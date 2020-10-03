2020-2021 Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 4. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 02.10.2020 20:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Mke Ankaragücü
|Hes Kablo Kayserispor
|0
|1
Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.10.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Bahattin Şimşek(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Yakup Özhan(avar)
Mke Ankaragücü
Mke Ankaragücü İlk 11
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 4. Erdi Dikmen, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 2. Mıchal Pazdan, 70. Stylıanos Kıtsıou, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 35. Danıel Lukasık, 28. Joseph Paıntsıl, 7. Luka Adzıc, 20. Alper Potuk, 22. Torgeır Borven
Yedekler
1. Korcan Çelikay, 13. Ante Kulusıc, 19. Cebrail Karayel, 89. Atila Turan, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 42. Idrız Voca, 11. Saba Lobjanıdze, 10. Orkan Çınar, 18. Şahverdi Çetin, 77. Emre Güral
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Alper Potuk 48.dk
Oyundan Çıkanlar
Alper Potuk 78.dk, Danıel Lukasık 46.dk, Luka Adzıc 65.dk, Joseph Paıntsıl 86.dk
Oyuna Girenler
Emre Güral 78.dk, Idrız Voca 46.dk, Saba Lobjanıdze 65.dk, Orkan Çınar 86.dk
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 88. Gustavo Campanharo
Yedekler
1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 25. Aaron Justın Lennon, 30. Adem Doğan, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Bayram Kadir Bektaş
Goller
İlhan Parlak,42.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muğdat Çelik 87.dk, Sarı Kart Karahan Yasir Subaşı 55.dk
Oyundan Çıkanlar
İlhan Parlak 75.dk, Hasan Hüseyin Acar 79.dk
Oyuna Girenler
Yaw Ackah 75.dk, Muğdat Çelik 79.dk
Süper Lig 4. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|3
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|4
|Antalyaspor
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|7
|3
|5
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|6
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2
|7
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|6
|-2
|8
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|5
|4
|9
|Fenerbahçe
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|5
|1
|10
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|5
|0
|11
|Konyaspor
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|3
|12
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|4
|-1
|13
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|14
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|15
|Gaziantep FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|3
|-2
|16
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|-2
|17
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|18
|Çaykur Rizespor
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|1
|-3
|19
|Yeni Malatyaspor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|-5
|20
|Denizlispor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|-5
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları
|02.10.2020
|Gaziantep FK
|1-1
|Trabzonspor
|02.10.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Kayserispor
|03.10.2020
|Fenerbahçe
|Fatih Karagümrük
|03.10.2020
|BB Erzurumspor
|Çaykur Rizespor
|03.10.2020
|Başakşehir FK
|Göztepe
|03.10.2020
|Yeni Malatyaspor
|Antalyaspor
|04.10.2020
|Beşiktaş
|Gençlerbirliği
|04.10.2020
|Denizlispor
|Konyaspor
|04.10.2020
|Alanyaspor
|Hatayspor
|04.10.2020
|Kasımpaşa
|Galatasaray