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2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 6. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 01.11.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

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İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
İttifak Holding Konyaspor Medipol Başakşehir
1 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Halil Umut Meler(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Bersan Duran(2. Yardımcı Hakem), Serkan Tokat(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Burak Pakkan(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 25. Alper Uludağ, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 11. Denı Mılosevıc, 17. Sokol Cikalleshi, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

Artem Kravets,69.dk (f), Marko Jevtovıc,45.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Alper Uludağ 21.dk, Sarı Kart Marko Jevtovıc 79.dk, Sarı Kart Guılherme Haubert Sıtya 7.dk

Oyundan Çıkanlar

Alper Uludağ 46.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 46.dk, Levan Shengelıa 46.dk

Oyuna Girenler

Samuel Emem Eduok 46.dk, Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 46.dk, Sokol Cikalleshi 46.dk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 17. İrfan Can Kahveci, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 37. Martın Skrtel, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo

Yedekler

1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 29. Kerim Frei, 33. Uğur Uçar, 70. Mete Kaan Demir, 77. Emre Kaplan, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Danijel Aleksic,58.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Deniz Türüç 55.dk

Oyundan Çıkanlar

İrfan Can Kahveci 61.dk, Edın Vısca 85.dk, Deniz Türüç 85.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 14.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 85.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Topal 61.dk, Mete Kaan Demir 85.dk, Cemali Sertel 85.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 14.dk, Uğur Uçar 85.dk

Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor65101521613
2Fenerbahçe6420105145
3Galatasaray741295134
4Fatih Karagümrük7322148116
5Çaykur Rizespor7322108112
6Kasımpaşa732286112
7Başakşehir FK731398101
8Beşiktaş631299100
9Gaziantep FK71519108-1
10Antalyaspor6222688-2
11Yeni Malatyaspor72236108-4
12Göztepe614110773
13Sivasspor5212567-1
14BB Erzurumspor62138117-3
15Hatayspor4211367-3
16Konyaspor61326561
17Kayserispor6204496-5
18Gençlerbirliği6123475-3
19Trabzonspor71249145-5
20Denizlispor61235105-5
21MKE Ankaragücü5014491-5

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları

23.10.2020Kasımpaşa0-0Göztepe
24.10.2020BB Erzurumspor1-2Galatasaray
24.10.2020MKE AnkaragücüP-PHatayspor
24.10.2020Gaziantep FK1-0Konyaspor
24.10.2020Başakşehir FK5-1Antalyaspor
25.10.2020Yeni Malatyaspor2-1Gençlerbirliği
25.10.2020Alanyaspor2-0Fatih Karagümrük
25.10.2020Fenerbahçe3-1Trabzonspor
26.10.2020Sivasspor0-2Çaykur Rizespor
26.10.2020Denizlispor2-3Beşiktaş


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