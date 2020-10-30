2020-2021 Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 6. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Nazilli Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nazilli İlçe - Aydın stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Nazilli İlçe - Aydın
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Murat Oğuz(hakem), Şeyhmus Baysal(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Kaplan(2. Yardımcı Hakem), Turhan Beyke(dördüncü Hakem)
Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 16. Berkay Çakır, 35. Aytaç Deniz, 2. Sinan Akgöl, 54. Murat Can Bölükbaşı, 3. Oktay Kancı
Yedekler
98. Hasan Çayrak, 53. Tamer Arıcı, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 23. Sefa Korkmaz, 25. Zafer Özden, 74. Mert Çapar
Teknik Sorumlu
Hasan Şermet
Goller
Muhammet Ali Aydın,83.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ufukcan Engin 67.dk
Oyundan Çıkanlar
Aytaç Deniz 86.dk, Mehmet Ersavaş 75.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 75.dk, Hasan Demir 62.dk
Oyuna Girenler
Batuhan Kayıkcı 86.dk, Zafer Özden 75.dk, Muhammet Ali Aydın 75.dk, Mert Çapar 62.dk
Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 22. Fatih Aydın, 12. Ömer Yanık, 15. Ahmet Üner, 88. Aykut Geçmen, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri, 11. Onur Garip, 17. Erdem Onur Beytaş
Yedekler
10. Adem Hakan Ali Denizer, 13. Doğukan Özçimen, 4. Murat Demirezen, 77. İsmail Kayalı, 99. Muhammet Enes Gök, 78. Mustafa Demirel, 61. Ali Han Aydın
Teknik Sorumlu
Polat Çetin
Goller
Onur Garip,79.dk (h)
Kartlar
Çift Sarı Kart Ahmet Üner 89.dk, Sarı Kart Güven Güneri 73.dk, Sarı Kart Aykut Geçmen 42.dk, Sarı Kart Fatih Aydın 49.dk
Oyundan Çıkanlar
Emrah Dağ 65.dk, Güven Güneri 90+1.dk, Enes Nalbantoğlu 90+1.dk, Erdem Onur Beytaş 78.dk
Oyuna Girenler
Ali Han Aydın 65.dk, Murat Demirezen 90+1.dk, İsmail Kayalı 90+1.dk, Muhammet Enes Gök 78.dk
Puan Durumu
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|Yomraspor
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|Çengelköyspor A.Ş.
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|3
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|Nazilli Belediyespor
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|2
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|5
|10
|9
|4
|Fethiyespor
|6
|3
|1
|2
|9
|5
|10
|4
|5
|İskenderun FK
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|3
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|1
|6
|5
|10
|1
|6
|Ceyhanspor
|6
|3
|1
|2
|10
|13
|10
|-3
|7
|Kahta 02 Spor
|6
|2
|2
|2
|7
|5
|8
|2
|8
|Tekirdağspor
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|8
|-2
|9
|Mardin Fosfat Spor
|6
|2
|1
|3
|9
|6
|7
|3
|10
|Ağrı 1970 Spor
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|7
|-2
|11
|Darıca Gençlerbirliği
|6
|1
|3
|2
|5
|7
|6
|-2
|12
|Belediye Kütahyaspor
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|5
|0
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|5
|1
|2
|2
|4
|6
|5
|-2
|14
|Halide Edip Adıvar
|5
|1
|2
|2
|4
|6
|5
|-2
|15
|Yozgatspor 1959 FK
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|5
|-5
|16
|Tokatspor
|5
|1
|2
|2
|3
|9
|5
|-6
|17
|Karaman Belediyespor
|5
|1
|1
|3
|7
|8
|4
|-1
Fikstür
|29.10.2020
|Yozgatspor 1959 FK
|2-1
|Mardin BŞ. Başakspor
|29.10.2020
|Tekirdağspor
|0-1
|Kahta 02 Spor
|29.10.2020
|Nazilli Belediyespor
|1-1
|Belediye Kütahyaspor
|29.10.2020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|0-0
|Fethiyespor
|29.10.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|2-2
|Halide Edip Adıvar
|29.10.2020
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Tokatspor
|29.10.2020
|Karaman Belediyespor
|5-1
|Ceyhanspor
|29.10.2020
|Darıca Gençlerbirliği
|0-2
|Erzin Spor