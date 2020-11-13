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2020-2021 Manisaspor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Manisaspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Manisaspor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Manisaspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Manisaspor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Manisaspor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisaspor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Manisaspor - Nevşehir Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Manisa 19 Mayıs - Manisa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Gürkan Tanoğlu(hakem), Selman Timur(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Veysel Yamaç(dördüncü Hakem)

MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 7. Kaan Aşnaz, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 19. Atakan Cidam, 20. Uğur Parlak, 33. Serhat Maden, 25. Mehmet İncebacak, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun

Yedekler
29. Ahmet Önal, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 10. Vahap Aydemir, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 77. Berkay Tekin, 35. Bahtiyar Dolma

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 23. Erhan Karayer, 25. Emre Torun, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural

Yedekler
41. Onur Behiç Özalgan, 5. Ahmet Mert Bayındır, 7. Anıl Mercan, 45. Furkan Parsak, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 60. Batuhan Özdemir

Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor8701113218
21928 Bucaspor86111761911
3Arnavutköy Belediye8521106174
4Edirnespor84131211131
5Fatsa Belediyespor841398131
6Çankaya FK740387121
7Ofspor6321118113
8Belediye Derincespor825197112
9Artvin Hopaspor8314101310-3
10Yeşilyurt Belediyespor72239881
11Kızılcabölükspor822410118-1
12Payasspor8224898-1
13Nevşehir Belediyespor8224588-3
141877 Alemdağspor81345136-8
15Kemerspor 200381256125-6
16Manisaspor80264142-10

Fikstür

12.11.20201928 Bucaspor3-1Artvin Hopaspor
12.11.2020Payasspor3-01877 Alemdağspor
12.11.2020Ofspor3-1Fatsa Belediyespor
12.11.2020Manisaspor0-0Nevşehir Belediyespor
12.11.2020Kemerspor 20030-2Edirnespor
12.11.2020Diyarbekirspor1-0Çankaya FK
12.11.2020Belediye Derincespor1-1Yeşilyurt Belediyespor
12.11.2020Arnavutköy Belediye1-0Kızılcabölükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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