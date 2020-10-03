2020-2021 Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 02.10.2020 20:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Mke Ankaragücü Hes Kablo Kayserispor 0 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bahattin Şimşek(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Yakup Özhan(avar)

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 4. Erdi Dikmen, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 2. Mıchal Pazdan, 70. Stylıanos Kıtsıou, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 35. Danıel Lukasık, 28. Joseph Paıntsıl, 7. Luka Adzıc, 20. Alper Potuk, 22. Torgeır Borven

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 13. Ante Kulusıc, 19. Cebrail Karayel, 89. Atila Turan, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 42. Idrız Voca, 11. Saba Lobjanıdze, 10. Orkan Çınar, 18. Şahverdi Çetin, 77. Emre Güral

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Alper Potuk 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Alper Potuk 78.dk, Danıel Lukasık 46.dk, Luka Adzıc 65.dk, Joseph Paıntsıl 86.dk

Oyuna Girenler

Emre Güral 78.dk, Idrız Voca 46.dk, Saba Lobjanıdze 65.dk, Orkan Çınar 86.dk

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 25. Aaron Justın Lennon, 30. Adem Doğan, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Bayram Kadir Bektaş

Goller

İlhan Parlak,42.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Muğdat Çelik 87.dk, Sarı Kart Karahan Yasir Subaşı 55.dk

Oyundan Çıkanlar

İlhan Parlak 75.dk, Hasan Hüseyin Acar 79.dk

Oyuna Girenler

Yaw Ackah 75.dk, Muğdat Çelik 79.dk

Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 7 4 3 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 7 4 4 Antalyaspor 3 2 1 0 4 1 7 3 5 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 6 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 6 2 7 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 6 -2 8 Göztepe 3 1 2 0 8 4 5 4 9 Fenerbahçe 3 1 2 0 2 1 5 1 10 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 5 0 11 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 4 3 12 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 4 -1 13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 14 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 15 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 16 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 1 -2 17 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 18 Çaykur Rizespor 3 0 1 2 2 5 1 -3 19 Yeni Malatyaspor 3 0 1 2 2 7 1 -5 20 Denizlispor 3 0 1 2 1 6 1 -5 21 Başakşehir FK 3 0 0 3 0 6 0 -6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları