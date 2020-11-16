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2020-2021 Kızılcabölükspor 1 - 1 Manisaspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Kızılcabölükspor, Manisaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kızılcabölükspor 1 - 1 Manisaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Kızılcabölükspor, Manisaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Kızılcabölükspor ve Manisaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Kızılcabölükspor sahasında Manisaspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kızılcabölükspor - Manisaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Kızılcabölükspor - Manisaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Ölmez(hakem), Yunus Çiftçi(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Teker(dördüncü Hakem)

KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
45. Asil Kaan Güler, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 87. Abdullah Altıntaş, 20. Yunus Emre Karakaya, 21. Murathan Sütcü, 14. Semih Mustafa Usta, 35. Alpay Eroğlu, 9. Gökberk Efe, 19. Ümit Hatipoğlu, 94. Erdem Korkmaz Güner

Yedekler
1. Asil Kaan Eryılmaz, 3. Hüseyin Solaklı, 4. Kadir Kurt, 42. Berkan Afşarlı, 18. Can Bayırkan, 55. Atalay Gürel, 39. Ertuğrul Yıldırım

Teknik Sorumlu
Ali Yalçın

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 13. Gökhan Dincer, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 19. Atakan Cidam, 20. Uğur Parlak, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun

Yedekler
29. Ahmet Önal, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 10. Vahap Aydemir, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 35. Bahtiyar Dolma, 77. Berkay Tekin

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor9711113228
21928 Bucaspor96121881910
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Edirnespor95131512163
5Belediye Derincespor9351107143
6Fatsa Belediyespor942398141
7Artvin Hopaspor9414141613-2
8Çankaya FK840488120
9Yeşilyurt Belediyespor8323108112
10Ofspor73221211111
11Nevşehir Belediyespor93247911-2
12Kızılcabölükspor923411129-1
13Payasspor923410119-1
14Antalya Kemerspor91358146-6
151877 Alemdağspor91358176-9
16Manisaspor90365153-10

Fikstür

15.11.2020Antalya Kemerspor2-2Payasspor
15.11.2020Yeşilyurt Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
15.11.2020Nevşehir Belediyespor2-11928 Bucaspor
15.11.2020Kızılcabölükspor1-1Manisaspor
15.11.2020Kemerspor 20030-1Payasspor
15.11.2020Artvin Hopaspor4-31877 Alemdağspor
15.11.2020Çankaya FK0-1Belediye Derincespor
15.11.2020Edirnespor3-1Ofspor
15.11.2020Fatsa Belediyespor0-0Diyarbekirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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