2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Tekirdağspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Mardin Fosfat Spor - Tekirdağspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Yücetağ(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Emre Coşkun(dördüncü Hakem)
Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş
Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 23. Ahmet Arı, 47. Nimet Kayaalp, 72. Abdurrahman Üce
Teknik Sorumlu
Goller
Melih Kılıç,42.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yasin Tosun 58.dk, Sarı Kart Doğancan Kılıç 40.dk, Sarı Kart Beytullah Çamurlu 20.dk, Sarı Kart Yasin Reis 63.dk, Sarı Kart Özgür Kazar 79.dk
Oyundan Çıkanlar
Yasin Tosun 60.dk, Vedat Altaş 81.dk, Ali Kemal Özkan 75.dk, Melih Kılıç 90.dk
Oyuna Girenler
Abdurrahman Üce 60.dk, Eren Yalçın 81.dk, Nimet Kayaalp 75.dk, Emirhan Atilla 90.dk
Tekirdağspor İlk 11
12. Cihan Bal, 61. Bülent Kancıoğlu, 98. Yusuf Turhan, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 8. Şamil Ünal, 7. Enes Şimşek, 17. Uğur Erdoğan, 19. Gökhan Artun, 10. Fatih Çakır, 93. Emrah Şenol
Yedekler
25. Süleyman Aktaş, 39. Ramazan Üzer, 96. Semih Küçük, 11. Ali Arashan Altuntaş, 9. Mehmet Çağlar Çavdar, 20. Ceyhun Kalıntaş, 24. Hüseyin Cankut Atasoy
Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Bülent Kancıoğlu 63.dk, Sarı Kart Semih Küçük 90+4.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 45+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Şamil Ünal 85.dk, Emrah Şenol 41.dk, Enes Şimşek 45.dk
Oyuna Girenler
Hüseyin Cankut Atasoy 85.dk, Semih Küçük 41.dk, Ramazan Üzer 45.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|7
|4
|1
|2
|16
|6
|13
|10
|2
|Fethiyespor
|7
|4
|1
|2
|10
|5
|13
|5
|3
|İskenderun FK
|6
|4
|1
|1
|10
|6
|13
|4
|4
|Kahta 02 Spor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|5
|Yomraspor
|6
|3
|2
|1
|8
|5
|11
|3
|6
|Çengelköyspor A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|11
|1
|7
|Ceyhanspor
|7
|3
|2
|2
|10
|13
|11
|-3
|8
|Mardin Fosfat Spor
|7
|3
|1
|3
|10
|6
|10
|4
|9
|Belediye Kütahyaspor
|6
|2
|2
|2
|10
|7
|8
|3
|10
|Tekirdağspor
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|8
|-3
|11
|Tokatspor
|6
|2
|2
|2
|5
|10
|8
|-5
|12
|Ağrı 1970 Spor
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|7
|-2
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|6
|-2
|14
|Darıca Gençlerbirliği
|7
|1
|3
|3
|5
|10
|6
|-5
|15
|Halide Edip Adıvar
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|5
|-3
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|7
|1
|2
|4
|6
|14
|5
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
Fikstür
|25.10.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Tekirdağspor
|25.10.2020
|Erzin Spor
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Kahta 02 Spor
|1-0
|Karaman Belediyespor
|01.11.2020
|Fethiyespor
|1-0
|Yomraspor
|01.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|01.11.2020
|Ceyhanspor
|0-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|01.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|3-0
|Darıca Gençlerbirliği
|01.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|4-1
|Yozgatspor 1959 FK
|01.11.2020
|Tokatspor
|2-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|01.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-0
|Tekirdağspor