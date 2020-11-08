Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi doğruladı: Berat Albayrak istifa ettiAlbayrak'ın istifasına AK Parti'den ilk yorumMasterchef güllaç nasıl yapılır? Güllaç tarifi | MalzemeleriMasterchef soğanlama nasıl yapılır? Soğanlama tarifi | MalzemeleriMasterchef tutmaç çorbası nasıl yapılır? Pestilli tutmaç çorbası tarifi | MalzemeleriSon dakika: AFAD, İzmir depremindeki son durumu açıkladı!Masterchef kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması tarifi | MalzemeleriMasterchef mutancana nasıl yapılır? Mutancana tarifi | MalzemeleriGaziantep'teki bazı caddelerde sigara içme yasağı2020-2021 Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile 08.11.2020 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ
Medipol Başakşehir Gençlerbirliği
2 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Murat Ergin Gözütok(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Erkan Engin(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo

Yedekler

1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 11. Nacer Chadlı, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 29. Kerim Frei, 33. Uğur Uçar, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,80.dk (h), Mehmet Topal,90+4.dk (h)

Oyundan Çıkanlar

Alexandru Epureanu 46.dk, Deniz Türüç 79.dk, Danijel Aleksic 46.dk, Berkay Özcan 79.dk, Bolı Bolıngolı Mbombo 86.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Topal 46.dk, Nacer Chadlı 79.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 46.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 79.dk, Cemali Sertel 86.dk

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mete Işık

Goller

Sefa Yılmaz,1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Danıel Joao Santos Candeıas 90.dk, Sarı Kart Bo Krıstoffer Nordfeldt 87.dk, Kırmızı Kart Mattıas Erık Johansson 72.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 54.dk

Oyundan Çıkanlar

Murat Yıldırım 60.dk, Sefa Yılmaz 60.dk, Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 90.dk

Oyuna Girenler

Soner Dikmen 60.dk, Sami Gökhan Altıparmak 60.dk, Abdullah Şahindere 90.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor75201631713
2Fenerbahçe8521128174
3Galatasaray741295134
4Başakşehir FK8413119132
5Fatih Karagümrük83321610126
6Kasımpaşa8332108122
7Çaykur Rizespor7322108112
8Gaziantep FK82511211111
9Yeni Malatyaspor832381011-2
10Hatayspor63215711-2
11Beşiktaş7313101210-2
12Konyaspor72328593
13Antalyaspor82339129-3
14Göztepe715111883
15Sivasspor6222678-1
16BB Erzurumspor72239128-3
17Trabzonspor813410156-5
18Kayserispor72054106-6
19Gençlerbirliği7124595-4
20Denizlispor71245125-7
21MKE Ankaragücü60246112-5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları

06.11.2020Gaziantep FK3-1Beşiktaş
07.11.2020Kasımpaşa2-2Antalyaspor
07.11.2020Fenerbahçe0-2Konyaspor
07.11.2020BB Erzurumspor1-1Göztepe
07.11.2020Alanyaspor1-1Trabzonspor
08.11.2020Başakşehir FK2-1Gençlerbirliği
08.11.2020Kayserispor0-1Hatayspor
08.11.2020MKE Ankaragücü2-2Fatih Karagümrük
08.11.2020Yeni Malatyaspor2-0Denizlispor
08.11.2020Sivasspor0-0Galatasaray
Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT