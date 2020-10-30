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2020-2021 Manisaspor, 1877 Alemdağ Spor Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Manisaspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Manisaspor, 1877 Alemdağ Spor Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Manisaspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Manisaspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Manisaspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 29.10.2020 13:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisaspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Manisa 19 Mayıs - Manisa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Tolga Tugay İnan(hakem), Sabri Öğe(1. Yardımcı Hakem), İlke Akman(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)

MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
29. Ahmet Önal, 33. Serhat Maden, 7. Kaan Aşnaz, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 3. Yusuf Tekin, 19. Atakan Cidam, 25. Mehmet İncebacak, 20. Uğur Parlak, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun

Yedekler
22. Abdülkadir Taşdemir, 35. Bahtiyar Dolma, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 10. Vahap Aydemir, 77. Berkay Tekin

Teknik Sorumlu
Ahmet Seçgin

Goller
Murat Torun,7.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Lider Koç 67.dk, Çift Sarı Kart Mehmet İncebacak 45+1.dk, Sarı Kart Murat Torun 81.dk, Sarı Kart Çağrı Gülcü 76.dk, Sarı Kart Abdülkadir Taşdemir 78.dk, Sarı Kart Vahap Aydemir 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Önal 46.dk, Uğur Parlak 46.dk, Kaan Aşnaz 90+3.dk, Murat Torun 81.dk

Oyuna Girenler
Abdülkadir Taşdemir 46.dk, Halil İbrahim Yazğılı 46.dk, Anıl Bozkurt 90+3.dk, Muhammed Furkan Kaplan 81.dk

1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 2. Ahmet Taner Çukadar, 61. Ertuğrul Usta, 52. Erhan Göç, 25. Metehan Çakal, 4. Sertaç Gökaltın, 20. Emre Dalgalıdere, 66. Emirhan Özer, 10. Çağlar Özel, 19. Alperen Bektaş, 17. Fırat Aras

Yedekler
99. Ahmet Furkan Ünal, 49. Sayim Çelik, 75. Rıfat Kara, 5. Caner Demircan, 9. Anıl Kara, 27. Serhat Enes Çalışan

Teknik Sorumlu
Mehmet Kenan Öztürk

Goller
Çağlar Özel,90.dk (f), Sertaç Gökaltın,90+6.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Alperen Bektaş 36.dk, Sarı Kart Ahmet Taner Çukadar 24.dk

Oyundan Çıkanlar
Alperen Bektaş 64.dk, Ahmet Taner Çukadar 46.dk

Oyuna Girenler
Anıl Kara 64.dk, Serhat Enes Çalışan 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor6501134159
2Diyarbekirspor650193156
3Arnavutköy Belediye642095144
4Fatsa Belediyespor640285123
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor62317592
7Edirnespor6303899-1
8Ofspor52218781
9Yeşilyurt Belediyespor52128672
10Kızılcabölükspor62139970
11Artvin Hopaspor62138107-2
121877 Alemdağspor6123495-5
13Kemerspor 200361146104-4
14Nevşehir Belediyespor6114484-4
15Payasspor6114374-4
16Manisaspor60154131-9

Fikstür

28.10.2020Payasspor0-11928 Bucaspor
29.10.2020OfsporP-PYeşilyurt Belediyespor
29.10.2020Manisaspor1-21877 Alemdağspor
29.10.2020Kemerspor 20031-0Çankaya FK
29.10.2020Edirnespor2-1Fatsa Belediyespor
29.10.2020Diyarbekirspor2-1Kızılcabölükspor
29.10.2020Belediye Derincespor0-0Nevşehir Belediyespor
29.10.2020Arnavutköy Belediye3-2Artvin Hopaspor


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