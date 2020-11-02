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2020-2021 Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Karaman Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  7. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Karaman Belediyespor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kahta 02 Spor - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kahta İlçe - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Tolga Sancak(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Erdi Çetin(dördüncü Hakem)

KAHTA 02 SPORKahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 34. Erdi Taşkent, 17. Salih Sarıkaya, 61. İbrahim Akyüz, 45. Mehmet Berber, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 10. Fahri Eren Pamuk, 77. Barış Kılıç, 11. İsmail Palta, 99. Ali Tayfun Akbey

Yedekler
41. Timur Çakıroğulları, 3. Salih Can Yener, 7. Ömürcan Karaca, 5. Serdar Aşuk, 2. Fahrettin Ülger, 4. Osman Çağlar Uç, 66. İsmail Karakaş

Teknik Sorumlu
Erhan Koç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 8. Muzaffer İlhan, 11. Ali Sinan Gayla, 23. Hasan Çavdar, 26. Coşkun Kılıç, 38. Çağatay Polatdemir, 42. Ahmet Gökbayrak, 61. Hamit Kurt, 95. Emre Erol

Yedekler
43. Hüseyin Kul, 10. Ufuk Ayaydın, 19. Burak Koçer, 20. Cenk Cengiz, 24. İsmet Yazgan, 81. Ahmet Şen, 91. Serdar Birer

Teknik Sorumlu
Mehmet Erol

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor74121661310
2Fethiyespor7412105135
3İskenderun FK6411106134
4Kahta 02 Spor732285113
5Yomraspor632185113
6Çengelköyspor A.Ş.732298111
7Ceyhanspor7322101311-3
8Mardin Fosfat Spor7313106104
9Belediye Kütahyaspor622210783
10Tekirdağspor7223698-3
11Tokatspor62225108-5
12Ağrı 1970 Spor5212467-2
13Büyükçekmece Tepecikspor6132466-2
14Darıca Gençlerbirliği71335106-5
15Halide Edip Adıvar6123585-3
16Yozgatspor 1959 FK71246145-8
17Karaman Belediyespor6114794-2

Fikstür

25.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Tekirdağspor
25.10.2020Erzin Spor Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Kahta 02 Spor1-0Karaman Belediyespor
01.11.2020Fethiyespor1-0Yomraspor
01.11.2020Halide Edip Adıvar1-2Nazilli Belediyespor
01.11.2020Ceyhanspor0-0Büyükçekmece Tepecikspor
01.11.2020Belediye Kütahyaspor3-0Darıca Gençlerbirliği
01.11.2020İskenderun Futbol Kulübü4-1Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Tokatspor2-1Çengelköyspor A.Ş.
01.11.2020Mardin Fosfat Spor1-0Tekirdağspor

 



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