2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Diyarbekir Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Diyarbekir Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Diyarbekir Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Okan Akbal(1. Yardımcı Hakem), Ozan Bekar(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Yolcu(dördüncü Hakem)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11

25. Mustafa Gürbüz, 80. Sıddık Çelik, 33. İlker Günaslan, 14. Gökhan Payal, 61. Mücahit Çakır, 8. Fatih Ergen, 16. İzlem Anıl Balakkız, 70. Halil Çelik, 4. Yasin Elmas, 11. Akın Akman, 10. Emre Gemici



Yedekler

69. İsmail Cengiz, 44. Erhan Gözetlik, 3. Hakan Esa, 7. Talha Aydemir, 32. Berkehan Biçer, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 29. Cihad Ateş



Teknik Sorumlu

Nihat Balan



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 19. Reşo Akın, 67. Murathan Buruş, 22. İbrahim Has, 53. Maksut Birben, 21. Okan Dernek, 93. Ömer Faruk Ermeç, 14. Emir Can Sayar, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 20. Mustafa Pınar, 30. Onur Okan, 37. Fatih Cin, 10. Alpay Cin, 9. Muhammed Turantaylak, 6. Enes Keskin



Teknik Sorumlu

Şenol Demir



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 7 6 0 1 10 3 18 7 2 1928 Bucaspor 7 5 1 1 14 5 16 9 3 Arnavutköy Belediye 7 4 2 1 9 6 14 3 4 Fatsa Belediyespor 7 4 1 2 8 5 13 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 7 2 4 1 8 6 10 2 7 Edirnespor 7 3 1 3 10 11 10 -1 8 Artvin Hopaspor 7 3 1 3 9 10 10 -1 9 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 10 Kızılcabölükspor 7 2 2 3 10 10 8 0 11 Yeşilyurt Belediyespor 6 2 1 3 8 7 7 1 12 Nevşehir Belediyespor 7 2 1 4 5 8 7 -3 13 1877 Alemdağspor 7 1 3 3 5 10 6 -5 14 Kemerspor 2003 7 1 2 4 6 10 5 -4 15 Payasspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 16 Manisaspor 7 0 1 6 4 14 1 -10

Fikstür