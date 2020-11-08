2020-2021 Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile 08.11.2020 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maç sonucu: Medipol Başakşehir Gençlerbirliği 2 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Murat Ergin Gözütok(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Erkan Engin(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo

Yedekler

1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 11. Nacer Chadlı, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 29. Kerim Frei, 33. Uğur Uçar, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,80.dk (h), Mehmet Topal,90+4.dk (h)

Oyundan Çıkanlar

Alexandru Epureanu 46.dk, Deniz Türüç 79.dk, Danijel Aleksic 46.dk, Berkay Özcan 79.dk, Bolı Bolıngolı Mbombo 86.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Topal 46.dk, Nacer Chadlı 79.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 46.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 79.dk, Cemali Sertel 86.dk

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mete Işık

Goller

Sefa Yılmaz,1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Danıel Joao Santos Candeıas 90.dk, Sarı Kart Bo Krıstoffer Nordfeldt 87.dk, Kırmızı Kart Mattıas Erık Johansson 72.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 54.dk

Oyundan Çıkanlar

Murat Yıldırım 60.dk, Sefa Yılmaz 60.dk, Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 90.dk

Oyuna Girenler

Soner Dikmen 60.dk, Sami Gökhan Altıparmak 60.dk, Abdullah Şahindere 90.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 17 4 3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 13 4 4 Başakşehir FK 8 4 1 3 11 9 13 2 5 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 12 6 6 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 7 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 8 Gaziantep FK 8 2 5 1 12 11 11 1 9 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 10 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 11 -2 11 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 10 -2 12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 13 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 14 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 15 Sivasspor 6 2 2 2 6 7 8 -1 16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 7 1 2 4 5 9 5 -4 20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 5 -7 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları