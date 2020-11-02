2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 6. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 01.11.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Medipol Başakşehir 1 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Halil Umut Meler(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Bersan Duran(2. Yardımcı Hakem), Serkan Tokat(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Burak Pakkan(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 25. Alper Uludağ, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 11. Denı Mılosevıc, 17. Sokol Cikalleshi, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

Artem Kravets,69.dk (f), Marko Jevtovıc,45.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Alper Uludağ 21.dk, Sarı Kart Marko Jevtovıc 79.dk, Sarı Kart Guılherme Haubert Sıtya 7.dk

Oyundan Çıkanlar

Alper Uludağ 46.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 46.dk, Levan Shengelıa 46.dk

Oyuna Girenler

Samuel Emem Eduok 46.dk, Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 46.dk, Sokol Cikalleshi 46.dk

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 17. İrfan Can Kahveci, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 37. Martın Skrtel, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo

Yedekler

1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 29. Kerim Frei, 33. Uğur Uçar, 70. Mete Kaan Demir, 77. Emre Kaplan, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Danijel Aleksic,58.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Deniz Türüç 55.dk

Oyundan Çıkanlar

İrfan Can Kahveci 61.dk, Edın Vısca 85.dk, Deniz Türüç 85.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 14.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 85.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Topal 61.dk, Mete Kaan Demir 85.dk, Cemali Sertel 85.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 14.dk, Uğur Uçar 85.dk

Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 16 13 2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 14 5 3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 13 4 4 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11 6 5 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 6 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 11 2 7 Başakşehir FK 7 3 1 3 9 8 10 1 8 Beşiktaş 6 3 1 2 9 9 10 0 9 Gaziantep FK 7 1 5 1 9 10 8 -1 10 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 11 Yeni Malatyaspor 7 2 2 3 6 10 8 -4 12 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 13 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 7 -1 14 BB Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 7 -3 15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 16 Konyaspor 6 1 3 2 6 5 6 1 17 Kayserispor 6 2 0 4 4 9 6 -5 18 Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 5 -3 19 Trabzonspor 7 1 2 4 9 14 5 -5 20 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 5 -5 21 MKE Ankaragücü 5 0 1 4 4 9 1 -5

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları