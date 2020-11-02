2020-2021 Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Karaman Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Karaman Belediyespor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kahta 02 Spor - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kahta İlçe - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Kahta İlçe - Adıyaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Tolga Sancak(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Erdi Çetin(dördüncü Hakem)

Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 34. Erdi Taşkent, 17. Salih Sarıkaya, 61. İbrahim Akyüz, 45. Mehmet Berber, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 10. Fahri Eren Pamuk, 77. Barış Kılıç, 11. İsmail Palta, 99. Ali Tayfun Akbey



Yedekler

41. Timur Çakıroğulları, 3. Salih Can Yener, 7. Ömürcan Karaca, 5. Serdar Aşuk, 2. Fahrettin Ülger, 4. Osman Çağlar Uç, 66. İsmail Karakaş



Teknik Sorumlu

Erhan Koç



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 8. Muzaffer İlhan, 11. Ali Sinan Gayla, 23. Hasan Çavdar, 26. Coşkun Kılıç, 38. Çağatay Polatdemir, 42. Ahmet Gökbayrak, 61. Hamit Kurt, 95. Emre Erol



Yedekler

43. Hüseyin Kul, 10. Ufuk Ayaydın, 19. Burak Koçer, 20. Cenk Cengiz, 24. İsmet Yazgan, 81. Ahmet Şen, 91. Serdar Birer



Teknik Sorumlu

Mehmet Erol



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 7 4 1 2 16 6 13 10 2 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 3 İskenderun FK 6 4 1 1 10 6 13 4 4 Kahta 02 Spor 7 3 2 2 8 5 11 3 5 Yomraspor 6 3 2 1 8 5 11 3 6 Çengelköyspor A.Ş. 7 3 2 2 9 8 11 1 7 Ceyhanspor 7 3 2 2 10 13 11 -3 8 Mardin Fosfat Spor 7 3 1 3 10 6 10 4 9 Belediye Kütahyaspor 6 2 2 2 10 7 8 3 10 Tekirdağspor 7 2 2 3 6 9 8 -3 11 Tokatspor 6 2 2 2 5 10 8 -5 12 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 13 Büyükçekmece Tepecikspor 6 1 3 2 4 6 6 -2 14 Darıca Gençlerbirliği 7 1 3 3 5 10 6 -5 15 Halide Edip Adıvar 6 1 2 3 5 8 5 -3 16 Yozgatspor 1959 FK 7 1 2 4 6 14 5 -8 17 Karaman Belediyespor 6 1 1 4 7 9 4 -2

Fikstür