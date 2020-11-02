2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 6. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 01.11.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Medipol Başakşehir
|1
|2
İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Halil Umut Meler(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Bersan Duran(2. Yardımcı Hakem), Serkan Tokat(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Burak Pakkan(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 25. Alper Uludağ, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 11. Denı Mılosevıc, 17. Sokol Cikalleshi, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
Artem Kravets,69.dk (f), Marko Jevtovıc,45.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Alper Uludağ 21.dk, Sarı Kart Marko Jevtovıc 79.dk, Sarı Kart Guılherme Haubert Sıtya 7.dk
Oyundan Çıkanlar
Alper Uludağ 46.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 46.dk, Levan Shengelıa 46.dk
Oyuna Girenler
Samuel Emem Eduok 46.dk, Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 46.dk, Sokol Cikalleshi 46.dk
Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 17. İrfan Can Kahveci, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 37. Martın Skrtel, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo
Yedekler
1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 29. Kerim Frei, 33. Uğur Uçar, 70. Mete Kaan Demir, 77. Emre Kaplan, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş
Teknik Sorumlu
Okan Buruk
Goller
Danijel Aleksic,58.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Deniz Türüç 55.dk
Oyundan Çıkanlar
İrfan Can Kahveci 61.dk, Edın Vısca 85.dk, Deniz Türüç 85.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 14.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 85.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Topal 61.dk, Mete Kaan Demir 85.dk, Cemali Sertel 85.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 14.dk, Uğur Uçar 85.dk
Süper Lig 6. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|16
|13
|2
|Fenerbahçe
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|14
|5
|3
|Galatasaray
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|13
|4
|4
|Fatih Karagümrük
|7
|3
|2
|2
|14
|8
|11
|6
|5
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|11
|2
|6
|Kasımpaşa
|7
|3
|2
|2
|8
|6
|11
|2
|7
|Başakşehir FK
|7
|3
|1
|3
|9
|8
|10
|1
|8
|Beşiktaş
|6
|3
|1
|2
|9
|9
|10
|0
|9
|Gaziantep FK
|7
|1
|5
|1
|9
|10
|8
|-1
|10
|Antalyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|8
|-2
|11
|Yeni Malatyaspor
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|8
|-4
|12
|Göztepe
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|7
|3
|13
|Sivasspor
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|7
|-1
|14
|BB Erzurumspor
|6
|2
|1
|3
|8
|11
|7
|-3
|15
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|16
|Konyaspor
|6
|1
|3
|2
|6
|5
|6
|1
|17
|Kayserispor
|6
|2
|0
|4
|4
|9
|6
|-5
|18
|Gençlerbirliği
|6
|1
|2
|3
|4
|7
|5
|-3
|19
|Trabzonspor
|7
|1
|2
|4
|9
|14
|5
|-5
|20
|Denizlispor
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|5
|-5
|21
|MKE Ankaragücü
|5
|0
|1
|4
|4
|9
|1
|-5
Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları
|23.10.2020
|Kasımpaşa
|0-0
|Göztepe
|24.10.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Galatasaray
|24.10.2020
|MKE Ankaragücü
|P-P
|Hatayspor
|24.10.2020
|Gaziantep FK
|1-0
|Konyaspor
|24.10.2020
|Başakşehir FK
|5-1
|Antalyaspor
|25.10.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-1
|Gençlerbirliği
|25.10.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Fatih Karagümrük
|25.10.2020
|Fenerbahçe
|3-1
|Trabzonspor
|26.10.2020
|Sivasspor
|0-2
|Çaykur Rizespor
|26.10.2020
|Denizlispor
|2-3
|Beşiktaş