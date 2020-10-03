İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak operasyon başlatıldıDonald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülüyorSenegalli futbolcu Sadio Mane Kovid 19'a yakalandıNijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 59 bin 1'e yükseldiAksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandıParis Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Angers'i 6-1 yendiKaraman'da berberde sıra beklerken kör kurşunla yaralandıManisa’da suç örgütü aileye operasyon: 8 kişi tutuklandıGaziantep'te uyuştucu operasyonlarında gözaltına alınan 262 şüpheliden 36'sı tutuklandıAzerbaycan'ın Ermenistan'a karşı operasyonunda 6'ncı günde neler yaşandı
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 02.10.2020 20:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

MKE ANKARAGÜCÜ HES KABLO KAYSERİSPOR
Mke Ankaragücü Hes Kablo Kayserispor
0 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Mke Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bahattin Şimşek(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Yakup Özhan(avar)

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 4. Erdi Dikmen, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 2. Mıchal Pazdan, 70. Stylıanos Kıtsıou, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 35. Danıel Lukasık, 28. Joseph Paıntsıl, 7. Luka Adzıc, 20. Alper Potuk, 22. Torgeır Borven

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 13. Ante Kulusıc, 19. Cebrail Karayel, 89. Atila Turan, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 42. Idrız Voca, 11. Saba Lobjanıdze, 10. Orkan Çınar, 18. Şahverdi Çetin, 77. Emre Güral

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Alper Potuk 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Alper Potuk 78.dk, Danıel Lukasık 46.dk, Luka Adzıc 65.dk, Joseph Paıntsıl 86.dk

Oyuna Girenler

Emre Güral 78.dk, Idrız Voca 46.dk, Saba Lobjanıdze 65.dk, Orkan Çınar 86.dk

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

1. İsmail Çipe, 16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 25. Aaron Justın Lennon, 30. Adem Doğan, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Bayram Kadir Bektaş

Goller

İlhan Parlak,42.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Muğdat Çelik 87.dk, Sarı Kart Karahan Yasir Subaşı 55.dk

Oyundan Çıkanlar

İlhan Parlak 75.dk, Hasan Hüseyin Acar 79.dk

Oyuna Girenler

Yaw Ackah 75.dk, Muğdat Çelik 79.dk

Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Alanyaspor32105174
3Galatasaray32105174
4Antalyaspor32104173
5Hatayspor32103073
6BB Erzurumspor32016462
7Kayserispor4202356-2
8Göztepe31208454
9Fenerbahçe31202151
10Trabzonspor41215550
11Konyaspor21104143
12Beşiktaş3111564-1
13Sivasspor3111234-1
14Kasımpaşa31022230
15Gaziantep FK4031683-2
16MKE Ankaragücü3012131-2
17Gençlerbirliği2011021-2
18Çaykur Rizespor3012251-3
19Yeni Malatyaspor3012271-5
20Denizlispor3012161-5
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları

02.10.2020Gaziantep FK1-1Trabzonspor
02.10.2020MKE Ankaragücü0-1Kayserispor
03.10.2020Fenerbahçe Fatih Karagümrük
03.10.2020BB Erzurumspor Çaykur Rizespor
03.10.2020Başakşehir FK Göztepe
03.10.2020Yeni Malatyaspor Antalyaspor
04.10.2020Beşiktaş Gençlerbirliği
04.10.2020Denizlispor Konyaspor
04.10.2020Alanyaspor Hatayspor
04.10.2020Kasımpaşa Galatasaray


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT