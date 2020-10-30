2020-2021 Manisaspor, 1877 Alemdağ Spor Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Manisaspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Manisaspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Manisaspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 29.10.2020 13:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Manisaspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Manisa 19 Mayıs - Manisa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Tolga Tugay İnan(hakem), Sabri Öğe(1. Yardımcı Hakem), İlke Akman(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)

Manisaspor

Manisaspor İlk 11

29. Ahmet Önal, 33. Serhat Maden, 7. Kaan Aşnaz, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 3. Yusuf Tekin, 19. Atakan Cidam, 25. Mehmet İncebacak, 20. Uğur Parlak, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun



Yedekler

22. Abdülkadir Taşdemir, 35. Bahtiyar Dolma, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 10. Vahap Aydemir, 77. Berkay Tekin



Teknik Sorumlu

Ahmet Seçgin



Goller

Murat Torun,7.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Lider Koç 67.dk, Çift Sarı Kart Mehmet İncebacak 45+1.dk, Sarı Kart Murat Torun 81.dk, Sarı Kart Çağrı Gülcü 76.dk, Sarı Kart Abdülkadir Taşdemir 78.dk, Sarı Kart Vahap Aydemir 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Önal 46.dk, Uğur Parlak 46.dk, Kaan Aşnaz 90+3.dk, Murat Torun 81.dk



Oyuna Girenler

Abdülkadir Taşdemir 46.dk, Halil İbrahim Yazğılı 46.dk, Anıl Bozkurt 90+3.dk, Muhammed Furkan Kaplan 81.dk

1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

53. Muzaffer Sarıibrahim, 2. Ahmet Taner Çukadar, 61. Ertuğrul Usta, 52. Erhan Göç, 25. Metehan Çakal, 4. Sertaç Gökaltın, 20. Emre Dalgalıdere, 66. Emirhan Özer, 10. Çağlar Özel, 19. Alperen Bektaş, 17. Fırat Aras



Yedekler

99. Ahmet Furkan Ünal, 49. Sayim Çelik, 75. Rıfat Kara, 5. Caner Demircan, 9. Anıl Kara, 27. Serhat Enes Çalışan



Teknik Sorumlu

Mehmet Kenan Öztürk



Goller

Çağlar Özel,90.dk (f), Sertaç Gökaltın,90+6.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Alperen Bektaş 36.dk, Sarı Kart Ahmet Taner Çukadar 24.dk



Oyundan Çıkanlar

Alperen Bektaş 64.dk, Ahmet Taner Çukadar 46.dk



Oyuna Girenler

Anıl Kara 64.dk, Serhat Enes Çalışan 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 6 5 0 1 13 4 15 9 2 Diyarbekirspor 6 5 0 1 9 3 15 6 3 Arnavutköy Belediye 6 4 2 0 9 5 14 4 4 Fatsa Belediyespor 6 4 0 2 8 5 12 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 6 2 3 1 7 5 9 2 7 Edirnespor 6 3 0 3 8 9 9 -1 8 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 9 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 10 Kızılcabölükspor 6 2 1 3 9 9 7 0 11 Artvin Hopaspor 6 2 1 3 8 10 7 -2 12 1877 Alemdağspor 6 1 2 3 4 9 5 -5 13 Kemerspor 2003 6 1 1 4 6 10 4 -4 14 Nevşehir Belediyespor 6 1 1 4 4 8 4 -4 15 Payasspor 6 1 1 4 3 7 4 -4 16 Manisaspor 6 0 1 5 4 13 1 -9

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