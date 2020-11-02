2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Nevşehir Belediye Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yusuf Alper Abalı(hakem), Metin Uçar(1. Yardımcı Hakem), Vedat Güneş(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Bayındır(dördüncü Hakem)

Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

33. Furkan Güzel, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 7. Anıl Mercan, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural



Yedekler

41. Onur Behiç Özalgan, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 25. Emre Torun, 45. Furkan Parsak, 52. Furkan Mızrak, 60. Batuhan Özdemir



Teknik Sorumlu

Mert Korkmaz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11

85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 22. Seyit Mehmet Söğüt, 11. Mustafa Acun, 17. Ozan Karabacak, 9. Umut Aydın, 61. Mert Caymaz, 66. Yasin Başaytaç, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara



Yedekler

71. Emrehan Özçelik, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 13. Ali Emre Duman, 20. Gökhan Demir, 55. Mertkan Cengiz



Teknik Sorumlu

Volkan Bozkurt



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 7 6 0 1 10 3 18 7 2 1928 Bucaspor 7 5 1 1 14 5 16 9 3 Arnavutköy Belediye 7 4 2 1 9 6 14 3 4 Fatsa Belediyespor 7 4 1 2 8 5 13 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 7 2 4 1 8 6 10 2 7 Edirnespor 7 3 1 3 10 11 10 -1 8 Artvin Hopaspor 7 3 1 3 9 10 10 -1 9 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 10 Kızılcabölükspor 7 2 2 3 10 10 8 0 11 Yeşilyurt Belediyespor 6 2 1 3 8 7 7 1 12 Nevşehir Belediyespor 7 2 1 4 5 8 7 -3 13 1877 Alemdağspor 7 1 3 3 5 10 6 -5 14 Kemerspor 2003 7 1 2 4 6 10 5 -4 15 Payasspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 16 Manisaspor 7 0 1 6 4 14 1 -10

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