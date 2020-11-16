2020-2021 Kızılcabölükspor 1 - 1 Manisaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Kızılcabölükspor, Manisaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Kızılcabölükspor ve Manisaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Kızılcabölükspor sahasında Manisaspor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kızılcabölükspor - Manisaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Kızılcabölükspor - Manisaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Ölmez(hakem), Yunus Çiftçi(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Teker(dördüncü Hakem)

Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

45. Asil Kaan Güler, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 87. Abdullah Altıntaş, 20. Yunus Emre Karakaya, 21. Murathan Sütcü, 14. Semih Mustafa Usta, 35. Alpay Eroğlu, 9. Gökberk Efe, 19. Ümit Hatipoğlu, 94. Erdem Korkmaz Güner



Yedekler

1. Asil Kaan Eryılmaz, 3. Hüseyin Solaklı, 4. Kadir Kurt, 42. Berkan Afşarlı, 18. Can Bayırkan, 55. Atalay Gürel, 39. Ertuğrul Yıldırım



Teknik Sorumlu

Ali Yalçın



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Manisaspor

Manisaspor İlk 11

22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 13. Gökhan Dincer, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 19. Atakan Cidam, 20. Uğur Parlak, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun



Yedekler

29. Ahmet Önal, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 10. Vahap Aydemir, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 35. Bahtiyar Dolma, 77. Berkay Tekin



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 9 7 1 1 11 3 22 8 2 1928 Bucaspor 9 6 1 2 18 8 19 10 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Edirnespor 9 5 1 3 15 12 16 3 5 Belediye Derincespor 9 3 5 1 10 7 14 3 6 Fatsa Belediyespor 9 4 2 3 9 8 14 1 7 Artvin Hopaspor 9 4 1 4 14 16 13 -2 8 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 9 Yeşilyurt Belediyespor 8 3 2 3 10 8 11 2 10 Ofspor 7 3 2 2 12 11 11 1 11 Nevşehir Belediyespor 9 3 2 4 7 9 11 -2 12 Kızılcabölükspor 9 2 3 4 11 12 9 -1 13 Payasspor 9 2 3 4 10 11 9 -1 14 Antalya Kemerspor 9 1 3 5 8 14 6 -6 15 1877 Alemdağspor 9 1 3 5 8 17 6 -9 16 Manisaspor 9 0 3 6 5 15 3 -10

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