2020-2021 Sivas Belediye Spor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Afjet Afyonspor 2 - 1 Niğde Anadolu / Maç Özeti2020-2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Manisaspor / Maç Özeti2020-2021 Kızılcabölükspor 1 - 1 Belediye Derince Spor / Maç Özeti2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti2020-2021 Fatsa Belediyespor 0 - 0 Kemerspor 2003 / Maç Özeti2020-2021 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 2 Payasspor / Maç Özeti2020-2021 1877 Alemdağ Spor 1 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 7. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Nevşehir Belediye Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Alper Abalı(hakem), Metin Uçar(1. Yardımcı Hakem), Vedat Güneş(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Bayındır(dördüncü Hakem)

NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
33. Furkan Güzel, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 7. Anıl Mercan, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural

Yedekler
41. Onur Behiç Özalgan, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 25. Emre Torun, 45. Furkan Parsak, 52. Furkan Mızrak, 60. Batuhan Özdemir

Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPORArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 22. Seyit Mehmet Söğüt, 11. Mustafa Acun, 17. Ozan Karabacak, 9. Umut Aydın, 61. Mert Caymaz, 66. Yasin Başaytaç, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara

Yedekler
71. Emrehan Özçelik, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 13. Ali Emre Duman, 20. Gökhan Demir, 55. Mertkan Cengiz

Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor7601103187
21928 Bucaspor7511145169
3Arnavutköy Belediye742196143
4Fatsa Belediyespor741285133
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor724186102
7Edirnespor7313101110-1
8Artvin Hopaspor731391010-1
9Ofspor52218781
10Kızılcabölükspor7223101080
11Yeşilyurt Belediyespor62138771
12Nevşehir Belediyespor7214587-3
131877 Alemdağspor71335106-5
14Kemerspor 200371246105-4
15Payasspor7124595-4
16Manisaspor70164141-10

Fikstür

01.11.00201877 Alemdağspor1-11928 Bucaspor
01.11.0020Yeşilyurt Belediyespor0-1Diyarbekirspor
01.11.0020Nevşehir Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
01.11.0020Kızılcabölükspor1-1Belediye Derincespor
01.11.0020Fatsa Belediyespor0-0Kemerspor 2003
01.11.0020Edirnespor2-2Payasspor
01.11.0020Artvin Hopaspor1-0Manisaspor
02.11.0020Çankaya FKP-POfspor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT