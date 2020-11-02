2020-2021 Kızılcabölükspor 1 - 1 Belediye Derince Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Kızılcabölükspor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Kızılcabölükspor ve Belediye Derince Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Kızılcabölükspor sahasında Belediye Derince Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kızılcabölükspor - Belediye Derince Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ayberk Demirbaş(hakem), Oğuz Akyüz(1. Yardımcı Hakem), Tolga Özcan(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çakar(dördüncü Hakem)

Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

41. İlyas Türengül, 3. Hüseyin Solaklı, 6. Mustafa Altun, 14. Semih Mustafa Usta, 19. Ümit Hatipoğlu, 20. Yunus Emre Karakaya, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 18. Can Bayırkan, 94. Erdem Korkmaz Güner



Yedekler

88. Ömer Yazıcı, 55. Atalay Gürel, 17. Abdullah Çinar, 21. Murathan Sütcü, 23. Yasin Yılmaz, 87. Abdullah Altıntaş, 22. Berk Akdemir



Teknik Sorumlu

Ali Yalçın



Goller

Murathan Sütcü,59.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ümit Hatipoğlu 61.dk, Sarı Kart Berkan Afşarlı 27.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Altun 86.dk, Ömürcan Yıldırımlı 59.dk, Hüseyin Solaklı 80.dk, Berkan Afşarlı 59.dk



Oyuna Girenler

Abdullah Altıntaş 86.dk, Murathan Sütcü 59.dk, Abdullah Çinar 80.dk, Atalay Gürel 59.dk

Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

1. Yunus Emre Genç, 5. Sercan Uslu, 11. Melih İnan, 15. Koray Baykara, 17. Gökhan Günel, 21. Mehmet Bağlı, 25. Efe Karaoğlu, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 61. Mehmet Tosun, 53. Sinan Morgil



Yedekler

23. Volkan Mert Korkmaz, 7. Arda Kürşat Kaya, 45. Mesut Can Tunalı, 52. Doğancan Aynacı, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 99. Kubilay Serbest



Teknik Sorumlu

Bülent Batırman



Goller

Tayfur Emre Yılmaz,55.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Tayfur Emre Yılmaz 42.dk, Sarı Kart Gökhan Günel 66.dk, Sarı Kart Doğancan Aynacı 76.dk



Oyundan Çıkanlar

Tayfur Emre Yılmaz 62.dk, Mehmet Tosun 71.dk, Melih İnan 90+1.dk



Oyuna Girenler

Arda Kürşat Kaya 62.dk, Doğancan Aynacı 71.dk, Tayfun Kırca 90+1.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 7 6 0 1 10 3 18 7 2 1928 Bucaspor 7 5 1 1 14 5 16 9 3 Arnavutköy Belediye 7 4 2 1 9 6 14 3 4 Fatsa Belediyespor 7 4 1 2 8 5 13 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 7 2 4 1 8 6 10 2 7 Edirnespor 7 3 1 3 10 11 10 -1 8 Artvin Hopaspor 7 3 1 3 9 10 10 -1 9 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 10 Kızılcabölükspor 7 2 2 3 10 10 8 0 11 Yeşilyurt Belediyespor 6 2 1 3 8 7 7 1 12 Nevşehir Belediyespor 7 2 1 4 5 8 7 -3 13 1877 Alemdağspor 7 1 3 3 5 10 6 -5 14 Kemerspor 2003 7 1 2 4 6 10 5 -4 15 Payasspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 16 Manisaspor 7 0 1 6 4 14 1 -10

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