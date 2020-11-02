2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Nevşehir Belediye Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Alper Abalı(hakem), Metin Uçar(1. Yardımcı Hakem), Vedat Güneş(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Bayındır(dördüncü Hakem)
Nevşehir Belediye Spor İlk 11
33. Furkan Güzel, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 7. Anıl Mercan, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural
Yedekler
41. Onur Behiç Özalgan, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 25. Emre Torun, 45. Furkan Parsak, 52. Furkan Mızrak, 60. Batuhan Özdemir
Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 22. Seyit Mehmet Söğüt, 11. Mustafa Acun, 17. Ozan Karabacak, 9. Umut Aydın, 61. Mert Caymaz, 66. Yasin Başaytaç, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara
Yedekler
71. Emrehan Özçelik, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 13. Ali Emre Duman, 20. Gökhan Demir, 55. Mertkan Cengiz
Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|7
|6
|0
|1
|10
|3
|18
|7
|2
|1928 Bucaspor
|7
|5
|1
|1
|14
|5
|16
|9
|3
|Arnavutköy Belediye
|7
|4
|2
|1
|9
|6
|14
|3
|4
|Fatsa Belediyespor
|7
|4
|1
|2
|8
|5
|13
|3
|5
|Çankaya FK
|6
|4
|0
|2
|8
|6
|12
|2
|6
|Belediye Derincespor
|7
|2
|4
|1
|8
|6
|10
|2
|7
|Edirnespor
|7
|3
|1
|3
|10
|11
|10
|-1
|8
|Artvin Hopaspor
|7
|3
|1
|3
|9
|10
|10
|-1
|9
|Ofspor
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|8
|1
|10
|Kızılcabölükspor
|7
|2
|2
|3
|10
|10
|8
|0
|11
|Yeşilyurt Belediyespor
|6
|2
|1
|3
|8
|7
|7
|1
|12
|Nevşehir Belediyespor
|7
|2
|1
|4
|5
|8
|7
|-3
|13
|1877 Alemdağspor
|7
|1
|3
|3
|5
|10
|6
|-5
|14
|Kemerspor 2003
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|5
|-4
|15
|Payasspor
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|5
|-4
|16
|Manisaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|14
|1
|-10
Fikstür
|01.11.0020
|1877 Alemdağspor
|1-1
|1928 Bucaspor
|01.11.0020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|Diyarbekirspor
|01.11.0020
|Nevşehir Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|01.11.0020
|Kızılcabölükspor
|1-1
|Belediye Derincespor
|01.11.0020
|Fatsa Belediyespor
|0-0
|Kemerspor 2003
|01.11.0020
|Edirnespor
|2-2
|Payasspor
|01.11.0020
|Artvin Hopaspor
|1-0
|Manisaspor
|02.11.0020
|Çankaya FK
|P-P
|Ofspor