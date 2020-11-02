2020-2021 Sivas Belediye Spor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Afjet Afyonspor 2 - 1 Niğde Anadolu / Maç Özeti2020-2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Manisaspor / Maç Özeti2020-2021 Kızılcabölükspor 1 - 1 Belediye Derince Spor / Maç Özeti2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Kemerspor 2003 / Maç Özeti2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 2 Payasspor / Maç Özeti2020-2021 1877 Alemdağ Spor 1 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Diyarbekir Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Diyarbekir Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Diyarbekir Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Okan Akbal(1. Yardımcı Hakem), Ozan Bekar(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Yolcu(dördüncü Hakem)

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPORMalatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
25. Mustafa Gürbüz, 80. Sıddık Çelik, 33. İlker Günaslan, 14. Gökhan Payal, 61. Mücahit Çakır, 8. Fatih Ergen, 16. İzlem Anıl Balakkız, 70. Halil Çelik, 4. Yasin Elmas, 11. Akın Akman, 10. Emre Gemici

Yedekler
69. İsmail Cengiz, 44. Erhan Gözetlik, 3. Hakan Esa, 7. Talha Aydemir, 32. Berkehan Biçer, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 29. Cihad Ateş

Teknik Sorumlu
Nihat Balan

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 19. Reşo Akın, 67. Murathan Buruş, 22. İbrahim Has, 53. Maksut Birben, 21. Okan Dernek, 93. Ömer Faruk Ermeç, 14. Emir Can Sayar, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 20. Mustafa Pınar, 30. Onur Okan, 37. Fatih Cin, 10. Alpay Cin, 9. Muhammed Turantaylak, 6. Enes Keskin

Teknik Sorumlu
Şenol Demir

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor7601103187
21928 Bucaspor7511145169
3Arnavutköy Belediye742196143
4Fatsa Belediyespor741285133
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor724186102
7Edirnespor7313101110-1
8Artvin Hopaspor731391010-1
9Ofspor52218781
10Kızılcabölükspor7223101080
11Yeşilyurt Belediyespor62138771
12Nevşehir Belediyespor7214587-3
131877 Alemdağspor71335106-5
14Kemerspor 200371246105-4
15Payasspor7124595-4
16Manisaspor70164141-10

Fikstür

01.11.00201877 Alemdağspor1-11928 Bucaspor
01.11.0020Yeşilyurt Belediyespor0-1Diyarbekirspor
01.11.0020Nevşehir Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
01.11.0020Kızılcabölükspor1-1Belediye Derincespor
01.11.0020Fatsa Belediyespor0-0Kemerspor 2003
01.11.0020Edirnespor2-2Payasspor
01.11.0020Artvin Hopaspor1-0Manisaspor
02.11.0020Çankaya FKP-POfspor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT