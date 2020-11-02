2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Tekirdağspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Mardin Fosfat Spor - Tekirdağspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Yücetağ(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Emre Coşkun(dördüncü Hakem)

Mardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11

1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş



Yedekler

21. Mehmet Salih Demircan, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 23. Ahmet Arı, 47. Nimet Kayaalp, 72. Abdurrahman Üce



Teknik Sorumlu





Goller

Melih Kılıç,42.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yasin Tosun 58.dk, Sarı Kart Doğancan Kılıç 40.dk, Sarı Kart Beytullah Çamurlu 20.dk, Sarı Kart Yasin Reis 63.dk, Sarı Kart Özgür Kazar 79.dk



Oyundan Çıkanlar

Yasin Tosun 60.dk, Vedat Altaş 81.dk, Ali Kemal Özkan 75.dk, Melih Kılıç 90.dk



Oyuna Girenler

Abdurrahman Üce 60.dk, Eren Yalçın 81.dk, Nimet Kayaalp 75.dk, Emirhan Atilla 90.dk

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

12. Cihan Bal, 61. Bülent Kancıoğlu, 98. Yusuf Turhan, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 8. Şamil Ünal, 7. Enes Şimşek, 17. Uğur Erdoğan, 19. Gökhan Artun, 10. Fatih Çakır, 93. Emrah Şenol



Yedekler

25. Süleyman Aktaş, 39. Ramazan Üzer, 96. Semih Küçük, 11. Ali Arashan Altuntaş, 9. Mehmet Çağlar Çavdar, 20. Ceyhun Kalıntaş, 24. Hüseyin Cankut Atasoy



Teknik Sorumlu

Kaya Tevfik Saygılı



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Bülent Kancıoğlu 63.dk, Sarı Kart Semih Küçük 90+4.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 45+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Şamil Ünal 85.dk, Emrah Şenol 41.dk, Enes Şimşek 45.dk



Oyuna Girenler

Hüseyin Cankut Atasoy 85.dk, Semih Küçük 41.dk, Ramazan Üzer 45.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 7 4 1 2 16 6 13 10 2 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 3 İskenderun FK 6 4 1 1 10 6 13 4 4 Kahta 02 Spor 7 3 2 2 8 5 11 3 5 Yomraspor 6 3 2 1 8 5 11 3 6 Çengelköyspor A.Ş. 7 3 2 2 9 8 11 1 7 Ceyhanspor 7 3 2 2 10 13 11 -3 8 Mardin Fosfat Spor 7 3 1 3 10 6 10 4 9 Belediye Kütahyaspor 6 2 2 2 10 7 8 3 10 Tekirdağspor 7 2 2 3 6 9 8 -3 11 Tokatspor 6 2 2 2 5 10 8 -5 12 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 13 Büyükçekmece Tepecikspor 6 1 3 2 4 6 6 -2 14 Darıca Gençlerbirliği 7 1 3 3 5 10 6 -5 15 Halide Edip Adıvar 6 1 2 3 5 8 5 -3 16 Yozgatspor 1959 FK 7 1 2 4 6 14 5 -8 17 Karaman Belediyespor 6 1 1 4 7 9 4 -2

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