2020-2021 Sivas Belediye Spor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Afjet Afyonspor 2 - 1 Niğde Anadolu / Maç Özeti2020-2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Manisaspor / Maç Özeti2020-2021 Kızılcabölükspor 1 - 1 Belediye Derince Spor / Maç Özeti2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Kemerspor 2003 / Maç Özeti2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 2 Payasspor / Maç Özeti2020-2021 1877 Alemdağ Spor 1 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  7. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Tekirdağspor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Mardin Fosfat Spor - Tekirdağspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Yücetağ(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Emre Coşkun(dördüncü Hakem)

MARDİN FOSFAT SPORMardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş

Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 23. Ahmet Arı, 47. Nimet Kayaalp, 72. Abdurrahman Üce

Teknik Sorumlu


Goller
Melih Kılıç,42.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yasin Tosun 58.dk, Sarı Kart Doğancan Kılıç 40.dk, Sarı Kart Beytullah Çamurlu 20.dk, Sarı Kart Yasin Reis 63.dk, Sarı Kart Özgür Kazar 79.dk

Oyundan Çıkanlar
Yasin Tosun 60.dk, Vedat Altaş 81.dk, Ali Kemal Özkan 75.dk, Melih Kılıç 90.dk

Oyuna Girenler
Abdurrahman Üce 60.dk, Eren Yalçın 81.dk, Nimet Kayaalp 75.dk, Emirhan Atilla 90.dk

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
12. Cihan Bal, 61. Bülent Kancıoğlu, 98. Yusuf Turhan, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 8. Şamil Ünal, 7. Enes Şimşek, 17. Uğur Erdoğan, 19. Gökhan Artun, 10. Fatih Çakır, 93. Emrah Şenol

Yedekler
25. Süleyman Aktaş, 39. Ramazan Üzer, 96. Semih Küçük, 11. Ali Arashan Altuntaş, 9. Mehmet Çağlar Çavdar, 20. Ceyhun Kalıntaş, 24. Hüseyin Cankut Atasoy

Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Bülent Kancıoğlu 63.dk, Sarı Kart Semih Küçük 90+4.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 45+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Şamil Ünal 85.dk, Emrah Şenol 41.dk, Enes Şimşek 45.dk

Oyuna Girenler
Hüseyin Cankut Atasoy 85.dk, Semih Küçük 41.dk, Ramazan Üzer 45.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor74121661310
2Fethiyespor7412105135
3İskenderun FK6411106134
4Kahta 02 Spor732285113
5Yomraspor632185113
6Çengelköyspor A.Ş.732298111
7Ceyhanspor7322101311-3
8Mardin Fosfat Spor7313106104
9Belediye Kütahyaspor622210783
10Tekirdağspor7223698-3
11Tokatspor62225108-5
12Ağrı 1970 Spor5212467-2
13Büyükçekmece Tepecikspor6132466-2
14Darıca Gençlerbirliği71335106-5
15Halide Edip Adıvar6123585-3
16Yozgatspor 1959 FK71246145-8
17Karaman Belediyespor6114794-2

Fikstür

25.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Tekirdağspor
25.10.2020Erzin Spor Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Kahta 02 Spor1-0Karaman Belediyespor
01.11.2020Fethiyespor1-0Yomraspor
01.11.2020Halide Edip Adıvar1-2Nazilli Belediyespor
01.11.2020Ceyhanspor0-0Büyükçekmece Tepecikspor
01.11.2020Belediye Kütahyaspor3-0Darıca Gençlerbirliği
01.11.2020İskenderun Futbol Kulübü4-1Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Tokatspor2-1Çengelköyspor A.Ş.
01.11.2020Mardin Fosfat Spor1-0Tekirdağspor

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT