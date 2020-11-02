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2020-2021 Kızılcabölükspor 1 - 1 Belediye Derince Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Kızılcabölükspor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kızılcabölükspor 1 - 1 Belediye Derince Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Kızılcabölükspor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Kızılcabölükspor ve Belediye Derince Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Kızılcabölükspor sahasında Belediye Derince Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kızılcabölükspor - Belediye Derince Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ayberk Demirbaş(hakem), Oğuz Akyüz(1. Yardımcı Hakem), Tolga Özcan(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çakar(dördüncü Hakem)

KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
41. İlyas Türengül, 3. Hüseyin Solaklı, 6. Mustafa Altun, 14. Semih Mustafa Usta, 19. Ümit Hatipoğlu, 20. Yunus Emre Karakaya, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 18. Can Bayırkan, 94. Erdem Korkmaz Güner

Yedekler
88. Ömer Yazıcı, 55. Atalay Gürel, 17. Abdullah Çinar, 21. Murathan Sütcü, 23. Yasin Yılmaz, 87. Abdullah Altıntaş, 22. Berk Akdemir

Teknik Sorumlu
Ali Yalçın

Goller
Murathan Sütcü,59.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ümit Hatipoğlu 61.dk, Sarı Kart Berkan Afşarlı 27.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Altun 86.dk, Ömürcan Yıldırımlı 59.dk, Hüseyin Solaklı 80.dk, Berkan Afşarlı 59.dk

Oyuna Girenler
Abdullah Altıntaş 86.dk, Murathan Sütcü 59.dk, Abdullah Çinar 80.dk, Atalay Gürel 59.dk

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 5. Sercan Uslu, 11. Melih İnan, 15. Koray Baykara, 17. Gökhan Günel, 21. Mehmet Bağlı, 25. Efe Karaoğlu, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 61. Mehmet Tosun, 53. Sinan Morgil

Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 7. Arda Kürşat Kaya, 45. Mesut Can Tunalı, 52. Doğancan Aynacı, 77. Tayfun Kırca, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 99. Kubilay Serbest

Teknik Sorumlu
Bülent Batırman

Goller
Tayfur Emre Yılmaz,55.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Tayfur Emre Yılmaz 42.dk, Sarı Kart Gökhan Günel 66.dk, Sarı Kart Doğancan Aynacı 76.dk

Oyundan Çıkanlar
Tayfur Emre Yılmaz 62.dk, Mehmet Tosun 71.dk, Melih İnan 90+1.dk

Oyuna Girenler
Arda Kürşat Kaya 62.dk, Doğancan Aynacı 71.dk, Tayfun Kırca 90+1.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor7601103187
21928 Bucaspor7511145169
3Arnavutköy Belediye742196143
4Fatsa Belediyespor741285133
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor724186102
7Edirnespor7313101110-1
8Artvin Hopaspor731391010-1
9Ofspor52218781
10Kızılcabölükspor7223101080
11Yeşilyurt Belediyespor62138771
12Nevşehir Belediyespor7214587-3
131877 Alemdağspor71335106-5
14Kemerspor 200371246105-4
15Payasspor7124595-4
16Manisaspor70164141-10

Fikstür

01.11.00201877 Alemdağspor1-11928 Bucaspor
01.11.0020Yeşilyurt Belediyespor0-1Diyarbekirspor
01.11.0020Nevşehir Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
01.11.0020Kızılcabölükspor1-1Belediye Derincespor
01.11.0020Fatsa Belediyespor0-0Kemerspor 2003
01.11.0020Edirnespor2-2Payasspor
01.11.0020Artvin Hopaspor1-0Manisaspor
02.11.0020Çankaya FKP-POfspor


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