2020-2021 Manisaspor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Manisaspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Manisaspor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Manisaspor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Manisaspor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Manisaspor - Nevşehir Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Manisa 19 Mayıs - Manisa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Gürkan Tanoğlu(hakem), Selman Timur(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Veysel Yamaç(dördüncü Hakem)

Manisaspor

Manisaspor İlk 11

22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 7. Kaan Aşnaz, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 19. Atakan Cidam, 20. Uğur Parlak, 33. Serhat Maden, 25. Mehmet İncebacak, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun



Yedekler

29. Ahmet Önal, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 10. Vahap Aydemir, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 77. Berkay Tekin, 35. Bahtiyar Dolma



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 23. Erhan Karayer, 25. Emre Torun, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural



Yedekler

41. Onur Behiç Özalgan, 5. Ahmet Mert Bayındır, 7. Anıl Mercan, 45. Furkan Parsak, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 60. Batuhan Özdemir



Teknik Sorumlu

Mert Korkmaz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 8 7 0 1 11 3 21 8 2 1928 Bucaspor 8 6 1 1 17 6 19 11 3 Arnavutköy Belediye 8 5 2 1 10 6 17 4 4 Edirnespor 8 4 1 3 12 11 13 1 5 Fatsa Belediyespor 8 4 1 3 9 8 13 1 6 Çankaya FK 7 4 0 3 8 7 12 1 7 Ofspor 6 3 2 1 11 8 11 3 8 Belediye Derincespor 8 2 5 1 9 7 11 2 9 Artvin Hopaspor 8 3 1 4 10 13 10 -3 10 Yeşilyurt Belediyespor 7 2 2 3 9 8 8 1 11 Kızılcabölükspor 8 2 2 4 10 11 8 -1 12 Payasspor 8 2 2 4 8 9 8 -1 13 Nevşehir Belediyespor 8 2 2 4 5 8 8 -3 14 1877 Alemdağspor 8 1 3 4 5 13 6 -8 15 Kemerspor 2003 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Manisaspor 8 0 2 6 4 14 2 -10

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