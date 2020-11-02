2020-2021 Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Karaman Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Karaman Belediyespor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kahta 02 Spor - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kahta İlçe - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Tolga Sancak(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Erdi Çetin(dördüncü Hakem)
Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 34. Erdi Taşkent, 17. Salih Sarıkaya, 61. İbrahim Akyüz, 45. Mehmet Berber, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 10. Fahri Eren Pamuk, 77. Barış Kılıç, 11. İsmail Palta, 99. Ali Tayfun Akbey
Yedekler
41. Timur Çakıroğulları, 3. Salih Can Yener, 7. Ömürcan Karaca, 5. Serdar Aşuk, 2. Fahrettin Ülger, 4. Osman Çağlar Uç, 66. İsmail Karakaş
Teknik Sorumlu
Erhan Koç
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 8. Muzaffer İlhan, 11. Ali Sinan Gayla, 23. Hasan Çavdar, 26. Coşkun Kılıç, 38. Çağatay Polatdemir, 42. Ahmet Gökbayrak, 61. Hamit Kurt, 95. Emre Erol
Yedekler
43. Hüseyin Kul, 10. Ufuk Ayaydın, 19. Burak Koçer, 20. Cenk Cengiz, 24. İsmet Yazgan, 81. Ahmet Şen, 91. Serdar Birer
Teknik Sorumlu
Mehmet Erol
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|7
|4
|1
|2
|16
|6
|13
|10
|2
|Fethiyespor
|7
|4
|1
|2
|10
|5
|13
|5
|3
|İskenderun FK
|6
|4
|1
|1
|10
|6
|13
|4
|4
|Kahta 02 Spor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|5
|Yomraspor
|6
|3
|2
|1
|8
|5
|11
|3
|6
|Çengelköyspor A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|11
|1
|7
|Ceyhanspor
|7
|3
|2
|2
|10
|13
|11
|-3
|8
|Mardin Fosfat Spor
|7
|3
|1
|3
|10
|6
|10
|4
|9
|Belediye Kütahyaspor
|6
|2
|2
|2
|10
|7
|8
|3
|10
|Tekirdağspor
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|8
|-3
|11
|Tokatspor
|6
|2
|2
|2
|5
|10
|8
|-5
|12
|Ağrı 1970 Spor
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|7
|-2
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|6
|-2
|14
|Darıca Gençlerbirliği
|7
|1
|3
|3
|5
|10
|6
|-5
|15
|Halide Edip Adıvar
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|5
|-3
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|7
|1
|2
|4
|6
|14
|5
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
Fikstür
|25.10.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Tekirdağspor
|25.10.2020
|Erzin Spor
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Kahta 02 Spor
|1-0
|Karaman Belediyespor
|01.11.2020
|Fethiyespor
|1-0
|Yomraspor
|01.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|01.11.2020
|Ceyhanspor
|0-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|01.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|3-0
|Darıca Gençlerbirliği
|01.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|4-1
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Tokatspor
|2-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|01.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-0
|Tekirdağspor