuz, 22. Göksal Özkara

Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor74121661310
2Fethiyespor7412105135
3İskenderun FK6411106134
4Kahta 02 Spor732285113
5Yomraspor632185113
6Çengelköyspor A.Ş.732298111
7Ceyhanspor7322101311-3
8Mardin Fosfat Spor7313106104
9Belediye Kütahyaspor622210783
10Tekirdağspor7223698-3
11Tokatspor62225108-5
12Ağrı 1970 Spor5212467-2
13Büyükçekmece Tepecikspor6132466-2
14Darıca Gençlerbirliği71335106-5
15Halide Edip Adıvar6123585-3
16Yozgatspor 1959 FK71246145-8
17Karaman Belediyespor6114794-2

Fikstür

25.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Tekirdağspor
25.10.2020Erzin Spor Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Kahta 02 Spor1-0Karaman Belediyespor
01.11.2020Fethiyespor1-0Yomraspor
01.11.2020Halide Edip Adıvar1-2Nazilli Belediyespor
01.11.2020Ceyhanspor0-0Büyükçekmece Tepecikspor
01.11.2020Belediye Kütahyaspor3-0Darıca Gençlerbirliği
01.11.2020İskenderun Futbol Kulübü4-1Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Tokatspor2-1Çengelköyspor A.Ş.
01.11.2020Mardin Fosfat Spor1-0Tekirdağspor

 



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