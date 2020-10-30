2020-2021 Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 6. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Nazilli Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nazilli İlçe - Aydın stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Nazilli İlçe - Aydın



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Murat Oğuz(hakem), Şeyhmus Baysal(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Kaplan(2. Yardımcı Hakem), Turhan Beyke(dördüncü Hakem)

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

92. Zekeriya Topayan, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 16. Berkay Çakır, 35. Aytaç Deniz, 2. Sinan Akgöl, 54. Murat Can Bölükbaşı, 3. Oktay Kancı



Yedekler

98. Hasan Çayrak, 53. Tamer Arıcı, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 23. Sefa Korkmaz, 25. Zafer Özden, 74. Mert Çapar



Teknik Sorumlu

Hasan Şermet



Goller

Muhammet Ali Aydın,83.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ufukcan Engin 67.dk



Oyundan Çıkanlar

Aytaç Deniz 86.dk, Mehmet Ersavaş 75.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 75.dk, Hasan Demir 62.dk



Oyuna Girenler

Batuhan Kayıkcı 86.dk, Zafer Özden 75.dk, Muhammet Ali Aydın 75.dk, Mert Çapar 62.dk

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

14. Osman Mert Göktepe, 22. Fatih Aydın, 12. Ömer Yanık, 15. Ahmet Üner, 88. Aykut Geçmen, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri, 11. Onur Garip, 17. Erdem Onur Beytaş



Yedekler

10. Adem Hakan Ali Denizer, 13. Doğukan Özçimen, 4. Murat Demirezen, 77. İsmail Kayalı, 99. Muhammet Enes Gök, 78. Mustafa Demirel, 61. Ali Han Aydın



Teknik Sorumlu

Polat Çetin



Goller

Onur Garip,79.dk (h)



Kartlar

Çift Sarı Kart Ahmet Üner 89.dk, Sarı Kart Güven Güneri 73.dk, Sarı Kart Aykut Geçmen 42.dk, Sarı Kart Fatih Aydın 49.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrah Dağ 65.dk, Güven Güneri 90+1.dk, Enes Nalbantoğlu 90+1.dk, Erdem Onur Beytaş 78.dk



Oyuna Girenler

Ali Han Aydın 65.dk, Murat Demirezen 90+1.dk, İsmail Kayalı 90+1.dk, Muhammet Enes Gök 78.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 6 3 2 1 8 6 11 2 3 Nazilli Belediyespor 6 3 1 2 14 5 10 9 4 Fethiyespor 6 3 1 2 9 5 10 4 5 İskenderun FK 5 3 1 1 6 5 10 1 6 Ceyhanspor 6 3 1 2 10 13 10 -3 7 Kahta 02 Spor 6 2 2 2 7 5 8 2 8 Tekirdağspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 9 Mardin Fosfat Spor 6 2 1 3 9 6 7 3 10 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 11 Darıca Gençlerbirliği 6 1 3 2 5 7 6 -2 12 Belediye Kütahyaspor 5 1 2 2 7 7 5 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 5 1 2 2 4 6 5 -2 14 Halide Edip Adıvar 5 1 2 2 4 6 5 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 6 1 2 3 5 10 5 -5 16 Tokatspor 5 1 2 2 3 9 5 -6 17 Karaman Belediyespor 5 1 1 3 7 8 4 -1

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