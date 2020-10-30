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2020-2021 Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Nazilli Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  6. hafta maçında Nazilli Belediyespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Nazilli İlçe - Aydın stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Nazilli Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nazilli İlçe - Aydın stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Nazilli İlçe - Aydın

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Murat Oğuz(hakem), Şeyhmus Baysal(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Kaplan(2. Yardımcı Hakem), Turhan Beyke(dördüncü Hakem)

NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 8. Ufukcan Engin, 17. Hasan Demir, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 16. Berkay Çakır, 35. Aytaç Deniz, 2. Sinan Akgöl, 54. Murat Can Bölükbaşı, 3. Oktay Kancı

Yedekler
98. Hasan Çayrak, 53. Tamer Arıcı, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 23. Sefa Korkmaz, 25. Zafer Özden, 74. Mert Çapar

Teknik Sorumlu
Hasan Şermet

Goller
Muhammet Ali Aydın,83.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ufukcan Engin 67.dk

Oyundan Çıkanlar
Aytaç Deniz 86.dk, Mehmet Ersavaş 75.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 75.dk, Hasan Demir 62.dk

Oyuna Girenler
Batuhan Kayıkcı 86.dk, Zafer Özden 75.dk, Muhammet Ali Aydın 75.dk, Mert Çapar 62.dk

BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 22. Fatih Aydın, 12. Ömer Yanık, 15. Ahmet Üner, 88. Aykut Geçmen, 5. Emrah Dağ, 6. Serhat Velioğlu, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri, 11. Onur Garip, 17. Erdem Onur Beytaş

Yedekler
10. Adem Hakan Ali Denizer, 13. Doğukan Özçimen, 4. Murat Demirezen, 77. İsmail Kayalı, 99. Muhammet Enes Gök, 78. Mustafa Demirel, 61. Ali Han Aydın

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Goller
Onur Garip,79.dk (h)

Kartlar
Çift Sarı Kart Ahmet Üner 89.dk, Sarı Kart Güven Güneri 73.dk, Sarı Kart Aykut Geçmen 42.dk, Sarı Kart Fatih Aydın 49.dk

Oyundan Çıkanlar
Emrah Dağ 65.dk, Güven Güneri 90+1.dk, Enes Nalbantoğlu 90+1.dk, Erdem Onur Beytaş 78.dk

Oyuna Girenler
Ali Han Aydın 65.dk, Murat Demirezen 90+1.dk, İsmail Kayalı 90+1.dk, Muhammet Enes Gök 78.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.632186112
3Nazilli Belediyespor6312145109
4Fethiyespor631295104
5İskenderun FK531165101
6Ceyhanspor6312101310-3
7Kahta 02 Spor62227582
8Tekirdağspor6222688-2
9Mardin Fosfat Spor62139673
10Ağrı 1970 Spor5212467-2
11Darıca Gençlerbirliği6132576-2
12Belediye Kütahyaspor51227750
13Büyükçekmece Tepecikspor5122465-2
14Halide Edip Adıvar5122465-2
15Yozgatspor 1959 FK61235105-5
16Tokatspor5122395-6
17Karaman Belediyespor5113784-1

Fikstür

29.10.2020Yozgatspor 1959 FK2-1Mardin BŞ. Başakspor
29.10.2020Tekirdağspor0-1Kahta 02 Spor
29.10.2020Nazilli Belediyespor1-1Belediye Kütahyaspor
29.10.2020Büyükçekmece Tepecikspor0-0Fethiyespor
29.10.2020Çengelköyspor A.Ş.2-2Halide Edip Adıvar
29.10.2020Ağrı 1970 Spor1-0Tokatspor
29.10.2020Karaman Belediyespor5-1Ceyhanspor
29.10.2020Darıca Gençlerbirliği0-2Erzin Spor

 



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